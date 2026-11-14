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Hoa hậu

Hoa hậu Yến Trang kể hành trình vượt qua sự nhút nhát trên sóng truyền hình

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi chia sẻ thức dậy từ 2h sáng để chuẩn bị cho buổi giao lưu tại chương trình Café Sáng trên kênh VTV3.

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Sáng 12/11, Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện với vai trò khách mời tại chương trình Café Sáng trên kênh VTV3. Ba người đẹp chọn trang phục áo dài nền nã, thanh lịch.
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Đây là điểm đến tiếp theo của các người đẹp trong hành trình media tour tại Hà Nội. Trước đó, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có những buổi giao lưu tại Báo Tiền Phong, Lao Động, Vnexpress và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
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Hoa hậu Yến Trang cho biết cô và các người đẹp dậy từ 2h30 sáng để chuẩn bị trang điểm, làm tóc và thay trang phục. Sau đăng quang, Top 3 làm việc với lịch trình dày đặc, mỗi ngày các người đẹp chỉ ngủ được vài tiếng. Tuy vậy, họ vẫn xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ, tươi tắn.
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Hoa hậu Yến Trang chọn áo dài hồng nền nã, dịu dàng cho lần xuất hiện đầu tiên ở VTV. "Trong khoảng thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi thường xuyên phải dậy sớm để chuẩn bị ngoại hình trước khi bắt đầu các hoạt động. Có những ngày lịch trình bắt đầu từ 8h sáng nên chúng tôi phải thức dậy từ trước đó khá lâu. Hôm nay, được đến với chương trình Café Sáng, chúng tôi cảm thấy rất vui và tràn đầy năng lượng", cô chia sẻ.
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Á hậu Phương Nghi chọn áo dài thêu thanh lịch. Người đẹp ghi điểm với vẻ đẹp tri thức dịu dàng.
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Phương Nghi cho biết phải dậy sớm nhưng cô vẫn giữ tinh thần tập trung để làm việc. Người đẹp chọn nước lọc để giữ năng lượng sảng khoái khi bắt đầu một ngày mới.
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Tại buổi trò chuyện với hai MC, Top 3 chia sẻ về hành trình đã qua cũng như dự định sau đăng quang.
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"Quả thật, hành trình từ một cô gái nhút nhát đến khi có thể tự tin đứng ở đây là quá trình có không ít khó khăn đối với tôi. Khi đến với Hoa hậu Việt Nam, được tiếp xúc với các bạn thí sinh, các anh chị trong ban quản lý thí sinh và ban tổ chức, tôi cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người. Chính điều đó đã khiến tôi cởi mở, hòa đồng hơn", Yến Trang chia sẻ.
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"Không chỉ lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, chúng tôi còn mong muốn góp phần giúp các bạn trẻ như mình có được một hành trình rực rỡ”, Á hậu Khánh Linh chia sẻ.
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Á hậu Phương Nghi cho biết: "Tôi mong muốn được cùng Yến Trang và Khánh Linh tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội để có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến giới trẻ. Bên cạnh đó, vì hiện tại vẫn là sinh viên nên tôi cũng mong muốn dành thời gian để hoàn thành thật tốt việc học của mình. Nếu có điều kiện, tôi tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ”.
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Những khoảnh khắc của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tại VTV.

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#Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 #Café Sáng trên VTV3 #Á hậu Trần Xuân Khánh Linh #Á hậu Lê Phương Nghi

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