Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt 2 đối tượng rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Campuchia, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Nguyễn Thảo

TPO - Hai đối tượng trú tại Đắk Lắk và TP.Hồ Chí Minh đã bị bắt tạm giam vì mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi cho các nhóm tội phạm ở Campuchia thuê. Các tài khoản này được sử dụng để giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 14/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú xã Ngãi Giao, TP.Hồ Chí Minh). Hai đối tượng này tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng.

unknown.jpg
Hai đối tượng Vũ và Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, phòng An ninh điều tra phối hợp với phòng An ninh Kinh tế phát hiện nhiều số tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền rất lớn, có nhiều tình tiết bất minh.

Sau một thời gian dài điều tra, lực lượng công an đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động tại Campuchia. Lực lượng công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở làm việc.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2025, hai đối tượng này đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng tiền vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các bị hại ở Việt Nam.

Hiện vụ án được điều tra mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai chuyển tiền vào tài khoản đứng tên hai đối tượng trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Xem thêm

#rửa tiền #tội phạm #chiếm đoạt #tài khoản #khởi tố #Đắk Lắk

Cùng chuyên mục

Công an Vĩnh Long thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án tại nhà trọ, khởi tố Trần Bá Triết và khuyến cáo người dân không lan truyền tin chưa kiểm chứng.

Thông tin mới vụ phóng hoả, đâm chết người tình tại nhà trọ ở Vĩnh Long

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất thủ tục đề nghị Viện KSND tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Trần Bá Triết (SN 2002, trú xã Phong Điền, Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và nạn nhân.

Tạm giữ hình sự chủ fanpage 'cấm xóa bài'

Tạm giữ hình sự chủ fanpage 'cấm xóa bài'

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng (SN 1991, ở phường Gia Viên) để điều tra, làm rõ về hành vi lập, quản lý hàng chục tài khoản, fanpage, hội nhóm trên facebook rồi đăng tải thông tin, hình ảnh tiêu cực nhằm “Cưỡng đoạt tài sản” các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất hơn 1000 túi hương trầm giả

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất hơn 1000 túi hương trầm giả

TPO - Một chủ cơ sở sản xuất hương tại xã Yên Lập (Phú Thọ) bị khởi tố với cáo buộc dùng bao bì giả nhãn hiệu Thu Hiền để đóng gói sản phẩm do cơ sở tự sản xuất. Số hàng giả được định giá tương đương hàng thật hơn 137 triệu đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe