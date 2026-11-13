Phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Lâm Đồng

TPO - Ngày 13/11, cơ quan chức năng phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh, làm rõ một trường hợp tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân sống tại khu vực đường Trần Quang Diệu, phường Hàm Thắng phát hiện mùi hôi bất thường phát ra từ một phòng trọ nên đến kiểm tra.

Khi mở cửa phòng, họ phát hiện người đàn ông thuê trọ đã tử vong nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương không thấy nạn nhân ra ngoài.

Theo người địa phương, nạn nhân thuê phòng trọ và sống một mình. Khoảng 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc, họ không thấy người đàn ông này ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an phường Hàm Thắng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân tử vong.