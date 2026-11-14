Bắt 2 đối tượng rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Campuchia, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

TPO - Hai đối tượng trú tại Đắk Lắk và TP.Hồ Chí Minh đã bị bắt tạm giam vì mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi cho các nhóm tội phạm ở Campuchia thuê. Các tài khoản này được sử dụng để giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 14/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú xã Ngãi Giao, TP.Hồ Chí Minh). Hai đối tượng này tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Hai đối tượng Vũ và Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, phòng An ninh điều tra phối hợp với phòng An ninh Kinh tế phát hiện nhiều số tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền rất lớn, có nhiều tình tiết bất minh.

Sau một thời gian dài điều tra, lực lượng công an đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động tại Campuchia. Lực lượng công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở làm việc.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2025, hai đối tượng này đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng tiền vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các bị hại ở Việt Nam.

Hiện vụ án được điều tra mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai chuyển tiền vào tài khoản đứng tên hai đối tượng trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.