Ciputra khẳng định sức hút của khu đô thị quốc tế lâu đời

Giữa bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng không gian đô thị, những địa chỉ an cư thuộc cộng đồng quốc tế lâu đời vẫn giữ sức hút riêng. Tại Ciputra, nơi hệ sinh thái sống và cộng đồng cư dân đa quốc gia đã định hình qua hơn hai thập kỷ, quỹ đất phát triển dự án mới ngày càng hữu hạn. Sự xuất hiện của Astor 1 vì thế mở ra một trong những cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ hạng sang mới giữa quần thể quốc tế danh tiếng này.

Ciputra khẳng định sức hút của khu đô thị quốc tế lâu đời

Hơn hai năm nữa, anh David (quốc tịch Mỹ) dự định chuyển toàn bộ mảng kinh doanh về Việt Nam, cũng vừa đúng lúc cậu con trai nhỏ của anh chị chuẩn bị bước vào lớp 1. Trong chuyến công tác Hà Nội lần này, anh cùng vợ là chị Minh Thư tranh thủ tìm mua một căn hộ, chuẩn bị cho kế hoạch ổn định cuộc sống lâu dài.

Với gia đình đa quốc tịch như anh chị, môi trường sống quốc tế là ưu tiên hàng đầu. Qua giới thiệu của bạn bè và đối tác nước ngoài đang sinh sống tại Ciputra, hai vợ chồng sớm khoanh vùng tìm kiếm tại khu đô thị này. Điều khiến anh chị có thiện cảm với Ciputra là cộng đồng cư dân đến từ gần 80 quốc gia đã hình thành và sinh sống ổn định qua nhiều năm. Những tiện ích thường nhật như nhà hàng, quán cà phê, minimart, đường dạo bộ xanh mát hay sân golf, sân pickleball đều sẵn có. Lotte Mall Tây Hồ cũng chỉ cách vài phút di chuyển. Đặc biệt, đại công viên trung tâm đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong 1–2 năm tới, càng củng cố mong muốn gắn bó lâu dài của gia đình.

Khi đi vào tìm hiểu các dự án cụ thể, vợ chồng chị Thư lại giữ tâm thế khá thận trọng. Do chưa có nhu cầu chuyển về ở ngay, anh chị không muốn dồn một khoản tiền lớn vào căn hộ đã bàn giao, trong khi phương án cho thuê cũng bất tiện vì không có người trực tiếp quản lý. Ngược lại, các dự án đang xây dựng cho phép giãn tiến độ thanh toán nhưng đặt ra nỗi lo về khả năng nhận nhà đúng hạn.

“Chúng tôi thấy mua nhà đang xây dựng khá phù hợp vì có thể chia nhỏ các khoản thanh toán, chủ động hơn về tài chính. Nhưng hai vợ chồng đang không ở Việt Nam nên chúng tôi khá thận trọng. Ngoài uy tín chủ đầu tư, chúng tôi đặc biệt quan tâm công trình thực tế đã xây đến đâu, có bám sát kế hoạch hay không”, chị Thư chia sẻ.

Sau thời gian tìm hiểu, Astor 1 là một trong những dự án được anh chị cân nhắc đầu tiên vì phong cách kiến trúc Art Deco gợi nhớ đến quê hương Manhattan của David. Theo thông tin cập nhật cuối tháng 11, công trình đã hoàn thành phần móng, đang thi công dầm sàn hầm B1 và hướng tới hoàn thiện kết cấu phần hầm trong thời gian tới. Với chị Thư, những mốc thi công cụ thể giúp gia đình có thêm cơ sở đánh giá thay vì chỉ dựa vào những thông tin giới thiệu.

Dù vẫn cần tiếp tục theo dõi quá trình xây dựng, nhưng công trình Astor 1 đã hoàn thành phần móng phần nào giúp anh chị yên tâm hơn.

