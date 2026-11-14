Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Ukraine tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV khi đàm phán chuyển hướng

Bình Giang

TPO - Ukraine vừa phóng gần 1.200 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Nga trong đêm, đánh dấu một trong những cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhất của nước này kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây gần 5 năm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 1.198 UAV tầm xa của Ukraine trong khoảng thời gian từ cuối ngày 12 đến rạng sáng ngày 13/11.

Các cuộc tấn công nhằm vào 3 khu vực của Nga đã gây thương vong cho dân thường, giới chức địa phương cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu tại TP. Volgograd của Nga, gây ra hỏa hoạn. Theo phía Ukraine, nhà máy này có công suất xử lý khoảng 110 triệu thùng dầu mỗi năm.

Đợt tập kích UAV quy mô lớn của Ukraine dường như nhằm chứng minh rằng Kiev vẫn có khả năng duy trì thế trận trong cuộc chiến, trong khi Mátxcơva khẳng định chiến thắng của họ là điều không thể tránh khỏi.

eu.jpg
Các đại biểu chụp ảnh chung trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU tại Dublin ngày 13/11. (Ảnh AP)

Nỗi lo của châu Âu

Trong khi đó, các nhà đàm phán Mỹ và Nga đã nâng tầm quan trọng của tiến trình thương lượng, bằng việc đưa vào chương trình nghị sự vấn đề bảo đảm an ninh rộng lớn hơn tại châu Âu. Sự thay đổi này phù hợp với mong muốn từ lâu của Mátxcơva, nhưng khiến châu Âu lo ngại và đặt dấu hỏi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai.

"Nga muốn thảo luận về các vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh châu Âu. Chúng tôi không cần phải thảo luận về vấn đề đó. Cấu trúc ấy đã tồn tại rồi", Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói, ám chỉ NATO.

Sau 2 ngày đàm phán với các phái đoàn Nga và Ukraine tại Abu Dhabi trong tuần này, các đặc phái viên Mỹ đã báo cáo tình hình với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, người đang có mặt tại Dublin (Ireland) để gặp các nhà lãnh đạo châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, sau cuộc họp tại Dublin, nhóm các nhà ngoại giao đến từ Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU) sẽ được cử tham gia các cuộc đàm phán. Phiên họp tập trung chủ yếu vào nỗ lực của châu Âu nhằm tránh bị gạt ra ngoài lề, trong tiến trình thương lượng do Mỹ dẫn đầu.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, Nga đã đồng ý đưa châu Âu vào các cuộc đàm phán sắp tới. Trước đó, Mátxcơva luôn khẳng định các chính phủ châu Âu không nên tham gia vì họ ủng hộ Ukraine.

Sự hiện diện của châu Âu tại bàn đàm phán sẽ giúp các bên "giải quyết những thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn của châu Âu trong thời kỳ hậu chiến, song song với các vấn đề lãnh thổ giữa Ukraine và Nga", ông Kushner viết trên mạng xã hội X.

Quan chức phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas cho rằng châu Âu cần kiên quyết yêu cầu phải có thoả thuận ngừng bắn, trước khi tiến hành các bước đàm phán tiếp theo. Điều này trái với điều kiện của Tổng thống Putin.

Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden nhấn mạnh, châu Âu phải tự quyết định vận mệnh của mình.

"Chúng ta không thể để người Mỹ hay người Nga quyết định tương lai của mình", ông Frieden nói.

Trong báo cáo đưa ra ngày 12/11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định rằng Mátxcơva đang hướng tới mục tiêu "phá bỏ NATO và cấu trúc an ninh châu Âu được thiết lập sau Chiến tranh Lạnh".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp xúc với các nước châu Âu.

"Khi hiểu được ý định thực sự của (châu Âu) và mức độ sẵn sàng của họ trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình, chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định về việc tổ chức đối thoại theo hình thức mở rộng liên quan đến giải pháp cho vấn đề Ukraine", ông nói.

Theo AP

Xem thêm

#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Đàm phán Nga - Ukraine #NATO #châu Âu

Cùng chuyên mục

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

TPO - Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ của đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên vào các khí tài quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot đang bất đồng gay gắt về khả năng mở một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Ông Eisenkot lo ngại Thủ tướng Netanyahu có thể viện lý do an ninh để tiếp tục chiến dịch quân sự, qua đó trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực.

TPHCM tiếp nhận thiết bị ‘siêu âm’ lòng đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPHCM tiếp nhận thiết bị ‘siêu âm’ lòng đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPO - Các máy radar xuyên đất là thiết bị hiện đại có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghị ngờ có hài cốt liệt sĩ. Qua đó góp phần giảm phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

TPO - Con tàu viễn dương nổi tiếng SS United States - tàu chở khách lớn nhất từng được đóng tại Mỹ và cũng là con tàu nhanh nhất thế giới - đã được đưa xuống đáy biển gần Florida vào ngày 11/11. Đây là một kế hoạch đánh chìm có chủ đích nhằm biến con tàu này thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

TPO - Ukraine đang ráo riết tìm kiếm tên lửa Patriot để đối phó các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga, với nhu cầu lên tới 300 quả trong mùa đông tới. Tuy nhiên, khi hợp đồng mua 500 tên lửa PAC-3 MSE từ Mỹ có thể phải chờ đến sau năm 2030, Kiev đang đặt kỳ vọng vào kho dự trữ của các đồng minh châu Âu.

Nga tiết lộ kết quả cuộc đàm phán ba bên về Ukraine

Nga tiết lộ kết quả cuộc đàm phán ba bên về Ukraine

TPO - Sau hai ngày đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, trưởng đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề, đồng thời đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Tuy nhiên, bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu và vai trò của các nước phương Tây.

Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

TPO - Từ nhào lộn qua vòng lửa đến võ quạt, đối kháng một người với nhiều người, bộ đội Đặc công đang tập luyện cả ban đêm để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Bên cạnh những đòn thế chiến đấu là màn đồng diễn quy mô lớn và các bài võ cổ truyền giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe