Hạ tầng mở lối về biển, Solina Signature by Wyndham đón đầu cơ hội mới tại Vũng Tàu

Sự phát triển của mạng lưới cao tốc liên vùng cùng kế hoạch khai thác sân bay Long Thành đang mở ra khả năng tiếp cận Vũng Tàu thuận tiện hơn. Trong bối cảnh đó, những dự án vừa nằm sát biển, vừa kết nối gần trung tâm đô thị như Solina Signature by Wyndham đang đem đến trải nghiệm khác biệt.

Vũng Tàu từ lâu là điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, những chuyến đi biển thường tập trung vào cuối tuần, dịp lễ, khi các gia đình có đủ thời gian di chuyển và nghỉ ngơi. Tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 51 và các tuyến đường cửa ngõ cũng khiến nhiều người phải cân nhắc trước mỗi hành trình.

Hạ tầng liên vùng hoàn thiện, Vũng Tàu thêm lợi thế kích cầu du lịch, nghỉ dưỡng

Tháng 5/2026, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài hơn 54 km được thông xe toàn tuyến, tạo thêm trục kết nối từ Đồng Nai đến khu vực Vũng Tàu. Công trình góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 51, đồng thời cải thiện khả năng di chuyển giữa TP.HCM và thành phố biển.

Khi các tuyến kết nối được hoàn thiện đồng bộ, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Vũng Tàu có thể rút ngắn đáng kể, chỉ trong khoảng 1,5 tiếng.

Cùng với đó, cao tốc Bến Lức – Long Thành và các trục giao thông liên vùng đang được hoàn thiện sẽ mở thêm hướng tiếp cận Vũng Tàu từ khu Nam TP.HCM và các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long như Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Đáng chú ý, sân bay quốc tế Long Thành cũng đang chuẩn bị đưa giai đoạn một vào khai thác cuối tháng 12 năm nay, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách mỗi năm được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn về du lịch.

Khi sân bay vận hành và các tuyến kết nối phát huy hiệu quả, Vũng Tàu có thêm điều kiện thu hút nhóm khách nghỉ ngơi ngắn ngày, khách kết hợp công việc với du lịch và những gia đình muốn thường xuyên thay đổi không gian sống.

Về dài hạn, dự án đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu đang được triển khai các bước đầu tư cũng được kỳ vọng tạo thêm hướng kết nối giữa khu vực phía Nam TP.HCM với đô thị biển.

Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng trong thời gian tới chắc chắn sẽ làm thay đổi xu hướng sử dụng bất động sản nghỉ dưỡng. Nhu cầu về những căn hộ ven biển sẽ tăng lên khi khoảng cách giao thông bị xóa nhòa.

Ảnh nút giao QL56 đi Long Hải (Ảnh: Dân trí)

Những bãi tắm đẹp ở thành phố biển, “tọa độ” bình yên giữa nơi sôi động

Bên cạnh hạ tầng liên vùng, vị trí cụ thể của bất động sản cũng ảnh hưởng đến chất lượng mỗi chuyến nghỉ dưỡng.

Tại Vũng Tàu, Bãi Trước gắn với không gian công viên, nhà hàng và các hoạt động đô thị. Bãi Sau tập trung nhiều khách sạn, dịch vụ du lịch và hoạt động tắm biển, thường thu hút đông du khách vào những ngày cao điểm.

Trong khi đó, những khu vực như bãi biển Phước Hải hấp dẫn bởi vẻ thư thái bình yên của làng chài, nhưng nằm xa trung tâm Vũng Tàu hơn.

Bãi Thủy Tiên đang sở hữu vị trí đắc địa với bờ biển thoáng đãng, nằm ngoài khu vực tập trung đông khách du lịch nhưng vẫn thuận tiện kết nối với thành phố qua trục đường 3/2.

Buổi sáng, khu vực bãi biển phía Đông đón ánh nắng đầu ngày, phù hợp với những hoạt động dạo biển, nghỉ ngơi và tận hưởng không khí trong lành. Khi muốn thay đổi nhịp sống, du khách vẫn có thể đến khu vực trung tâm, sân golf Paradise, Sun World Vũng Tàu hay các điểm vui chơi, ẩm thực trong thành phố.

Lợi thế của Thủy Tiên vì thế không chỉ nằm ở cảnh quan biển, mà còn ở khả năng dung hòa hai nhu cầu: tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và duy trì kết nối với sự sôi động của đô thị.

Bãi biển Thủy Tiên, khu vực có dự án Solina Signature by Wyndham. (Ảnh: C-Holdings)

Vị trí tiếp giáp biển của Solina Signature by Wyndham

Nằm tại khu vực bãi Thủy Tiên, Solina Signature by Wyndham là dự án căn hộ biển đồi phong cách Ý do Công ty Cổ phần C-Holdings phát triển.

Dự án sở hữu khoảng 185m chiều dài mặt biển phía trước, từ đó mở ra tầm nhìn khoáng đạt và hưởng trọn không khí trong lành.

Đáng chú ý, khu vực tiếp giáp bờ biển không bị ngăn cách bởi tuyến đường giao thông cơ giới, tạo điều kiện để cư dân bước xuống bãi cát vàng ngay từ khuôn viên dự án.

Đặc điểm này mang đến trải nghiệm khác với những công trình ven biển khác khi phải băng qua đường xe chạy để đến bãi tắm. Đối với Solina Signature by Wyndham, biển không chỉ hiện diện qua tầm nhìn căn hộ mà còn có thể trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày.

Phối cảnh Solina Signature by Wyndham tại bãi Thủy Tiên (Ảnh: C-Holdings)

Solina Signature by Wyndham theo đuổi triết lý The Art of Being – Nghệ thuật của sự hiện diện, hướng đến không gian sống vừa riêng tư, vừa kết nối với những trải nghiệm bên ngoài. Dự án được định hướng phục vụ nhiều nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, làm việc linh hoạt đến dành thời gian cho gia đình và theo đuổi sở thích cá nhân.

Khi hạ tầng giúp Vũng Tàu trở nên dễ tiếp cận hơn, vị trí sát biển Thủy Tiên đồng thời mang đến lợi thế về trải nghiệm nghỉ dưỡng. Đây là cơ sở để Solina Signature by Wyndham trở thành 1 dự án ven biển có một không hai khi vừa đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sự bình yên nhưng không tách biệt khỏi nhịp sống thành phố.