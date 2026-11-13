200 người sau cai nghiện được hỗ trợ vay vốn ngay tại hội nghị phòng chống ma túy

TPO - Sau khi được xét nghiệm chất ma túy tại chỗ, 215 trường hợp sau cai nghiện tham dự hội nghị về phòng chống ma túy đã được hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để học nghề, tìm việc làm để tạo đòn bẩy sinh kế bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Ngày 12/11, Ban Chỉ đạo 26 về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sau cai nghiện trên địa bàn.

Hội nghị có sự tham dự của 215 người sau cai nghiện, người đang điều trị Methadone và người có nguy cơ cao của 33 khu phố trên địa bàn phường.

215 người sau cai nghiện, người đang điều trị Methadone và người có nguy cơ cao trên địa bàn tham dự hội nghị

Tại chương trình, báo cáo viên Công an TPHCM đã phân tích phương thức hoạt động tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa.

Chương trình cũng phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện ma túy của Chính phủ. Theo đó, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn người sau cai được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để học nghề, tìm việc làm để tạo đòn bẩy sinh kế bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh – Phòng Tham mưu Công an TPHCM truyền đạt các nội dung về công tác phòng, chống ma túy

Sau phần tuyên truyền, Công an phường tiến hành điểm danh, xét nghiệm chất ma túy đối với 215 trường hợp tham dự. Kết quả, 100% âm tính với ma túy.

Tiếp đó, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký vay vốn ngay tại hội trường cho những người có nhu cầu. Số vốn vay lên đến 200 triệu đồng/trường hợp.

Test ma tuý định kỳ đối với các trường hợp tham dự

Anh N.V.D (36 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) đã đăng ký vay vốn ngay tại chương trình chia sẻ: “Hiện tôi đang làm công việc giao hàng nên đăng ký vay vốn mua chiếc xe mới để phục vụ tốt hơn cho công việc.

Anh D. cũng cho biết, trước đây anh vướng vào cần sa nhưng đã cai nghiện thành công và tái hòa nhập cộng đồng. Hiện anh làm công việc giao hàng và hàng tháng test ma túy đều âm tính.

Chị P.T.D (35 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) cho biết, chị từng vướng nghiện ma túy hơn mười năm và cai nghiện không thành công, gây nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình. Gần đây, với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của người thân, chính quyền, chị đã từ bỏ được ma túy hơn 1 năm. Chị D. cũng mong được vay vốn để buôn bán nhỏ.

Theo Ban Chỉ đạo 26 về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, qua kiểm tra, hành vi vi phạm ma túy của các đối tượng thuộc diện quản lý tại địa phương giảm sâu. Các đối tượng vi phạm phát hiện gần đây trên địa bàn thường là các đối tượng từ các nơi khác đến du lịch.

Phường Vũng Tàu, TPHCM tăng cường kiểm tra, test nhanh các quán bar, địa điểm “đen” ma túy đồng thời xét nghiệm ma túy đồng loạt tại các khu phố nhằm kiểm soát tình trạng ma túy trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Bà Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 26 phường, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện thủ đoạn tội phạm để mỗi cá nhân, gia đình tự bảo vệ mình giữ vai trò hết sức quan trọng. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử, tích cực đồng hành, giúp đỡ người lầm lỡ vượt qua mặc cảm để làm lại cuộc đời, góp phần hướng đến mục tiêu phường không ma túy.