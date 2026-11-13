Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Cận cảnh khu nhà ở xã hội giá từ 1 tỷ đồng/căn ở trung tâm Hà Nội

Đình Phong

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 66 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn. Đây là quỹ căn hộ cho thuê chuyển sang bán, với mức giá 20,2 triệu đồng/m2. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, người mua có thể nhận nhà để ở ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

tp_noxh-nhs3.jpg
Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, 66 căn hộ thuộc quỹ nhà ở xã hội cho thuê chuyển sang bán tại dự án khu nhà ở xã hội thuộc nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu (tên thương mại NHS Trung Văn). Dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư.
tp_noxh-nhs4.jpg
Giá bán được công bố là 20,2 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT; phí bảo trì hơn 384.000 đồng/m2. Với diện tích căn hộ dao động từ 69,9-76,8m2, tổng giá trị mỗi căn khoảng 1,4-1,6 tỷ đồng.
tp_noxh-nhs2.jpg
Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ 66 căn cho thuê chuyển bán từ ngày 9/12/2026 đến ngày 22/1/2027 và dự kiến ký hợp đồng mua bán + bàn giao căn hộ là tháng 2/2027.
tp_noxh-nhs9.jpg
Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700m2, gồm một tòa nhà cao 32 tầng nổi, hai tầng hầm với 275 căn hộ (trong đó 225 căn nhà ở xã hội và 50 căn nhà ở thương mại. Dự án này có vị trí đắc địa trên đường Tố Hữu, cách ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến khoảng hơn 2km.
tp_noxh-nhs.jpg
Năm 2023, NHS Trung Văn từng mở bán nhà ở xã hội với mức giá 19,5 triệu đồng/m2. Thời điểm đó, dự án thu hút sự quan tâm lớn của người dân khi có hơn 1.300 hồ sơ đăng ký tham gia bốc thăm để lựa chọn người được mua nhà.
tp_noxh-nhs6.jpg
Đến đầu năm 2025, chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho cư dân vào sinh sống. Do đó, khác với những dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình xây dựng, người mua 66 căn hộ thuộc diện cho thuê chuyển sang bán lần này có thể nhận nhà sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán theo kế hoạch.
tp_noxh-nhs5.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường căn hộ tại khu vực này cũng xuất hiện mức giá chào bán khá cao. Đáng chú ý, các căn hộ thương mại tại dự án NHS Trung Văn đang được rao bán khoảng 80 triệu đồng/m2, cao gần 4 lần so với mức giá nhà ở xã hội được công bố.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa công bố kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội (căn hộ đang cho thuê chuyển sang bán) dự án khu nhà xã hội tại ô đất K1, phường Xuân Phương (tên thương mại NTHome) của liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS. Dự án có diện tích xây dựng hơn 1.900m2, gồm một tòa cao 25 tầng và 3 tầng hầm, đã bàn giao vào năm 2022. Đợt mở bán này có 98 căn thuộc diện cho thuê chuyển sang bán với giá 16,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 43,4m2 đến 65,4m2, giá một căn từ 720 triệu đồng đến gần 1,1 tỷ đồng.

Xem thêm

#Nhà ở xã hội #Dự án NHS Trung Văn #Hà Nội #Công ty NHS #chung cư #nhà giá rẻ

Cùng chuyên mục

Newtown Diamond thu hút dòng vốn vào bất động sản cao cấp Đà Nẵng

Newtown Diamond thu hút dòng vốn vào bất động sản cao cấp Đà Nẵng

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn sàng lọc, khi nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng tài sản thay vì chỉ kỳ vọng vào biến động giá. Với lợi thế vị trí ven biển, tầm nhìn đa hướng và cơ cấu sản phẩm linh hoạt, Newtown Diamond đón đầu xu hướng sở hữu căn hộ gắn với giá trị khai thác bền vững.

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Địa ốc 24H: 'Săn' đất đón sân bay, giá nhiều nơi bị đẩy cao; thông tin mới vụ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m²

TPO - Hết thời tranh mua bất động sản, chủ đầu tư phải tính lại cuộc chơi; 'Săn' đất đón sân bay, giá nhiều nơi bị đẩy cao; Thông tin mới vụ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 13/11.

Ngôi nhà 293m² giữ lại kết cấu cũ, mở khoảng thông tầng đón nắng

Ngôi nhà 293m² giữ lại kết cấu cũ, mở khoảng thông tầng đón nắng

TPO - Từ ngôi nhà hai phòng ngủ đã hơn 20 năm tuổi, một nghệ sĩ đã cải tạo và mở rộng thành không gian sống ba tầng, bốn phòng ngủ. Công trình giữ lại kết cấu hiện hữu, đồng thời sử dụng sân trong, mái vòm và những khoảng mở để thích ứng với khí hậu nóng, khô.

