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Hoa hậu

Đời thường của Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi

Duy Nam - Duy Phạm

TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi gây chú ý khi xuất hiện với trang phục áo dài dạo bước quanh Hồ Gươm. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình media tour, ba người đẹp khám phá ẩm thực phố cổ.

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Sáng 12/11, sau khi xuất hiện trong chương trình giao lưu với VTV, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 dành thời gian đi dạo quanh Hồ Gươm và khám phá ẩm thực phố cổ.
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Bộ ba chọn trang phục áo dài nền nã, thanh lịch.
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Sự xuất hiện của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đăng quang gây chú ý với du khách. Nhiều người dùng máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc của các người đẹp. Nhiều du khách cũng chụp ảnh lưu niệm cùng Hoa hậu và hai Á hậu.
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Hoa hậu Yến Trang thích thú với thời tiết đầu đông se lạnh của Hà Nội. Cô chụp ảnh lưu niệm với khung cảnh Tháp Rùa quen thuộc.
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"Tranh thủ khoảng thời gian rảnh giữa lịch trình media tour, chúng tôi đi dạo Hồ Gươm. Là người con Hà Nội, tôi muốn đưa Khánh Linh, Phương Nghi thưởng thức những món ăn đặc sắc của phố cổ, đặc biệt là kem Tràng Tiền", Yến Trang chia sẻ.
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Tân Hoa hậu nói: "Tôi cảm nhận được sự vội vã của nhịp sống Thủ đô những ngày cuối năm. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng đang vô cùng bận rộn với lịch trình media tour và những hoạt động gắn liền vương miện".
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Hoa hậu Yến Trang chụp ảnh lưu niệm trước Tháp Hòa Phong.
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Tân Hoa hậu Việt Nam cho biết cô đang mong chờ ngày trở về với gia đình sau đăng quang. "Tôi đã xa nhà hơn 3 tháng kể từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam. Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là được trở về nhà và ăn cơm cùng mẹ", cô nói.
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Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh diện áo dài thêu hoa nền nã, thanh lịch, tạo dáng trước Tháp Rùa.
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Là người con đến từ TPHCM nhưng Khánh Linh đang theo học đại học ở Thủ đô nên có sự gắn bó nhất định với phong cảnh, con người, văn hóa nơi đây. "Hồ Gươm là một trong những địa điểm yêu thích của tôi khi ở Hà Nội. Tôi và bạn bè thường đến đây đi dạo, chụp ảnh", cô nói.
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Khánh Linh chia sẻ sự háo hức, mong chờ trở về nhà sau đăng quang. "Dù rất nhớ nhà nhưng tôi cố gắng giữ tinh thần và sự tập trung để hoàn thành công việc sau khi đăng quang cũng như trong nhiệm kỳ", cô nói.
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Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện với vẻ nền nã bên khung cảnh quen thuộc của Tháp Rùa.
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Phương Nghi cho biết đây là lần thứ ba cô trở lại Hà Nội. Cô háo hức khi được Hoa hậu Yến Trang dẫn đi thưởng thức những món ngon của phố cổ trong thời gian ở Thủ đô.
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Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi lại những khoảnh khắc tại Hồ Gươm.
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Bộ ba Hoa hậu Việt Nam 2026 thưởng thức kem Tràng Tiền.

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#Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Yến Trang #Á hậu Trần Xuân Khánh Linh #Á hậu Lê Phương Nghi

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