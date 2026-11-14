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Thế giới

Chính phủ Hà Lan nguy cơ tan rã, Thủ tướng họp khẩn cứu liên minh

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten vừa tổ chức cuộc họp khủng hoảng trong nhiều giờ với lãnh đạo cấp cao của 2 đảng đối tác thuộc liên minh cầm quyền, nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ tan rã.

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Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. (Ảnh: AP)

Nhiệm kỳ 4 năm của chính phủ liên minh gồm 3 đảng mới trải qua chưa đầy 9 tháng.

Cuối ngày 13/11, ông Jetten cho biết các đối tác trong liên minh đã nhất trí tiếp tục trao đổi trong những ngày tới, nhằm tìm cách cứu vãn chính phủ, sau cuộc tranh luận căng thẳng về kế hoạch thuế.

"Thời gian gần đây đã có những điều tích cực, nhưng cũng có những vấn đề chưa được giải quyết tốt, và điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Tình hình này có thể và cần phải được cải thiện, cả về nội dung chính sách, phương diện chính trị lẫn quan hệ cá nhân. Điều này đòi hỏi những cuộc thảo luận mang tính căn bản, và chúng tôi đã bắt đầu tiến hành từ hôm nay", ông nói.

Tuy nhiên, dấu hiệu căng thẳng trong liên minh tiếp tục bộc lộ khi chỉ vài phút sau đó.

Bà Dilan Yeşilgöz-Zegerius, lãnh đạo đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) cánh hữu, tuyên bố: "Theo quan điểm của chúng tôi, thử nghiệm về một chính phủ thiểu số đã thất bại. Không thể tiếp tục theo cách này. Cần có những điều chỉnh, và về nguyên tắc, những điều chỉnh như vậy hoàn toàn có thể thực hiện được".

Đây là cuộc khủng hoảng mới nhất trong bối cảnh chính trường Hà Lan bị chia rẽ sâu sắc. Trong 1 thập kỷ qua, nước này đã trải qua 4 cuộc tổng tuyển cử, khiến niềm tin của công chúng đối với các nhà lập pháp ngày càng suy giảm.

Ông Jetten - thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Hà Lan, nhậm chức với cam kết mở ra kỷ nguyên đồng thuận mới giữa các đảng phái trong Quốc hội. Tuy nhiên, cho đến nay, ông vẫn gặp khó khăn với việc xử lý những cuộc đấu đá chính trị giữa các đảng trong cơ quan lập pháp, thậm chí ngay trong chính liên minh cầm quyền của mình.

Trong tuần này, sự đoàn kết vốn đã mong manh trong nội các của ông Jetten tiếp tục bị suy giảm, khi các nghị sĩ thuộc đảng D66 trung dung của ông và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) trung hữu chấp thuận những sửa đổi do 2 đảng đối lập trung tả PRO và Volt đề xuất.

Động thái này nhằm thông qua gói thuế tại Quốc hội Hà Lan, trong cuộc bỏ phiếu sít sao vào tối 12/11.

Tuy nhiên, các điều khoản trong thỏa thuận khiến đảng VVD vô cùng tức giận. Ông Jesse Klaver - lãnh đạo đảng PRO, gọi thỏa thuận là "thuế với giới triệu phú".

Các nghị sĩ VVD bỏ phiếu phản đối kế hoạch. Ông Ruben Brekelmans - lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng này tại Quốc hội nói với báo chí rằng cách hành xử của các đối tác trong liên minh là điều "đáng lo ngại".

"Tôi không ngờ CDA và D66 lại có thể chuyển hướng mạnh mẽ đến như vậy. Điều đó gây bất lợi cho nền kinh tế, cho hoạt động kinh doanh tại Hà Lan và cho đất nước chúng ta", ông nói.

Theo AP

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#Hà Lan #Tình hình Hà Lan #Thủ tướng Hà Lan

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