Cao tốc hơn 36.100 tỷ đồng và chiến lược thu xếp vốn dài hạn của CII

Cao tốc hơn 36.100 tỷ đồng và chiến lược thu xếp vốn dài hạn của CII

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng, đang được triển khai bởi liên danh nhà đầu tư do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) nắm giữ 55%. Bên cạnh nguồn vốn vay ngân hàng đã được liên danh thu xếp, CII đang chào bán trái phiếu chuyển đổi CII426001 kỳ hạn 25 năm, với cấu trúc trả lãi bám theo tiến độ dự án, để thu xếp phần vốn còn lại.

Vụ gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Đề xuất áp trần để tránh 'thổi giá'

Vụ gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Đề xuất áp trần để tránh 'thổi giá'

TPO - Phiên đấu giá đất mới diễn ra tại Ninh Bình được cho là có dấu hiệu bất thường khi có lô đất tăng tới 160 lần giá khởi điểm, lên gần 1,5 tỷ đồng/m². Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng cần siết chặt cơ chế đấu giá đất, nghiên cứu áp dụng giá trần hợp lý để tránh tình trạng giá đất tăng phi mã, ảnh hưởng đến nỗ lực bình ổn giá nhà của Chính phủ.

Vinhomes Green Paradise giải bài toán hút cư dân về Cần Giờ như thế nào?

Vinhomes Green Paradise giải bài toán hút cư dân về Cần Giờ như thế nào?

Không chỉ sở hữu lợi thế sinh thái rừng - biển độc bản, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội chuyển mình lịch sử nhờ mạng lưới hạ tầng kết nối quy mô tỷ USD và sự xuất hiện của siêu đô thị tích hợp Vinhomes Green Paradise. Khác với những điểm đến chủ yếu thu hút khách nghỉ dưỡng, siêu đô thị ESG++ 2.870 ha được quy hoạch để tạo lập một thành phố đủ nhà ở, tiện ích, việc làm và trải nghiệm sống, thu hút cộng đồng cư dân lâu dài, tạo nên một trung tâm kinh tế sôi động phía Đông Nam TP.HCM.

TPHCM thu hồi nhiều khu đất của doanh nghiệp

TPHCM thu hồi nhiều khu đất của doanh nghiệp

TPO - TPHCM ban hành thông báo thu hồi nhiều khu đất do doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động, tự nguyện trả lại đất, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất…

Xu hướng chọn mua liền kề, shophouse tại Thanh Hóa cuối 2026

Xu hướng chọn mua liền kề, shophouse tại Thanh Hóa cuối 2026

Những chuyển động kinh tế, đầu tư và thị trường trong những tháng cuối năm 2026 đang tạo cơ sở để nhìn nhận triển vọng nhà đất Thanh Hóa đầu năm 2027. Với liền kề, shophouse, khả năng sử dụng và tiến độ triển khai là những yếu tố đáng chú ý khi người mua cân nhắc xuống tiền.

Hưng Yên đón sóng đầu tư, kinh tế bứt phá top đầu cả nước tạo lực cầu thực cho bất động sản

Hưng Yên đón sóng đầu tư, kinh tế bứt phá top đầu cả nước tạo lực cầu thực cho bất động sản

Với GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 11,22%, Hưng Yên đứng thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Công nghiệp mở rộng, doanh nghiệp và lao động tăng nhanh đang thúc đẩy thị trường bất động sản Hưng Yên bước vào chu kỳ mới, dịch chuyển từ tích lũy đất nền sang tìm kiếm không gian sống đồng bộ tiện ích và có tiềm năng kinh doanh hiện hữu.

Căn hộ 2 ngủ Ambience “tích sản kép" từ chuẩn mực sống mới

Căn hộ 2 ngủ Ambience “tích sản kép" từ chuẩn mực sống mới

Dòng tiền thông minh đang tìm về các dự án “tích sản kép”, nơi dư địa tăng giá song hành cùng khả năng khai thác dòng tiền. Với căn hộ 2 phòng ngủ Ambience, cơ sở cho chiến lược này cần được nhìn nhận từ vị trí, công năng và sức hút của không gian sống đối với người sử dụng.

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Địa ốc 24H: Xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép; khó hoàn tiền đặt cọc trả giá 'nhầm' 1,5 tỷ đồng/m2

TPO - Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’; TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép; Doanh nghiệp đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm phải có ít nhất 8.000 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 12/11.

'Săn' đất đón sân bay, giá nhiều nơi bị đẩy cao

'Săn' đất đón sân bay, giá nhiều nơi bị đẩy cao

TPO - Kỳ vọng hạ tầng phát triển, kéo theo hoạt động logistics, thương mại và dịch vụ... khiến giá đất tại nhiều khu vực quanh sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) cùng tuyến đường kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội bị đẩy lên cao.

Phân khu Izumi Gardenia giới thiệu 'mùa hoa mới' tiếp nối giá trị thực

Phân khu Izumi Gardenia giới thiệu 'mùa hoa mới' tiếp nối giá trị thực

Tiếp nối những giá trị sống đã thành hình tại đô thị tích hợp Izumi City, phân khu Izumi Gardenia đón “mùa hoa mới” - khu compound với 142 căn thấp tầng chọn lọc, mở ra cơ hội sở hữu không gian phố vườn riêng tư, nơi mỗi tổ ấm được vun đắp từ những giá trị thực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe