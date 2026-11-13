Nam Long và hành trình 34 năm kiến tạo bất động sản giá trị thực

Xuyên suốt 34 năm phát triển, Nam Long luôn kiên định với triết lý: Làm những gì xã hội cần, chỉ hứa những gì làm được, và khi cần, doanh nghiệp phải chấp nhận chịu thiệt để giữ chữ tín với khách hàng và đối tác.

Khi thị trường bước sang giai đoạn chọn lọc, giá trị thực trong bất động sản càng trở nên quan trọng, thể hiện tầm nhìn, triết lý và cam kết của Nam Long đối với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Muốn giữ trọn lời hứa, doanh nghiệp phải chấp nhận chịu thiệt

Khi thị trường bất động sản chịu sức ép từ lãi suất và thanh khoản, không doanh nghiệp nào đứng ngoài ảnh hưởng chung. Điều khác biệt nằm ở khả năng thích ứng linh hoạt và sự kiên định trong việc làm những gì xã hội cần. Với định hướng phát triển ổn định và bền vững, Nam Long cân bằng 3 tầng chiến lược: ngắn hạn để tồn tại, trung hạn 3-5 năm và dài hạn với tầm nhìn hàng chục năm.

Khi thị trường biến động, tập đoàn đánh giá lại sức hấp thụ để đưa ra sản phẩm phù hợp cả về giá thành, tiến độ thanh toán, công năng, tiện ích. Bên cạnh đó, Nam Long cũng triển khai nhiều giải pháp tài chính linh hoạt nhằm hỗ trợ người mua nhà giảm áp lực tài chính và dễ dàng sở hữu bất động sản thực.

Đơn cử như hỗ trợ lãi suất 9%/năm trong 24 tháng hoặc lâu hơn tùy dự án, kéo dài đến sau khi bàn giao nhà. Nhờ đó, khách hàng giảm áp lực tài chính và có thêm dòng tiền cho hoàn thiện nội thất trong giai đoạn nhận nhà.

Nam Long triển khai nhiều giải pháp tài chính linh hoạt hỗ trợ người mua nhà giảm áp lực tài chính. Ảnh: Nam Long

Trong phát triển bất động sản, thời gian từ lúc mở bán đến khi bàn giao nhà thường kéo dài nhiều năm. Thử thách của doanh nghiệp là làm sao để giữ trọn cam kết với khách hàng qua từng ấy thời gian.

Để cam kết không lệch khỏi kỳ vọng của khách hàng, Nam Long cụ thể hóa lời hứa bằng bộ tiêu chuẩn và quy trình chuẩn hóa từ trước. Ngay từ đầu, mỗi dự án được xác định thuộc chuẩn A, B hay C, với hạng mục tiện ích, vật liệu, cơ cấu giá thành và giá bán tương ứng đã được đóng gói trong hệ thống. Cam kết chuẩn nào, quy trình vận hành để đạt đúng chuẩn đó.

Từng công đoạn có checklist rõ ràng: việc đã làm, việc chưa làm, và những điều đã cam kết. Bên cạnh bộ máy triển khai là bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ độc lập, giám sát việc tuân thủ, bảo đảm sản phẩm bàn giao không chệch khỏi cam kết ban đầu.

Ở những thời điểm không thuận lợi, doanh nghiệp cũng sẵn sàng chịu thiệt, trả giá để giữ lời hứa của mình. Theo ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long, làm kinh doanh không có chuyện gì là không phải trả giá.

“Phải chấp nhận trả giá thì mới giữ được lòng tin của khách hàng. Lòng tin không tự nhiên mà có, mà phải được tôi luyện qua năm tháng và qua việc giữ trọn vẹn lời hứa ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất”, Chủ tịch Nam Long chia sẻ.

Nhờ kỷ luật, mối quan hệ hợp tác cùng các tập đoàn Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad hay Tokyu Corporation với Nam Long là sự đồng điệu tuyệt đối về chuẩn mực và chữ Tín. Sự hợp tác này dựa trên nền tảng minh bạch, cùng thắng (win-win) và giữ chữ tín bằng mọi giá.

Những khu đô thị giàu sức sống như Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park, Elyse Island… là thành quả của quá trình đồng kiến tạo giữa Nam Long và các đối tác Nhật Bản. Ảnh: Nam Long

Giải bài toán “con gà - quả trứng” để tạo nên khu đô thị sáng đèn

Đã qua rồi cái thời mà chủ đầu tư bán xong căn nhà rồi rời đi. Phát triển bất động sản ngày nay là phải đồng hành suốt vòng đời sản phẩm, từ quản lý vận hành, trường học, y tế đến dịch vụ thương mại. Nếu không có một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, dự án sẽ biến thành “khu đô thị ma”.

Để kéo dân về ở, chủ đầu tư thường đối mặt với nghịch lý “con gà và quả trứng”, không có dân thì dịch vụ không sống được, nhưng thiếu tiện ích thì dân không chịu về. Nam Long đã giải bài toán này bằng chiến lược hai bước:

Thứ nhất là chuẩn tiện ích đô thị tối thiểu (city facilities standard). Ngay từ đầu, tập đoàn chủ động đầu tư hạ tầng và các tiện ích thiết yếu như trường học, phòng khám, siêu thị tiện lợi, công viên và xe buýt kết nối.

Thứ hai là tiện ích cộng thêm và phát triển cộng đồng. Theo đó, Nam Long hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp để mở rộng dịch vụ thương mại, đồng thời luôn có ngân sách riêng và nhân sự chuyên trách phát triển cộng đồng.

Đặc biệt, tại các khu đô thị tích hợp như Waterpoint (355 ha, Tây Ninh) hay Mizuki Park (26 ha, TP.HCM), Nam Long luôn quy hoạch sẵn phân khu nhà ở vừa túi tiền EHome. Đây có thể chính là những cư dân đầu tiên của một khu đô thị, thắp sáng ô cửa sổ, tạo sinh khí cho phố thương mại và làm nền tảng thu hút dòng sản phẩm cao hơn. Nhờ vậy, mỗi dự án bàn giao đều trở thành một đô thị sống động, nơi mỗi cư dân muốn sống và gắn bó nhiều thế hệ.

Mỗi dự án bất động sản là chốn an cư, cũng là không gian sống nuôi dưỡng cộng đồng văn minh và phát triển bền vững. Ảnh: Nam Long

Chia sẻ về định hướng phát triển trong những năm tiếp theo, ông Nguyễn Xuân Quang cho biết để doanh nghiệp trường tồn, nền tảng quan trọng nhất luôn là: Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi. Cứ mỗi 10 năm, Nam Long lại xem xét và thiết lập tầm nhìn chiến lược mới, cùng kế hoạch hành động 10 năm - 5 năm - 3 năm. Nhờ vậy, tầm nhìn về tập đoàn bất động sản tích hợp và sáng tạo của Việt Nam lẫn khu vực dần thành hiện thực.

Với thế hệ kế cận của Nam Long, ông Nguyễn Xuân Quang cho biết đây sẽ là lực lượng vận hành hệ thống, tuân thủ quy trình và có thể vẽ tiếp tầm nhìn mới cho tương lai. Điều quan trọng nhất khi chọn lãnh đạo tương lai là họ phải ‘chạm’ và đồng cảm sâu sắc với hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Bởi cam kết lớn nhất và bền bỉ nhất của Nam Long với xã hội trong 34 năm qua và chưa bao giờ thay đổi: Kiến tạo những sản phẩm giá trị thực, môi trường sống gắn kết, bền vững, nơi con người cảm thấy thuộc về.