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Thế giới

Mỹ: Nhiều hành khách rơi xuống biển khi tàu chở dầu đâm tàu du lịch

Bình Giang

TPO - Một tàu chở dầu vừa va chạm với tàu du lịch chở khách của hãng American Cruise Lines khi con tàu này đang neo đậu trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans. Công tác cứu hộ đang được triển khai để tìm kiếm và giải cứu nhiều hành khách rơi xuống nước.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực hiện có để hỗ trợ giải cứu những hành khách mất tích”. Ông cho biết bộ này đang phối hợp chặt chẽ với các quan chức bang.

Bộ An ninh Nội địa chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về những hành khách mất tích.

Hình ảnh tàu du lịch bị nghiêng sau vụ va chạm

Văn phòng Thị trưởng New Orleans thông báo trên mạng xã hội: “Nhiều người đã được giải cứu, và các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang tiếp diễn”.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết đã có mặt tại hiện trường vụ va chạm và toàn bộ hoạt động giao thông đường thủy trong khu vực đã bị đình chỉ. Cơ quan này không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các đài truyền hình địa phương phát sóng những đoạn video cho thấy vụ tai nạn ngày 13/11 khiến tàu du lịch bị nghiêng sang một bên. CBS News đưa tin ít nhất 14 người đã được vớt từ dưới biển.

Theo thông tin trên trang web của American Cruise Lines, tàu du lịch được đóng vào năm 2015, với sức chứa 150 người.

Báo The Advocate dẫn lời các quan chức không nêu tên của cảng New Orleans cho biết, có 129 hành khách trên tàu du lịch American Heritage khi con tàu này bị tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm trúng, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa theo giờ địa phương

Hiện chưa có thông tin chính thức về trường hợp tử vong hoặc bị thương trong vụ việc.

Trong một tuyên bố, American Cruise Lines cho biết công ty đang phối hợp với Lực lượng Tuần duyên Mỹ và các cơ quan chức năng địa phương.

“Các hành khách và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Chúng tôi vô cùng lo ngại cho tất cả những người liên quan đến vụ việc”, công ty cho biết.

Theo Reuters

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#Tàu chở dầu #Tàu du lịch #Đâm tàu #Sự cố đâm tàu

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