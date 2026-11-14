Bên trong sân vận động lớn nhất Việt Nam đang thành hình

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 66 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn. Đây là quỹ căn hộ cho thuê chuyển sang bán, với mức giá 20,2 triệu đồng/m2. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, người mua có thể nhận nhà để ở ngay sau khi hoàn tất thủ tục.