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Địa ốc

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Ngôi nhà 600m² gợi nhớ tuổi thơ bên vườn cây và dòng suối

Thúy Hiền

TPO - Lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ của đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà rộng 600m² được thiết kế với những lớp mái nối tiếp, các khối chức năng đan xen và dòng suối len giữa không gian sinh hoạt, gợi lại hình ảnh nếp nhà truyền thống.

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Gia chủ mong muốn tái hiện cảm giác thân thuộc từ ngôi nhà thời thơ ấu, nơi mái ngói mộc mạc được bao quanh bởi vườn cây ăn trái, tiếng chim và dòng suối chảy trước sân.

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Từ những ký ức ấy, phương án kiến trúc được phát triển theo hướng kết hợp các khối nhà với cảnh quan tự nhiên. Các khu vực chức năng được phân chia rõ ràng nhưng không hoàn toàn tách biệt, tạo sự liên tục trong sinh hoạt.

Tầng trệt gồm phòng khách và bếp, kết nối với nhau bằng một lối đi bắc qua dòng suối. Khu vực nghỉ ngơi được bố trí phía sau, bảo đảm sự yên tĩnh và riêng tư.

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Trên tầng một là không gian đọc sách, làm việc tại nhà và hai phòng ngủ được bố trí xen kẽ những khoảng xanh.

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Điểm đáng chú ý là cách tổ chức các hoạt động sinh hoạt hướng về khoảng không gian mở trung tâm. Những mái hiên rộng đóng vai trò kết nối các khối nhà, đồng thời tạo vùng chuyển tiếp giữa bên trong và bên ngoài.

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Cách tổ chức này giúp ánh sáng và không khí tự nhiên lưu chuyển qua các khu vực sinh hoạt, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Hệ mái được thiết kế với các cao độ thay đổi theo từng khối chức năng, tạo thành nhiều lớp mái nối tiếp từ thấp lên cao. Độ dốc nhẹ và phần mái vươn rộng góp phần hạn chế nắng chiếu trực tiếp và mưa tạt vào không gian bên trong.

Vật liệu sử dụng gồm bê tông để lộ bề mặt mang dấu vân gỗ, gỗ tự nhiên và đá, tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi.

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Hoàn thành năm 2020, ngôi nhà không tái hiện nguyên vẹn kiến trúc truyền thống mà kế thừa cách tổ chức không gian với những mái hiên, khoảng đệm và sự chuyển tiếp linh hoạt giữa các khu vực chức năng. Qua đó, ký ức tuổi thơ của gia chủ được chuyển hóa thành một không gian sống phù hợp với nhu cầu của gia đình trẻ.

AD9 Architects , KA Studio
#nhà 600m² #Buôn Ma Thuột #thiết kế nhà #nhà có suối #kiến trúc nhiệt đới #nhà vườn #không gian sống

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