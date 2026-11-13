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Pháp luật

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Hoàng Mèo bật khóc, Tấn Bo hối hận vì tham gia phim ‘Huy Bến xe’

Nguyễn Dũng

TPO - Tại cơ quan công an, Hoàng Mèo bật khóc khi xin cơ hội sửa sai. Tấn Bo nói hối hận vì tham gia bộ phim có những cảnh bạo lực mà ông cho rằng được dùng để đánh bóng tên tuổi “Hiệp đen”.

Clip Hoàng Mèo bật khóc, Tấn Bo nói hối hận khi tham gia làm phim ‘Huy Bến xe’.

Ngày 13/11, Công an TPHCM tiếp tục làm rõ vai trò các đối tượng liên quan phim "Huy Bến xe" sau khi mở rộng vụ án giang hồ mạng "Hiệp đen". Theo đó, diễn viên Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) nói việc mình làm là sai, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giới trẻ.

“Đây là bài học rất lớn đối với một nghệ sĩ trong cuộc đời”, Hoàng Mèo nói. Khi bày tỏ mong muốn được cơ quan pháp luật cho cơ hội sửa sai, nam diễn viên nghẹn giọng, cúi đầu rồi bật khóc.

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Công an lấy lời khai Hoàng Mèo.

Xuất hiện sau Hoàng Mèo trong video, diễn viên Tấn Bo cho biết ông tham gia quay phim cùng Hiệp, Hoàng Mèo và một số người khác. Theo lời khai của Tấn Bo, phim có các cảnh bạo lực, trong đó có cảnh các nhóm tranh giành địa bàn. Ông cho rằng những cảnh quay này được dùng để đánh bóng tên tuổi “Hiệp đen”.

“Tôi cảm thấy rất là hối hận vì đã tham gia vào cái clip này”, Tấn Bo nói. Nam diễn viên cho biết sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm và nhắn nhủ những người hoạt động nghệ thuật giữ gìn bản thân.

Khởi tố thêm 11 bị can khi mở rộng vụ án ‘Hiệp đen’

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các nhóm “giang hồ mạng”, lãnh đạo Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp. Qua đó, cơ quan điều tra làm rõ việc tổ chức sản xuất, diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc “Huy Bến xe”.

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Từ trái sang: Vinh, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Chấn Huy tại cơ quan công an.

Theo PC02, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất phim để quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác. Tâm mời Hiệp đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà và khách sạn của Hiệp làm bối cảnh. Bản phim đầy đủ đăng trên YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố thêm 11 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Trong số này, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt để tạm giam 10 bị can, trong đó có Hoàng Mèo và Tấn Bo. Bị can Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger) bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

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