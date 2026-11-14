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[Clip] Tài xế ô tô đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy

TPO - Sau va chạm giao thông, nam tài xế ô tô xuống xe, vừa dùng chân đá liên tiếp vào đầu người đàn ông đi xe máy đang nằm dưới đất, vừa chửi: 'tông xe có tiền đền không'. Công an đã mời những người liên quan đến làm việc.

Nguyễn Tiến

Tối 13/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị tài xế ô tô hành hung sau va chạm giao thông tại một ngã tư có đèn tín hiệu ở Tây Ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, một cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an phường Thanh Điền đã mời tài xế ô tô và người đàn ông đi xe máy đến trụ sở để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Theo hình ảnh trong clip, sau khi xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy, nam tài xế xuống xe, tiến đến chỗ người đàn ông đi xe máy rồi dùng chân đá liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân. Mặc dù người này đang nằm dưới đường, không phản kháng, tài xế vẫn tiếp tục hành hung và lớn tiếng chửi bới.

“Tông xe, có tiền đền không?”, nam tài xế hét lớn và đá vào đầu nạn nhân 3 lần trước khi dừng lại. Toàn bộ sự việc được một người đi đường dùng điện thoại ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tối 13/11 tại một tuyến đường thuộc khu phố Hiệp Tân, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Người điều khiển ô tô được xác định là ông L. (SN 1994, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

#Tây Ninh #phường Thanh Điền #tài xế ô tô điện #hành hung sau va chạm #clip hành hung #va chạm giao thông

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