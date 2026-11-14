Thông tin mới vụ phóng hoả, đâm chết người tình tại nhà trọ ở Vĩnh Long

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất thủ tục đề nghị Viện KSND tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Trần Bá Triết (SN 2002, trú xã Phong Điền, Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và nạn nhân.

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người tại khu nhà trọ thuộc ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vào rạng sáng 10/11.

Theo đó, ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất thủ tục đề nghị Viện KSND tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Bá Triết (SN 2002, trú xã Phong Điền, Cần Thơ) - là bạn trai của nạn nhân, để điều tra về tội “Giết người”.

Cổng khu nhà trọ, nơi nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 0h5 ngày 10/11, người dân phát hiện chị P.T.N.H (SN 1994, trú xã Càng Long, Vĩnh Long) ở phòng trọ số 4, khu nhà trọ thuộc ấp Phước Yên, xã Phú Quới tử vong. Trên người chị H. có nhiều vết thương do vật sắc nhọn và dấu vết cháy, nghi bị sát hại nên người dân đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định Trần Bá Triết là bạn trai của nạn nhân là nghi phạm.

Sau khi gây án, Triết bị thương nặng, rời khỏi hiện trường và thuê xe chở đến bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu.

Qua lời khai ban đầu của Triết, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Triết và chị H.

Sau khi vụ án xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin gây hoang mang dư luận. Do đó, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống, không suy diễn, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về vụ án và những người có liên quan. Người dân không tiếp tay phát tán tin giả, sai sự thật, chủ động cung cấp cho cơ quan công an những thông tin có liên quan phục vụ công tác điều tra.