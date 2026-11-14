Sự cố xảy ra trong thử nghiệm siêu tên lửa táo bạo chưa từng thấy của tỷ phú Elon Musk

TPO - Nỗ lực của hãng SpaceX nhằm thu hồi toàn bộ tàu Starship ngay tại bệ phóng đã thất bại, khi tên lửa đẩy gặp trục trặc và rơi xuống biển. Tuy nhiên, con tàu vũ trụ vẫn tiếp tục bay lên quỹ đạo, đánh dấu cuộc thử nghiệm táo bạo nhất từ trước đến nay của công ty.

Tầng đẩy của siêu tên lửa Starship phát nổ sau khi nỗ lực thu hồi bị hủy bỏ, trong chuyến bay thử nghiệm từ Texas ngày 13/11. (Ảnh: AP)

Công ty của tỷ phú Elon Musk đã hạ thấp kỳ vọng sau khi phần đầu tiên của kế hoạch thu hồi kép không thành công.

Trong sự kiện tại Texas ngày 13/11, thay vì quay lại bệ phóng ở Texas sau khi cất cánh, tầng đẩy thứ nhất đã rơi xuống Vịnh Mexico khi hệ thống tự động kích hoạt lệnh hủy nhiệm vụ.

Bất chấp sự cố này, con tàu vũ trụ hình viên đạn vẫn tiếp tục hành trình hướng lên quỹ đạo. Theo kế hoạch, trong ngày 14/11, con tàu sẽ điều hướng quay trở lại bệ phóng để thực hiện một màn thu hồi tương tự, nếu không xảy ra thêm sự cố nào.

Đây là lần đầu tiên tàu vũ trụ thử quay lại bệ phóng từ quỹ đạo, để được các cánh tay robot trên tháp phóng bắt lấy ngay giữa không trung. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chuyến bay sẽ kéo dài 22 giờ.

Mục tiêu ban đầu của SpaceX là thu hồi toàn bộ bộ phận của tên lửa, nhằm tái sử dụng trong tương lai. Đây là thành tựu mà chưa quốc gia hay công ty nào trên thế giới đạt được. Ông Musk tin rằng công nghệ này sẽ mở đường cho giai đoạn đẩy nhanh và ổn định tốc độ phóng – điều cần thiết để xây dựng các căn cứ trên Mặt trăng và đưa con người lên sao Hỏa.

Ngay sau khi đạt quỹ đạo, Starship chuẩn bị triển khai 26 vệ tinh Starlink tiên tiến nhất của công ty. Theo kế hoạch, Starship sẽ bay 15 vòng quanh Trái đất ở độ cao khoảng 275 km, trước khi quay trở lại địa điểm phóng để thực hiện màn kết thúc quan trọng vào ngày 14/11.

Trước đó, SpaceX đã thực hiện thành công 3 lần bắt giữ tên lửa đẩy tại khu phức hợp Starbase rộng lớn của công ty, gần biên giới Mỹ - Mexico. Đây là lần đầu tiên công ty thử bắt phiên bản tên lửa đẩy được nâng cấp, có chiều dài 72m - phiên bản dành cho các sứ mệnh lên Mặt trăng và sao Hỏa.

Đây cũng là lần đầu tiên SpaceX thử bắt giữ chính con tàu vũ trụ, có chiều dài 52m. Khi kết hợp lại, 2 bộ phận tạo thành tên lửa lớn nhất và mạnh nhất thế giới, với tổng chiều cao đáng kinh ngạc là 124m.

Trong 14 chuyến bay Starship trước đây, phần tàu vũ trụ đều kết thúc hành trình dưới đại dương, theo kế hoạch khi kết thúc chuyến bay hoặc do sự cố khiến tàu vỡ tan thành những mảnh vỡ bốc cháy.

Trong chuyến bay thử nghiệm toàn diện đầu tiên vào năm 2023, nhiều động cơ không thể khởi động và hệ thống tự hủy của tên lửa mất kiểm soát đã được kích hoạt.

Cuộc thử nghiệm gần nhất vào tháng 9 là lần đầu tiên Starship đạt được quỹ đạo, nhưng SpaceX không cố gắng thu hồi bất kỳ tầng nào của tên lửa.

Siêu tên lửa Starship của SpaceX rời bệ phóng ngày 13/11. (Ảnh AP)

Cuộc đua nóng lên

SpaceX dự kiến bắt đầu phóng Starship từ bang Florida trong vài tháng tới và từ bang Louisiana trong vài năm nữa.

Ông Kiko Dontchev, Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động phóng của SpaceX, cho biết tại hội nghị thượng đỉnh công nghệ của NASA tuần trước ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida:

“Cơ sở hạ tầng được mở rộng quy mô, kết hợp với khả năng tái sử dụng toàn bộ tên lửa, chính là cách để chúng ta chuyển từ không có chuyến phóng nào lên 10, rồi 100, 1.000, 10.000 và cuối cùng là 100.000 chuyến phóng”.

Các tên lửa Falcon nhỏ hơn của SpaceX vẫn sẽ tiếp tục được phóng từ cảng Cape Canaveral, đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế theo hợp đồng với NASA, cũng như phóng các vệ tinh Starlink từ California. Trong thời gian tới, các vệ tinh khác cũng sẽ tiếp tục được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon.

Tuy nhiên, ông Musk muốn Starship cuối cùng sẽ thay thế dòng tên lửa Falcon.

NASA sẽ quyết định việc sử dụng Starship của ông Musk hay tàu Blue Moon của tỷ phú Jeff Bezos để triển khai sứ mệnh Artemis IV - đưa các phi hành gia đáp xuống bề mặt Mặt trăng.

Trong sứ mệnh Artemis III vào mùa hè năm sau, các phi hành gia sẽ thực hành kết nối khoang tàu vũ trụ của họ lần lượt với tàu Blue Moon và Starship trên quỹ đạo quanh Trái đất.

Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng, mở đường cho một chuyến đáp xuống Mặt trăng, trong khuôn khổ chương trình Artemis, sớm nhất có thể vào năm 2028.