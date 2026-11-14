Bên trong sân vận động lớn nhất Việt Nam đang thành hình

TPO - Những khối khán đài đồ sộ đã vươn cao tới tầng 5, hé lộ quy mô của sân vận động VinFast - Trống Đồng. Trên công trường, các hạng mục chuẩn bị nâng dựng hệ mái thép khổng lồ đang được triển khai, từng bước đưa công trình thể thao được kỳ vọng lớn nhất Việt Nam thành hình.
TPO - Lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ của đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà rộng 600m² được thiết kế với những lớp mái nối tiếp, các khối chức năng đan xen và dòng suối len giữa không gian sinh hoạt, gợi lại hình ảnh nếp nhà truyền thống.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi chia sẻ thức dậy từ 2h sáng để chuẩn bị cho buổi giao lưu tại chương trình Café Sáng trên kênh VTV3.
TPO - Phát biểu chào mừng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong sự kiện chào đón Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp sáng 13/11, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ mong muốn các người đẹp luôn giữ sự giản dị, chân thành, đồng thời trân trọng giá trị cốt lõi của cuộc thi.
TPO - Không đợi đến Black Friday 27/11, ngay trưa thứ Sáu ngày 13/11, rất nhiều người tiêu dùng đã tìm đến các trung tâm thương mại tại TPHCM để chọn mua các mặt hàng thời trang cao cấp giảm giá.
TPO - Sau những ngày mưa lớn gây ngập lụt, sáng 13/11, trời hửng nắng, người dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khắc phục hậu quả do nước lũ tràn vào.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi gây chú ý khi xuất hiện với trang phục áo dài dạo bước quanh Hồ Gươm. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình media tour, ba người đẹp khám phá ẩm thực phố cổ.
TPO - Sau hơn một năm thi công, dự án cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng và tuyến nối Quốc lộ 32 đã hoàn thành trên 35% khối lượng, dần lộ rõ hình hài.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 66 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn. Đây là quỹ căn hộ cho thuê chuyển sang bán, với mức giá 20,2 triệu đồng/m2. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, người mua có thể nhận nhà để ở ngay sau khi hoàn tất thủ tục.
TPO - Khu vực Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội có những thay đổi đáng kể, dần lộ rõ hình hài sau thời gian giải phóng mặt bằng và chỉnh trang.
TPO - Từ ngôi nhà hai phòng ngủ đã hơn 20 năm tuổi, một nghệ sĩ đã cải tạo và mở rộng thành không gian sống ba tầng, bốn phòng ngủ. Công trình giữ lại kết cấu hiện hữu, đồng thời sử dụng sân trong, mái vòm và những khoảng mở để thích ứng với khí hậu nóng, khô.
TPO - Yến Trang kể chuyện đi dạy thêm, Khánh Linh tiết lộ từng ăn mặc nam tính, còn Phương Nghi thừa nhận không biết nấu ăn.
TPO - Sáng 12/11, Hà Trúc Linh đại diện các tân cử nhân Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô, gia đình và chia sẻ những kỷ niệm trong bốn năm học đại học.
TPO - Tình huống giả định tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và xe khách, kèm theo sự cố cháy xe tại cửa hầm Hải Vân (TP. Đà Nẵng), khiến nhiều người bị thương, mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Công an Đà Nẵng huy động robot chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để giải cứu nạn nhân, khống chế đám cháy.
Rộng khoảng 400ha, khu đô thị Thanh Hà có hàng loạt chung cư, biệt thự, liền kề và shophouse. Đáng chú ý, dự án đang được nhắc đến trong phương án bố trí căn hộ tái định cư cho cư dân tại các công trình sai phạm của Mường Thanh ở Hà Nội.
TPO - Hoa hậu Yến Trang cho biết cô trân trọng công việc gia sư trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân hoa hậu bày tỏ nếu có thời gian cô vẫn muốn theo đuổi công việc này vì cô là người yêu trẻ con.
TPO - Do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, dự án đường Tam Trinh vừa được điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 314 tỷ đồng và gia hạn thi công sang năm 2027. Hiện tại, công trường dự án vẫn đang chiếm dụng một phần diện tích mặt đường để phục vụ hoạt động xây lắp.