Ukraine tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV khi đàm phán chuyển hướng

TPO - Ukraine vừa phóng gần 1.200 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Nga trong đêm, đánh dấu một trong những cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhất của nước này kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây gần 5 năm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 1.198 UAV tầm xa của Ukraine trong khoảng thời gian từ cuối ngày 12 đến rạng sáng ngày 13/11.

Các cuộc tấn công nhằm vào 3 khu vực của Nga đã gây thương vong cho dân thường, giới chức địa phương cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu tại TP. Volgograd của Nga, gây ra hỏa hoạn. Theo phía Ukraine, nhà máy này có công suất xử lý khoảng 110 triệu thùng dầu mỗi năm.

Đợt tập kích UAV quy mô lớn của Ukraine dường như nhằm chứng minh rằng Kiev vẫn có khả năng duy trì thế trận trong cuộc chiến, trong khi Mátxcơva khẳng định chiến thắng của họ là điều không thể tránh khỏi.

Các đại biểu chụp ảnh chung trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU tại Dublin ngày 13/11. (Ảnh AP)

Nỗi lo của châu Âu

Trong khi đó, các nhà đàm phán Mỹ và Nga đã nâng tầm quan trọng của tiến trình thương lượng, bằng việc đưa vào chương trình nghị sự vấn đề bảo đảm an ninh rộng lớn hơn tại châu Âu. Sự thay đổi này phù hợp với mong muốn từ lâu của Mátxcơva, nhưng khiến châu Âu lo ngại và đặt dấu hỏi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai.

"Nga muốn thảo luận về các vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh châu Âu. Chúng tôi không cần phải thảo luận về vấn đề đó. Cấu trúc ấy đã tồn tại rồi", Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói, ám chỉ NATO.

Sau 2 ngày đàm phán với các phái đoàn Nga và Ukraine tại Abu Dhabi trong tuần này, các đặc phái viên Mỹ đã báo cáo tình hình với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, người đang có mặt tại Dublin (Ireland) để gặp các nhà lãnh đạo châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, sau cuộc họp tại Dublin, nhóm các nhà ngoại giao đến từ Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU) sẽ được cử tham gia các cuộc đàm phán. Phiên họp tập trung chủ yếu vào nỗ lực của châu Âu nhằm tránh bị gạt ra ngoài lề, trong tiến trình thương lượng do Mỹ dẫn đầu.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, Nga đã đồng ý đưa châu Âu vào các cuộc đàm phán sắp tới. Trước đó, Mátxcơva luôn khẳng định các chính phủ châu Âu không nên tham gia vì họ ủng hộ Ukraine.

Sự hiện diện của châu Âu tại bàn đàm phán sẽ giúp các bên "giải quyết những thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn của châu Âu trong thời kỳ hậu chiến, song song với các vấn đề lãnh thổ giữa Ukraine và Nga", ông Kushner viết trên mạng xã hội X.

Quan chức phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas cho rằng châu Âu cần kiên quyết yêu cầu phải có thoả thuận ngừng bắn, trước khi tiến hành các bước đàm phán tiếp theo. Điều này trái với điều kiện của Tổng thống Putin.

Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden nhấn mạnh, châu Âu phải tự quyết định vận mệnh của mình.

"Chúng ta không thể để người Mỹ hay người Nga quyết định tương lai của mình", ông Frieden nói.

Trong báo cáo đưa ra ngày 12/11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định rằng Mátxcơva đang hướng tới mục tiêu "phá bỏ NATO và cấu trúc an ninh châu Âu được thiết lập sau Chiến tranh Lạnh".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp xúc với các nước châu Âu.

"Khi hiểu được ý định thực sự của (châu Âu) và mức độ sẵn sàng của họ trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình, chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định về việc tổ chức đối thoại theo hình thức mở rộng liên quan đến giải pháp cho vấn đề Ukraine", ông nói.