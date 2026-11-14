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Hai ca sĩ bị bắt cùng Tấn Bo, Hoàng Mèo là ai?

Trạch Dương

TPO - Dương Chấn Huy và Kim Ny Ngọc nằm trong số 10 bị can bị bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc “Huy Bến xe”. Cơ quan điều tra xác định Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất, giữ vai trò chủ mưu, Kim Ny Ngọc tham gia diễn xuất.

Tối 13/11, Công an TPHCM thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hai nghệ sĩ tên tuổi là Tấn Bo và Hoàng Mèo, đường dây còn có thêm hai đối tượng Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) và Lê Thanh Ngọc, nghệ danh (Kim Ny Ngọc).

Dương Chấn Huy (tên thật Trịnh Minh Tâm) sinh năm 1979, cư trú tại phường Tân Tạo, TPHCM. Trước khi bị bắt, Huy hoạt động ở dòng nhạc trữ tình, quê hương, bolero. Những năm gần đây, Dương Chấn Huy làm bầu show, sản xuất MV, phim ca nhạc hành động trên mạng.

Theo cơ quan điều tra, Tâm tổ chức sản xuất Huy Bến xe nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc tự sáng tác. Người này thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, cùng quyết định ý tưởng, kịch bản, bối cảnh và tổ chức quay dựng.

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Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của Dương Chấn Huy, Kim Ny Ngọc.

Tâm mời Nguyễn Tuấn Hiệp, tức “Hiệp đen”, đóng vai ông trùm, đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh. Cơ quan điều tra xác định Tâm bỏ vốn, mời diễn viên, giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hoạt động này.

Kim Ny Ngọc tên thật Lê Thanh Ngọc, sinh năm 1992, cư trú tại phường Bình Đông, TPHCM. Nữ ca sĩ có các sản phẩm thuộc dòng nhạc ballad, remix và bolero. Cô từng hợp tác với nhạc sĩ Khánh Đơn qua những ca khúc như Khi chọn yêu anh, Bao lần em khóc, Em sợ định mệnh.

Ngoài ca hát, Kim Ny Ngọc đóng nhiều phim ca nhạc hành động. Trong vụ án đang được điều tra, Kim Ny Ngọc được xác định thuộc nhóm tham gia diễn xuất trong Huy Bến xe.

Bộ phim có khoảng 40-50 người tham gia, chứa nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi đăng trên YouTube, sản phẩm thu hút hơn 40.000 lượt xem.

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Hình ảnh Hoàng Mèo, Tấn Bo (thứ hai, thứ ba từ trái sang) tại cơ quan điều tra.

Đợt mở rộng điều tra này, công an khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 10 người. Riêng Nguyễn Ngọc Mãi, biệt danh Mai Tiger, vừa làm giám đốc sản xuất vừa tham gia diễn xuất, bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Sau khi thông tin khởi tố, bắt tạm giam được công bố, một số người dùng mạng vào trang cá nhân của các ca sĩ, diễn viên liên quan, để lại bình luận tiêu cực.

Thông tin các nghệ sĩ bị bắt trong vụ án liên quan “Hiệp đen” cũng thu hút sự chú ý trên Google. Sáng 14/11, Google Trends ghi nhận nhóm từ khóa “Hoàng Mèo Tấn Bo bị bắt” đạt hơn 50.000 lượt tìm kiếm, mức tăng 1.000% và vẫn trong trạng thái xu hướng đang hoạt động.

Các từ khóa được tìm kiếm liên quan là "Hoàng Mèo", "Tấn Bo", "phim Huy Bến xe". Từ khóa "Kim Ny Ngọc” và “diễn viên hoàng mèo bị bắt” cũng được Google Trends gắn nhãn tăng trưởng đột biến.

#Dương Chấn Huy #Kim Ny Ngọc #Phim Huy Bến xe #Vi phạm thông tin mạng #Công an TPHCM

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