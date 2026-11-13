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Chân dung Tấn Bo, Hoàng Mèo vừa bị bắt

Trạch Dương

TPO - Tấn Bo và Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc cổ xúy bạo lực, có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm. Trước vụ án, hai diễn viên từng vướng ồn ào về tiền bạc và đời tư.

Ngày 13/11, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo, và Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo, về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Mèo khai gì?

Theo cơ quan điều tra, hai diễn viên bị cáo buộc trực tiếp tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến xe, góp phần hoàn thiện và lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực trên không gian mạng.

Phim có Nguyễn Tuấn Hiệp - tức “Hiệp đen” - đóng vai ông trùm, cùng nhiều cảnh nhóm sử dụng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê.

Sản phẩm quy tụ khoảng 40-50 người tham gia, sau đó đăng lên YouTube, có hơn 40.000 lượt xem. Cơ quan điều tra xác định Hiệp nhận lời đóng phim nhằm quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên mạng, rủ thêm đàn em góp mặt.

Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Tâm bỏ vốn, cùng đạo diễn Nguyễn Thanh Liêm quyết định kịch bản, mời diễn viên và đưa phim lên mạng nhằm thu lợi. Tấn Bo và Hoàng Mèo thuộc nhóm bị can tham gia diễn xuất, Liêm phụ trách đạo diễn, biên tập, hoàn thiện sản phẩm.

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Hình ảnh Hoàng Mèo (thứ hai từ trái sang) và Tấn Bo (thứ hai từ phải qua) khi bị bắt.

Việc khởi tố hai diễn viên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan “Hiệp đen”. Công an khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 10 người. Riêng Nguyễn Ngọc Mãi, biệt danh Mai Tiger, làm giám đốc sản xuất và tham gia diễn xuất, bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng người tiếp tục được làm rõ.

Trong video do Công an TPHCM cung cấp về vụ án Huy Bến xe, Hoàng Mèo bày tỏ hối hận, thừa nhận việc làm của mình ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh giới nghệ sĩ.

Nam diễn viên khuyên đồng nghiệp, đặc biệt diễn viên trẻ, cần tìm hiểu kỹ nội dung, tính chất dự án trước khi nhận lời, cân nhắc sự phù hợp với thuần phong mỹ tục và tác động đến giới trẻ. “Đây là bài học rất lớn đối với tôi”, Hoàng Mèo nói.

Công an TPHCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm từng người, đồng thời kêu gọi những người liên quan việc sản xuất, diễn xuất, đăng tải, phát tán Huy Bến xe và các video về Hiệp chủ động liên hệ, cung cấp thông tin.

Tấn Bo và khoản nợ gây tranh cãi

Tấn Bo tên thật Phạm Tấn Phúc, sinh năm 1973, là con của nghệ sĩ cải lương, "ông hoàng đĩa nhựa" Tấn Tài và nghệ sĩ Như Ngọc. Anh được biết đến khi diễn cùng anh trai Tấn Beo, ghi dấu qua Năm Nổ về làng, Mơ làm ca sĩ. Năm 2003, bộ đôi được trao giải nhóm hài xuất sắc tại Gala Cười. Ngoài diễn hài, Tấn Bo còn ca hát, từng phát hành album Tình Lương Sơn Bá.

Sau khi nhóm tan rã, quan hệ giữa hai anh em nhiều lần bị đồn đoán bất đồng. Năm 2017, Tấn Beo giải thích việc tách nhóm nhằm giúp em tự lập, đồng thời nhận xét Tấn Bo cần thay đổi tác phong, học hỏi thêm trong nghề.

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Tấn Bo nhiều lần vướng ồn ào mâu thuẫn gia đình với anh trai Tấn Beo.

Tháng 11/2019, Tấn Bo vướng ồn ào khi bị người thân bên vợ tố vay tiền nhiều năm chưa trả. Người này cho biết các khoản tiền liên quan có tổng giá trị 220 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng bà cho vay và 120 triệu đồng bà đứng ra bảo lãnh vay từ người quen.

Xuân Nhi - vợ Tấn Bo - lúc đó nói có vay tiền, nhưng khoản vay phục vụ việc kinh doanh. Việc mở quán mì cay thua lỗ dẫn đến nợ nần, chồng không biết từ đầu, sau đó mới ký giấy nhận nợ thay. Xuân Nhi cho rằng phần 100 triệu đồng đã được thanh toán.

Ngày 21/11/2019, Tấn Bo phủ nhận bỏ trốn, nói vẫn đi diễn để trả nợ. Anh kể vợ chồng từng làm tại nhà hàng của người thân để có thu nhập nhưng nhà hàng đóng cửa, khiến kế hoạch không thành.

“Tôi không trốn tránh trách nhiệm”, Tấn Bo nói. Anh cho biết dự định dùng phần tiền được hưởng từ việc đền bù căn nhà của cha để thanh toán.

Chuyện tiền bạc còn kéo theo thông tin Tấn Beo trả nợ thay em. Năm 2019, Tấn Beo nói từng giúp em trả nợ, song không công bố cụ thể. Đối với khoản nợ đang gây tranh cãi lúc đó, anh cho rằng vợ chồng Tấn Bo cần tự giải quyết.

Đầu năm nay, ồn ào giữa Tấn Bo và anh trai tiếp tục xuất hiện trên mặt báo. Gia đình Tấn Beo bác thông tin trả nợ tiền tỷ cho Tấn Bo, nói việc hỗ trợ, nếu có, chỉ trong khả năng hạn chế. Tấn Bo cũng phủ nhận chuyện bỏ mặc anh trai khi đau bệnh, cho biết mình là người kết nối nơi điều trị.

Hoàng Mèo nhiều lần lên tiếng về đời tư

Hoàng Mèo trưởng thành từ sân khấu Nụ cười mới do nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Ngoài diễn hài, anh còn làm đạo diễn chương trình, tham gia sản xuất, viết kịch bản và lồng tiếng. Trên màn ảnh rộng, nam diễn viên góp mặt trong Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Nhà bà Nữ.

Tháng 4/2023, tại buổi giới thiệu phim chiếu mạng Tiểu thư và ba đầu gấu, Hoàng Mèo công bố chuyện chia tay diễn viên Đại Ngọc Trâm. Hai người từng đồng hành tại sân khấu Nụ cười mới, có hai con chung.

Khi đó, Hoàng Mèo nói hai người đã chia tay từ năm 2020 nhưng giữ kín để tránh ảnh hưởng gia đình. Anh tự nhận vô tâm, vợ chồng khắc khẩu. Những biến cố trong thời gian dịch bệnh, cha đau ốm rồi qua đời cũng khiến anh rối bời. Sau chia tay, hai con sống với mẹ, cả hai duy trì trao đổi về công việc và chăm sóc con.

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Hoàng Mèo liên tục giải thích chuyện hẹn hò sau khi ly hôn Đại Ngọc Trâm.

Trước khi công bố đổ vỡ, họ thường kể về sự bất đồng trên sóng truyền hình. Trong Giải mã tri kỷ, Đại Ngọc Trâm nói từng buồn vì chồng thiếu quan tâm khi mình bị bệnh, phải tự đi nhập viện. Cô cho biết có thời điểm nghĩ đến ly hôn. Hoàng Mèo nói vợ có tính cứng đầu và mình thường chủ động làm lành.

Trong Gõ cửa thăm nhà, gia đình cũng nhắc chuyện Đại Ngọc Trâm từng đưa con rời nhà khi đang mang thai vì giận chồng. Hoàng Mèo xin lỗi, hứa quan tâm vợ con hơn.

Tháng 5/2023, Hoàng Mèo tiếp tục bị bàn tán khi xuất hiện đoạn video nắm tay diễn viên Linh Sa tại sự kiện. Một số ý kiến suy đoán anh có tình mới sau khi thông báo ly hôn. Hoàng Mèo sau đó phủ nhận hẹn hò.

Hoàng Mèo lại bị gọi tên sau một câu chuyện giấu danh tính trên truyền hình. Nhân vật nữ kể chồng cũ ngoại tình với học trò, khiến một số người suy đoán người đàn ông là nam diễn viên Hoàng Mèo.

Ngày 27/5/2023, Hoàng Mèo phủ nhận mình là người được nhắc đến. Anh chỉ ra chi tiết quê quán của người phụ nữ trong chương trình không trùng với vợ cũ, đồng thời bày tỏ lo ngại tin đồn ảnh hưởng hai con. Thông tin ngoại tình khi đó là suy đoán trên mạng và đã bị anh bác bỏ.

Cũng trong năm 2023, Hoàng Mèo kể từng kinh doanh cà phê, bánh ngọt, quần áo nhưng thua lỗ nhiều tỷ đồng và tại thời điểm chia sẻ vẫn còn nợ ngân hàng. Anh tiếp tục diễn xuất, thử sức sản xuất phim chiếu mạng.

#Tấn Bo #Hoàng Mèo #Huy Bến xe #Tội phạm mạng #Đời tư nghệ sĩ

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