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Khoa học

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Cần Thơ triển khai mô hình chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp

Cảnh Kỳ

TPO - Sáng 13/11, tại xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ, mô hình chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu chính thức khởi động trên đồng ruộng, với mô hình trong vụ lúa Đông Xuân.

Mô hình trình diễn diện rộng áp dụng kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu vụ Đông Xuân 2026-2027 được triển khai tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tiến Dũng (xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ), với diện tích 30ha, có sự tham gia trực tiếp của 13 hộ nông dân.

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Xuống giống mô hình dự án GoRice tại xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ.

Toàn bộ diện tích áp dụng đồng bộ các giải pháp cơ giới hóa và giảm phát thải: Sạ bằng thiết bị bay không người lái (drone) trên diện tích 20ha, sạ vùi phân trên diện tích 10ha. Giải pháp này giúp giảm lượng giống sử dụng còn 80 kg/ha so với 120 kg/ha theo tập quán truyền thống.

Bên cạnh đó, mô hình thực hành cho lớp học đồng ruộng FFS rộng 2 ha được bố trí sạ vùi phân, nhằm tạo điều kiện cho học viên trực tiếp quan sát, ghi chép và phân tích hiệu quả kỹ thuật qua từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu (dự án GoRice) TP. Cần Thơ cho biết, mô hình sử dụng giống lúa Đài Thơm 8, sạ thưa bằng máy. Kết hợp bón phân cân đối, quản lý dịch hại sinh học, thu gom rơm rạ tuần hoàn và quản lý nước ngập khô xen kẽ (AWD).

Quá trình triển khai sẽ được ngành chức năng, Ban Quản lý dự án đồng hành cùng bà con nông dân theo dõi, ghi nhận số liệu để đánh giá.

Đại diện Hợp tác xã Tiến Dũng cam kết, phối hợp chặt chẽ cùng dự án, chính quyền và bà con nông dân tổ chức sản xuất đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

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Mô hình áp dụng đồng bộ các giải pháp cơ giới hóa và giảm phát thải.

Ông Phạm Hoàng Khương - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú cho biết, trước những thách thức về chi phí vật tư, biến đổi khí hậu, yêu cầu bảo vệ môi trường, sản xuất lúa không chỉ dừng lại ở mục tiêu sản lượng, còn phải hướng đến chất lượng, chi phí hợp lý và phát triển bền vững.

“Qua mô hình dự án, chúng tôi kỳ vọng sẽ đúc rút được những số liệu và cách làm cụ thể, từ đó đề xuất hướng nhân rộng, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và gia tăng thu nhập cho người trồng lúa”, ông Khương nói.

Dự án GoRice do Chính phủ Canada tài trợ thông qua tổ chức Oxfam tại Việt Nam, triển khai tại 3 tỉnh thành gồm Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long, với mục tiêu hỗ trợ chuỗi giá trị lúa gạo, ưu tiên nhóm yếu thế, phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

Tại Cần Thơ, dự án được triển khai từ tháng 10/2026 đến hết tháng 12/2029, trên địa bàn 7 xã.

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#dự án GoRice #lúa gạo phát thải thấp #Cần Thơ #canh tác lúa bền vững #xã Thạnh Phú #Đông Xuân 2026-2027 #Oxfam Việt Nam

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