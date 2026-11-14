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Thế giới

Giám đốc tình báo Israel tới Mỹ giữa lúc Tổng thống Trump đổi thái độ với Iran

Duy Khánh

TPO - Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Israel (Mossad) Roman Gofman đang có chuyến thăm tới Washington để gặp lãnh đạo Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Axios đưa tin.

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Ông Roman Gofman chờ đợi trước buổi họp báo chung của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington ngày 29/9/2025 (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump nối lại chiến tranh và mở rộng phạm vi hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Ông Gofman giữ chức Giám đốc Mossad từ tháng 6, sau thời gian đảm nhiệm vị trí thư ký quân sự của Thủ tướng Netanyahu. Mối quan hệ gần gũi với nhà lãnh đạo Israel khiến chuyến thăm của ông đặc biệt được chú ý.

Theo bài viết, trong các cuộc trao đổi tại Washington, ông Gofman dự kiến trình bày đánh giá tình báo mới nhất của Israel về các mối đe dọa trong khu vực, đồng thời tìm cách thuyết phục chính quyền Mỹ về một kế hoạch quân sự quyết liệt.

Washington trước đó đã thể hiện sự do dự với việc tiến hành thêm các cuộc tấn công, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump vẫn phải cân nhắc các yếu tố chính trị và tình hình trong nước.

Chuyến thăm của Giám đốc Mossad diễn ra khi tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Các nhà quan sát chính trị và an ninh cho rằng việc Israel cử người đứng đầu Mossad tới Mỹ phản ánh nỗ lực của Thủ tướng Netanyahu nhằm thống nhất quan điểm về các hoạt động quân sự với các cơ quan tình báo Mỹ, đồng thời tháo gỡ những trở ngại đối với việc nối lại chiến sự.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được đồng thuận vẫn chưa rõ ràng, khi hai bên có những ưu tiên khác nhau trong cách xử lý tình hình khu vực.

Trong khi Israel thúc đẩy phương án quân sự, chính quyền Tổng thống Trump đang tập trung vào các biện pháp gây sức ép kinh tế, mở rộng trừng phạt và thúc đẩy đàm phán.

Theo các nguồn tin của The Jerusalem Post, sau khi gặp Giám đốc CIA John Ratcliffe tại Washington, ông Gofman sẽ tới Miami để trao đổi với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Tổng thống Trump gần đây có sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận cuộc xung đột với Iran.

Ngày 12/11, ông Trump tuyên bố Mỹ không cần đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance, người từng tham gia các nỗ lực giải quyết cuộc chiến, chuyển hướng sang các cáo buộc tham nhũng và tội phạm tại các thành phố và bang do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ yêu cầu ông Vance dành "toàn bộ sự tập trung và chú ý" cho vấn đề mà ông mô tả là "tình trạng tham nhũng và tội phạm nghiêm trọng" tại các địa phương này.

Theo VOE, Jpost

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#Israel #Mossad #Tình báo Israel #Iran #Trung đông #Tổng thống Trump

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