Dự kiến bàn giao quý I/2029, Astor 1 cũng tương đối phù hợp với lộ trình chuyển về Việt Nam của gia đình. Việc học của con trai có thêm nhiều lựa chọn khi Ciputra và khu vực lân cận tập trung hệ thống trường quốc tế, trong đó Rugby School của Anh Quốc nằm cách dự án vài bước chân đã đi vào hoạt động từ mùa thu 2026, còn Trường song ngữ Quốc tế Hanoi Academy, Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS), Singapore International School (SIS)… thì trong phạm vi di chuyển chỉ 5-10 phút.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Ciputra vẫn duy trì sức hút với những gia đình tìm kiếm môi trường sống quốc tế tại Hà Nội. Tuy nhiên, quỹ đất dành cho các dự án cao tầng mới ngày càng hạn chế. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Astor 1 mang đến thêm lựa chọn cho những người mua như vợ chồng chị Thư: muốn gia nhập cộng đồng cư dân đã định hình, nhưng vẫn có đủ thời gian chuẩn bị tài chính và theo dõi tiến độ trước ngày chuyển về sinh sống.

Astor 1 – Dấu ấn kiến trúc quốc tế giữa quần thể biểu tượng Ciputra

Tiếp nối những giá trị quốc tế được bồi đắp qua hơn hai thập kỷ tại Ciputra, Astor 1 mang đến sắc thái sống mới, lấy cảm hứng từ Uptown Manhattan – khu vực thượng lưu danh tiếng của New York, nơi kiến trúc biểu tượng, không gian xanh và nhịp sống phồn hoa cùng làm nên sức hấp dẫn riêng biệt. Tọa lạc trong quần thể landmark định hình diện mạo Ciputra, tòa tháp 40 tầng với 350 căn hộ hạng sang góp thêm một dấu ấn trên đường chân trời phía Tây Hồ, mở ra cơ hội an cư giữa cộng đồng quốc tế đã định hình.

Từ Manhattan, nơi những tòa cao ốc Art Deco kiêu hãnh vươn lên đường chân trời New York, trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và tinh thần tiên phong, ngôn ngữ kiến trúc thời thượng ấy nay hiện diện tại Astor 1. Dấu ấn Art Deco được tái hiện qua dáng tháp vươn cao, đường nét hình học mạnh mẽ, những họa tiết Chevron, Sunburst giàu tính biểu tượng cùng nghệ thuật trang trí tinh xảo. Sự kết hợp giữa hình khối hiện đại và vẻ đẹp lộng lẫy đặc trưng tạo nên tòa tháp Astor 1 mang vẻ đẹp thời thượng.

Kiến trúc Art Deco mang theo khát vọng chinh phục và giá trị thẩm mỹ trường tồn, đồng thời gợi mở tinh thần sống tự do và kiêu hãnh cho Astor 1

Song hành cùng kiến trúc biểu tượng là hệ sinh thái cảnh quan đa lớp, lấy cảm hứng từ những khoảng xanh đan xen giữa lòng Manhattan. Từ các khu vườn tại nhiều cao độ dọc theo tòa nhà, vườn châu Âu ngay chân tòa đến sân golf Ciputra và công viên trung tâm Ciputra kế cận, những lớp cảnh quan nối tiếp nhau, mở rộng không gian thiên nhiên và mang đến tầm nhìn khoáng đạt giữa nhịp sống đô thị.

Hệ sinh thái hơn 25 tiện ích hạng sang tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất, thư giãn và giải trí. Những không gian riêng tư dành cho gia đình đan xen cùng các điểm hẹn giao lưu, tiếp đãi, mở ra nhịp sống thượng lưu đa sắc thái, nơi sự thư thái và những cuộc hội ngộ sôi động cùng hiện diện.

Giữa quỹ đất ngày càng hữu hạn của Ciputra, Astor 1 mở ra một trong số ít cơ hội để sở hữu căn hộ hạng sang mới, nơi bản sắc kiến trúc Manhattan, trải nghiệm sống đương đại và những giá trị của cộng đồng quốc tế lâu đời cùng hội tụ.

Tòa tháp căn hộ Astor 1

Địa chỉ: Quỹ đất 20% TM - Lô đất IA25 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, TP Hà Nội

Đơn vị tư vấn phát triển dự án: CTCP Bất Động Sản Pristie

Thời gian dự kiến bàn giao: Quý I/2029

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