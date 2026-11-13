Quy định mới về cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án BT chuyển tiếp

TPO - Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP điều chỉnh điều kiện để các dự án BT chuyển tiếp được áp dụng cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo đó, quy định mới bỏ yêu cầu dự án phải được tổng hợp trên Hệ thống 751 mới đủ điều kiện áp dụng cơ chế tháo gỡ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT)

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án BT chuyển tiếp.

Cụ thể, Dự án BT chuyển tiếp được áp dụng các quy định tại Nghị quyết này khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã có văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền về việc không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án. Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan có thẩm quyền) xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện với quyết định của mình.

So với quy định trước đây, tại Nghị quyết số 47, điều kiện áp dụng sửa đổi theo hướng bỏ yêu cầu dự án BT chuyển tiếp “Đã được báo cáo, tổng hợp trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài (Hệ thống 751).

Nghị quyết số 47 bỏ yêu cầu dự án BT chuyển tiếp phải được tổng hợp trên Hệ thống 751 mới đủ điều kiện áp dụng cơ chế tháo gỡ. Ảnh minh hoạ.

Có thể thấy, việc bỏ điều kiện dự án BT chuyển tiếp phải được tổng hợp trên Hệ thống 751 mới đủ điều kiện áp dụng cơ chế tháo gỡ là bước điều chỉnh đáng chú ý.

Quy định này có thể giúp mở rộng phạm vi các dự án được tiếp cận chính sách, nhất là những dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài nhưng chưa được cập nhật, tổng hợp đầy đủ trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 Điều 13 về tổ chức thực hiện.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chủ động rà soát, xác định dự án BT chuyển tiếp có khó khăn, vướng mắc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị quyết này để áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, xác định, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin của các dự án.

Đối với điểm k khoản 1 Điều 13, Nghị quyết sửa đổi trách nhiệm báo cáo của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài (Hệ thống 751) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, số liệu cập nhật và bảo đảm thống nhất với số liệu báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Nghị quyết cũng bổ sung quy định đối với dự án có chứa bí mật nhà nước, không thực hiện báo cáo trên Hệ thống 751. Định kỳ 06 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo về tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Bộ Tài chính. Việc lập, gửi văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2027. Sau thời điểm này, trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp áp dụng Nghị quyết này, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc chậm trễ xử lý và gửi Bộ Tài chính để đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.