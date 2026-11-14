Sẵn sàng thiết lập kỷ lục tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026

TPO - Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội với màn diễu hành của 1.300 người, đồng thời tổ chức xác lập kỷ lục "Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất".

Sáng nay (14/10), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội họp báo phát động truyền thông Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026. Sự kiện được triển khai thực hiện theo Chương trình số 02/CTr-UBND của UBND thành phố Hà Nội về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2026 và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa mang đậm bản sắc, tâm hồn và cốt cách của người Việt. Đối với Thủ đô, tà áo dài gắn liền với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế bên Hồ Gươm, phố cổ hay các không gian di sản.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu họp báo

"Việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn là gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại", ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Lễ hội diễn ra trong ba ngày từ 21 đến 23/11/2026 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Nam Từ Liêm) và một số địa điểm trên địa bàn Thành phố. Điểm nhấn của mùa hội năm nay là chuỗi hoạt động phong phú kết hợp giữa di sản, thời trang và công nghệ sáng tạo.

Hướng tới đề nghị ghi danh Áo dài vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể

Chương trình khai mạc diễn ra vào tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề "Hà Nội bốn mùa", giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh, Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan, Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Tiếp nối là chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội vào sáng 22/11/2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của khoảng 1.300 người. Đặc biệt, sự kiện sẽ tổ chức xác lập kỷ lục "Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất" với sự tham gia của 500 người, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện.

Bên cạnh đó, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội trong suốt ba ngày hội sẽ trở thành "Hành trình áo dài thu nhỏ" với 4 không gian trưng bày và trải nghiệm tương tác gồm: Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống (Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức); Không gian trưng bày áo dài của các nhà thiết kế và thương hiệu uy tín; Không gian phụ kiện, trang sức và đặc sản Thủ đô; Không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Thành phố đang quan tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học về áo dài, với định hướng đề nghị UNESCO ghi danh Áo dài vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại giai đoạn 2027-2030. Thông qua lễ hội lần này, Hà Nội kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tình yêu áo dài trong cộng đồng, thúc đẩy sáng tạo và đưa giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển kinh tế sáng tạo của Thủ đô.

Một số hình ảnh áo dài tại họp báo Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026: