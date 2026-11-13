Đời thường của Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi

TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi gây chú ý khi xuất hiện với trang phục áo dài dạo bước quanh Hồ Gươm. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình media tour, ba người đẹp khám phá ẩm thực phố cổ.
TPO - Nghiên cứu sinh, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy nhận xét Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sở hữu đôi chân thẳng, tỷ lệ hình thể cân đối, gương mặt thanh tú. Chuyên gia lý giải sự khác biệt giữa đánh giá nhân trắc học và cảm nhận nhan sắc của khán giả.
TPO - Gương mặt, tỷ lệ hình thể và thần sắc của Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Á hậu Phương Nghi qua hai đêm chung khảo, chung kết góp phần lý giải ba cô gái vượt 53 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Từng nhận nhiều hoài nghi về khả năng diễn xuất, Hoa hậu Tiểu Vy đang có màn thể hiện tích cực trong phim điện ảnh “Bò sữa bay”. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, người đẹp sinh năm 2000 gây thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn ghen tuông, hờn dỗi và đau khổ vì tình yêu đơn phương.
TPO - Trở lại Báo Tiền Phong sau đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về hành trình trưởng thành và dự án "Cánh cửa thần kỳ" với mục tiêu xây dựng 20 thư viện thông minh trong 3 năm.
TPO - "Hào quang rực rỡ" vang lên như nốt thăng cảm xúc, khép lại hành trình của Hà Trúc Linh bằng màn final walk trọn vẹn, đồng thời điểm tô cho khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Yến Trang.
TPO - Sáng 12/11, Hà Trúc Linh đại diện các tân cử nhân Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô, gia đình và chia sẻ những kỷ niệm trong bốn năm học đại học.
TPO - Hoa hậu Yến Trang cho biết cô trân trọng công việc gia sư trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân hoa hậu bày tỏ nếu có thời gian cô vẫn muốn theo đuổi công việc này vì cô là người yêu trẻ con.
TPO - Được lựa chọn thay mặt toàn thể sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết cô vô cùng vinh dự và xúc động.
TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi dự định tiếp tục dự án Gieo mầm tương lai bằng nguồn quỹ cá nhân, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng tại quê nhà Gia Lai.
TPO - Trong buổi giao lưu với độc giả Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ về hành trình trưởng thành, lời dặn của mẹ và dự định thực hiện dự án nhân ái tại Lai Châu.
TPO - Lê Phương Nghi cho biết sau chung kết, khi ở cùng Nguyễn Yến Trang, cô bất ngờ trước sự chỉn chu của tân hoa hậu trong ăn mặc và mỗi lần xuất hiện trước truyền thông.
TPO - Giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng bảng thành tích học tập nổi bật với ngôi vị thủ khoa và học bổng từ 6 đại học Mỹ.
TPO - Sáng 11/11, Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi có buổi giao lưu với độc giả báo Tiền Phong. Hoa hậu và hai Á hậu đều rạng rỡ, cười nhiều hơn trong cuộc giao lưu và khoảnh khắc trò chuyện ở hậu trường.
TPO - Buổi giao lưu trực tuyến giữa Ban tổ chức và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước hàng nghìn người theo dõi trực tiếp, Á hậu Lê Phương Nghi cam kết sử dụng quỹ cá nhân để tiếp tục dự án vì cộng đồng.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết Ban giám khảo thảo luận đến cùng những ý kiến khác biệt khi lựa chọn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo ông, cuộc thi kiên định với các giá trị cốt lõi, đồng thời đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với người giành danh hiệu.
TPO - Tại buổi giao lưu trực tuyến cùng báo Tiền Phong, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ ấn tượng về sự thân thiện, hào sảng và hiếu khách của người dân Hải Phòng. Đây cũng là điều cô muốn nói thêm khi nhìn lại phần ứng xử trong đêm chung kết.