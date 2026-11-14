Chiếc áo da của Jensen Huang bất ngờ gây sốt giữa bê bối ngoại tình

TPO - Giữa bê bối ngoại tình, bức ảnh Jensen Huang diện áo khoác da Saint Laurent gây sốt mạng xã hội. Dù được xác nhận do AI tạo ra, nó vẫn trở thành chủ đề được giới truyền thông quốc tế quan tâm.

Bức ảnh được cho là ghi lại lần xuất hiện công khai đầu tiên của cựu CEO Nvidia Jensen Huang sau khi thông tin ông ngoại tình bất ngờ gây sốt. Trong ảnh, Huang diện trang phục khác thường. Thay vì chiếc áo khoác da dáng biker trơn quen thuộc, ông mặc phiên bản cầu kỳ hơn với chi tiết đinh tán.

Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra chiếc áo thuộc bộ sưu tập do Hedi Slimane thiết kế cho Saint Laurent. Hedi Slimane là nhà thiết kế người Pháp, từng giữ vị trí giám đốc sáng tạo Saint Laurent giai đoạn 2012-2016, trước khi chuyển sang điều hành thương hiệu Celine đến năm 2024.

Bài đăng Jensen Huang mặc áo khoác da đinh tán hút hơn 140.000 lượt thích trên Instagram.

Đây vốn là chiếc áo được giới sưu tầm thời trang săn đón. Sự xuất hiện của nó càng gây chú ý khi Huang đang vướng vào bê bối đời tư, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nghiệp.

“Người đầu tiên trong lịch sử mất sạch thần thái khi mặc đồ Hedi Slimane đời cũ”, một người bình luận, thu hút hơn hơn 1.000 lượt thích.

Tuy nhiên, trong lúc cư dân mạng bàn luận rôm rả, phát ngôn viên Nvidia khẳng định trong email gửi CNN: "Hình ảnh đó là giả".

Theo truyền thông Mỹ, khoảnh khắc gây sốt này dường như được chỉnh sửa từ bức ảnh thật chụp Huang tại sân bay quốc tế Gimpo, Seoul (Hàn Quốc), vào tháng 6. Chúng dễ khiến người xem tin là thật bởi chiếc áo trong ảnh vẫn mang dáng dấp phong cách quen thuộc của ông. Tỷ phú ngành AI gần như luôn xuất hiện với áo khoác da dáng ôm. Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông tiết lộ sở hữu khoảng 30-40 chiếc áo khoác da.

Giống Steve Jobs với chiếc áo cổ lọ đen của Issey Miyake, Huang cũng chọn một kiểu trang phục quen thuộc để mặc hằng ngày. Ông cho rằng việc không phải mất thời gian chọn quần áo giúp bản thân giảm bớt những quyết định vụn vặt, tập trung hơn vào công việc. Đó là cách ông dành tâm trí cho những vấn đề lớn hơn, trong đó có việc phát triển công nghệ đang tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu.

“Màu đen là sự lựa chọn không cần lựa chọn. Nhờ đó, tôi đã đưa ra một quyết định và bớt đi một việc phải bận tâm. Người khác có thể phải cân nhắc ba hoặc bốn lựa chọn. Tôi đã loại bỏ được việc đó khỏi danh sách những điều cần suy nghĩ. Thật tuyệt”, ông nói với CBS.

Áo khoác da là món đồ gắn liền với hình ảnh công chúng của Huang. Ảnh: Getty Images.

Áo khoác da đặc trưng giúp Huang có diện mạo cá tính và nổi bật hơn so với phong cách áo phông rộng thường thấy ở Mark Zuckerberg hay Sam Altman. Đây cũng là món đồ gắn liền hình ảnh những tay lái mô tô, người hâm mộ James Dean và những ai theo đuổi vẻ ngoài phong trần, vượt thời gian.

Thỉnh thoảng, Huang vẫn thay đổi kiểu dáng, chẳng hạn chiếc áo khoác da vân bò sát ông mặc trong bài phát biểu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2026.

Đầu năm nay, chiếc áo khoác Tom Ford của ông, được giới thiệu với tên gọi “đồng phục CEO” hay “áo Jensen”, được nhà đấu giá Sotheby's đưa ra đấu giá. Sotheby's mô tả món đồ là biểu tượng cho phong cách lãnh đạo của Huang, thể hiện sự chân thực, sáng tạo, bền bỉ, can đảm và niềm vui. Chiếc áo được bán với giá gần một triệu USD, gấp khoảng hai lần mức ước tính ban đầu.

Huang kết hôn với người yêu thời đại học từ năm 1985. Ông thừa nhận từng ngoại tình và nói rằng hành động này đã “làm tổn thương vợ và các con”, nhưng không tiết lộ danh tính người liên quan.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế đặt Alice Huang, doanh nhân người Trung Quốc, vào diện nghi vấn. Không chỉ vậy, theo bản ghi nhớ mật được tình báo Mỹ ban hành vào tháng 5, Alice Huang bị xác định là người hoạt động cho tình báo Trung Quốc.

Áo Jensen được bán đấu giá với mức gần 1 triệu USD.

Trong các cuộc phỏng vấn, Huang cho biết phong cách thời trang đặc trưng của mình phần lớn do vợ, bà Lori, lựa chọn. Ông từng tiết lộ vợ là người mua áo khoác cho mình.

“Tôi rất vui khi để vợ và con gái lựa chọn trang phục cho mình”, ông nói trong cuộc phỏng vấn trên podcast công nghệ The Moment của HP năm 2023.

Sự lan truyền chóng mặt của bức ảnh về chiếc áo da giả cho thấy ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó phân biệt, khi các công cụ AI - vốn được vận hành bằng chip Nvidia - đang len lỏi sâu hơn vào đời sống số.