Cận cảnh khu nhà ở xã hội giá từ 1 tỷ đồng/căn ở trung tâm Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa công bố kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội (căn hộ đang cho thuê chuyển sang bán) dự án khu nhà xã hội tại ô đất K1, phường Xuân Phương (tên thương mại NTHome) của liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS. Dự án có diện tích xây dựng hơn 1.900m2, gồm một tòa cao 25 tầng và 3 tầng hầm, đã bàn giao vào năm 2022. Đợt mở bán này có 98 căn thuộc diện cho thuê chuyển sang bán với giá 16,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 43,4m2 đến 65,4m2, giá một căn từ 720 triệu đồng đến gần 1,1 tỷ đồng.