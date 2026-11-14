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Diễn viên Hoàng Mèo trước khi bị bắt

Đỗ Quyên

TPO - Xuất thân từ sân khấu Nụ cười mới, Hoàng Mèo từng đóng phim, làm bầu sô, sản xuất web drama và kinh doanh thua lỗ tiền tỷ, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc “Huy Bến xe”.

Ngày 13/11, Công an TPHCM khởi tố Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo, cùng các bị can liên quan đến việc sản xuất, diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc Huy Bến xe. Nam diễn viên bị bắt tạm giam để điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Vụ việc được làm rõ trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp, tức Hiệp Đen.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Mèo nói: “Việc tôi làm là sai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giới trẻ. Tôi thấy hối hận vì việc làm của mình”. Anh cho rằng đây là bài học lớn, mong có cơ hội sửa sai và khuyên đồng nghiệp tìm hiểu kỹ nội dung, tính pháp lý của dự án trước khi tham gia.

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982, từng hoạt động tại sân khấu Nụ cười mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Ngoài sân khấu, anh góp mặt trong các phim điện ảnh như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Nhà bà Nữ, Quỷ nhập tràng, Bộ tứ báo thủ...

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Tạo hình diễn viên Hoàng Mèo trong phim Bộ tứ báo thủ.

Nghệ danh của anh bắt đầu từ một tình huống khi học diễn xuất. Trong chương trình Chuyện của sao năm 2019, Hoàng Mèo kể lớp có bài tập hóa thân thành con vật. Khi anh mô phỏng con hổ, thầy chủ nhiệm Công Ninh lại khen diễn giống mèo. Từ đó, thầy gọi nam diễn viên với danh xưng Hoàng Mèo. “Sau khi tốt nghiệp và được nhiều người gọi như vậy, tôi thấy cũng đáng yêu nên quyết định chọn làm nghệ danh”, anh chia sẻ.

Theo chia sẻ của Hoàng Mèo, việc diễn hài giúp anh rèn khả năng chuyển đổi cảm xúc, tạo tiếng cười và cả những khoảnh khắc khiến khán giả xúc động trong thời lượng ngắn. Anh không xem việc được biết đến qua vai hài là điều phải chối bỏ.

Nam diễn viên cho biết vai Hoàng hí hửng trong Thế giới ngầm là dấu ấn nghề nghiệp. Ban đầu, nhân vật xuất hiện trong một MV của ca sĩ Hồ Việt Trung, sau đó được phát triển trong dự án dài tập do Mr. Tô thực hiện.

Ở tuổi 44, Hoàng Mèo nói anh muốn chuyển sang những nhân vật chững chạc hơn, từ người cha, người chú đến ông nội, thay vì tiếp tục các vai nhí nhảnh. Anh cũng tâm huyết với việc quản lý sân khấu của nghệ sĩ Minh Nhí và truyền đạt kinh nghiệm cho diễn viên trẻ.

Khi được hỏi về định hướng 5-10 năm tới, Hoàng Mèo cho biết điều anh mong mỏi nhất vẫn là tình yêu thương của khán giả. Xa hơn, nam diễn viên hy vọng được nhớ đến như một nghệ sĩ tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Ngoài diễn xuất, Hoàng Mèo từng đảm nhận công việc bầu sô. Trong Đời nghệ sĩ, anh kể phải tính cả nội dung vở diễn, bán vé, quảng cáo lẫn thu nhập của các thành viên trong đoàn.

Hoàng Mèo và vợ cũ - Đại Ngọc Trâm - từng mở sân khấu dành cho thiếu nhi sau khi tham gia Tiếu lâm tứ trụ nhí. Việc vận hành gặp trục trặc, hai người phải đóng cửa dù còn muốn duy trì một sân chơi cho trẻ em.

Không chỉ đầu tư sân khấu, anh còn kinh doanh quán cà phê, bánh ngọt, quần áo nhưng không thuận lợi. Hoàng Mèo từng chia sẻ anh thua lỗ tiền tỷ, nợ ngân hàng và mang ơn những người bạn đã giúp đỡ.

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Diễn viên Hoàng Mèo thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, hoạt động nghệ thuật trên trang cá nhân.

Năm 2023, anh ra mắt Tiểu thư và ba đầu gấu với vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất. Tập đầu đạt hơn một triệu lượt xem sau bốn ngày công chiếu. Anh cho biết đã muốn sản xuất phim từ lâu, bắt đầu bằng sản phẩm nhỏ để hướng tới điện ảnh.

Khi giới thiệu dự án, Hoàng Mèo nói ngoài tìm nhà tài trợ, anh còn tự bỏ tiền. Nam diễn viên không đặt nặng vai chính hay vai phụ mà quan tâm đến việc thể hiện nhân vật và sự đón nhận của khán giả. Anh còn tham gia viết kịch bản, lồng tiếng và công việc đạo diễn chương trình.

Tại buổi ra mắt Tiểu thư và ba đầu gấu tháng 4/2023, Hoàng Mèo xác nhận đã ly hôn Đại Ngọc Trâm từ năm 2020. Trước đó, hai người quen nhau khi cùng hoạt động sân khấu, có sáu năm tìm hiểu rồi kết hôn và có hai con chung.

Thời điểm đó, nam diễn viên nói việc chia tay xuất phát từ những bất đồng, khắc khẩu giữa cả hai. Trong chương trình Người kể chuyện đời vào tháng 8/2023, Hoàng Mèo nhận một phần trách nhiệm về mình. Anh kể từng ham chơi, chủ quan với tài chính dẫn đến việc chưa lo chu toàn kinh tế gia đình.

Anh cũng thừa nhận vợ chồng không ngồi lại để tháo gỡ những khúc mắc. Theo lời nam diễn viên, cách cư xử có lúc trẻ con và những chuyện dồn nén khiến sự tin tưởng giảm đi, cuối cùng dẫn tới quyết định chia tay.

Sau ly hôn, hai con sống cùng mẹ. Hoàng Mèo cho biết anh và vợ cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

#Hoàng Mèo #diễn viên Hoàng Mèo #Hoàng Mèo bị bắt #Nguyễn Lê Hoàng #sự nghiệp Hoàng Mèo #Đại Ngọc Trâm #Huy Bến xe

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