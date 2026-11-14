Thị trường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam sẽ đạt 1,79 tỷ USD trong 7 năm tới

TPO - Việt Nam đang trải qua tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất khu vực châu Á. Quy mô thị trường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam dự báo sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2033.

Ngày 13/11, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Y học Trường Thọ & Lão hóa khỏe mạnh. Chương trình quy tụ hơn 150 đại biểu quốc tế, bao gồm các chuyên gia về khoa học lão hóa, bác sĩ lâm sàng, doanh nghiệp công nghệ y tế… tham dự.

Các đại biểu thảo luận các nội dung về y học trường thọ và lão hóa khỏe mạnh. Ảnh: T.H.

Theo ban tổ chức, Việt Nam đang trải qua tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất khu vực châu Á. Quy mô thị trường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam dự báo sẽ tăng từ 940 triệu USD (năm 2025) lên 1,79 tỷ USD vào năm 2033.

Sự chuyển dịch nhân khẩu học này đặt ra yêu cầu cấp thiết về mặt chính sách và kinh tế: chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng ngừa bệnh tật không còn là sự lựa chọn cá nhân, mà đã trở thành chính sách tài chính quốc gia mang tính chiến lược.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận chuyên sâu về sinh học quá trình lão hóa, sức khỏe chuyển hóa và thần kinh, mô hình phát triển hạ tầng du lịch y tế – trường thọ…

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, vấn đề già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

Với lợi thế về môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch và hệ thống cơ sở y tế ngày càng được đầu tư, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, kết hợp y tế với nghỉ dưỡng và du lịch. Từ đó từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn về chăm sóc sức khỏe và lão hóa khỏe mạnh.

Lãnh đạo thành phố chia sẻ thêm, Đà Nẵng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

Du khách nước ngoài đến điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng.

Để phục vụ nhu cầu du lịch y tế, đặc biệt cho người cao tuổi, bác sĩ Faizal Kassim - Giám đốc Y khoa Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đề xuất mô hình kết nối bệnh viện với khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Theo đó, khách sạn, khu nghỉ dưỡng sẽ cung cấp nơi lưu trú, vận động và thư giãn. Bệnh viện kiểm tra, điều trị các vấn đề về sức khoẻ cho bệnh nhân. Mô hình này sẽ giúp du khách cao tuổi vừa chữa bệnh, vừa có thêm trải nghiệm du lịch.

Đại diện khách sạn Furama Đà Nẵng cũng đề xuất xây dựng các gói du lịch nâng cao sức khỏe dành cho người cao tuổi, trong đó tập trung vào việc vận động và tập luyện. Dịch vụ này có sự tham gia của bác sĩ, chuyên gia vận động, dinh dưỡng, cơ sở lưu trú để hướng dẫn bệnh nhân luyện tập cũng như các chế độ sinh hoạt, giải trí phù hợp với tình trạng sức khỏe.