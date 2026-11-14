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Pháp luật

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Công an làm việc với người đàn ông đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Công an phường Thanh Điền (Tây Ninh) đã mời làm việc người đàn ông đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy sau mâu thuẫn giao thông.

Ngày 14/11, Công an phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) đang khẩn trương xác minh vụ xô xát giữa hai người tham gia giao thông tại khu vực ngã tư Ao Hồ, sau khi clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

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Nguyễn Tấn Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Phường Thanh Điền

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 13/11, tại khu vực gần ngã tư Ao Hồ, thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, xảy ra mâu thuẫn giữa ông Trần Hoài Phương (SN 1990, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh), điều khiển xe máy mang biển số 70F4-XXXX và ông Nguyễn Tấn Lộc (SN 1994, ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), điều khiển ô tô mang biển số 70A-843.XX.

Trong quá trình lưu thông, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Lộc dừng ô tô, xuống xe và dùng tay, chân đánh ông Phương, khiến nhiều người chứng kiến sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa ông Phương đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng cấp cứu. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, thu thập thông tin và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông xuống ô tô, lao đến đá người đi xe máy đang lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận của người dân.

Hiện Công an phường Thanh Điền đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người khác và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

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#Tây Ninh #Thanh Điền #mâu thuẫn giao thông #đánh người đi xe máy #ngã tư Ao Hồ #Công an Thanh Điền #xô xát giao thông

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