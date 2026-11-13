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Địa ốc

Xu hướng chọn mua liền kề, shophouse tại Thanh Hóa cuối 2026

P.V

Những chuyển động kinh tế, đầu tư và thị trường trong những tháng cuối năm 2026 đang tạo cơ sở để nhìn nhận triển vọng nhà đất Thanh Hóa đầu năm 2027. Với liền kề, shophouse, khả năng sử dụng và tiến độ triển khai là những yếu tố đáng chú ý khi người mua cân nhắc xuống tiền.

Nhu cầu sử dụng thực định hướng lựa chọn nhà đất

Bước vào những tháng cuối năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo tiếp tục phân hóa, nhu cầu nhà ở thực giữ vai trò quan trọng. Điều đó cho thấy lựa chọn tài sản đang gắn chặt hơn với mục đích sử dụng, trong bối cảnh thanh khoản một số phân khúc có dấu hiệu chững lại.

Tại Thanh Hóa, nền kinh tế địa phương vẫn ghi nhận những động lực mới. GRDP quý III/2026 ước tăng 10,49%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,54%. Riêng khu vực công nghiệp, xây dựng trong chín tháng tăng 11,45%. Đây là nền tảng kinh tế cần theo dõi khi đánh giá triển vọng phát triển đô thị, việc làm và nhu cầu nhà ở của tỉnh.

Thông tin sát hơn với thời điểm cuối năm cho thấy hoạt động đầu tư tiếp tục được thúc đẩy. Theo cập nhật tại phiên họp ngày 2/11, Thanh Hóa có 10 dự án sản xuất, kinh doanh hoàn thành đầu tư đúng tiến độ trong tháng 10, bổ sung năng lực sản xuất cho quý IV và năm 2027. Tính tới ngày 30/10, tỉnh giải ngân 13.610 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 65,88% kế hoạch; đồng thời yêu cầu chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án ngay trong quý I/2027.

Những chuyển động này mở ra triển vọng cho nhu cầu an cư và dịch vụ, nhưng sức mua từng dự án còn phụ thuộc giá bán, khả năng tài chính và tiến trình hình thành cư dân. Vì vậy, hướng lựa chọn đáng chú ý cho đầu năm 2027 là những sản phẩm có thể xác định rõ kế hoạch sử dụng: mua để ở, tự kinh doanh hoặc cho thuê theo nhu cầu thực tế.

Khu vực Bắc sông Mã đón nhịp sống mới tại Thanh Hóa
Khu vực Bắc sông Mã đón nhịp sống mới tại Thanh Hóa

Ở khu vực Bắc sông Mã, mạng lưới cầu Hoàng Long, Hàm Rồng, Nguyệt Viên cùng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10 tạo điều kiện kết nối với đô thị hiện hữu. Với nhà phố, khả năng đi lại thuận tiện giúp mở rộng lựa chọn nơi ở và phạm vi tiếp cận khách hàng. Hạ tầng chính là “mạch dẫn” để một khu đô thị mới từng bước hòa vào hoạt động kinh tế, sinh hoạt của khu vực.

Phân khu Mặt Trời kết hợp lợi thế an cư và kinh doanh

Trong bối cảnh đó, liền kề/shophouse phân khu Mặt Trời tại Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City kiến tạo các sản phẩm nhà phố trong khu đô thị được quy hoạch đồng bộ. Dự án do Eurowindow Holding phát triển tại phường Nguyệt Viên, quy mô gần 176 ha, thuận tiện kết nối với trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Các căn liền kề/shophouse có diện tích 82,4–191,6 m², mặt tiền 6 m và hai lối đi riêng. Thiết kế cho phép bố trí cửa hàng, quán cà phê hoặc văn phòng ở tầng một; không gian phía trên phục vụ sinh hoạt gia đình. Hai lối tiếp cận giúp gia chủ chủ động tổ chức việc đón khách, vận hành mặt bằng và đi lại hằng ngày.

Với người mua có kế hoạch kinh doanh ngay tại nơi an cư, đây là một “địa chỉ hai nhịp”: nhịp giao thương nơi mặt phố và nhịp sinh hoạt trong tổ ấm. Chủ sở hữu có thể lựa chọn phương án sử dụng phù hợp từng giai đoạn, thay vì phải quyết định cố định toàn bộ công năng ngay khi mua.

Nguồn khách tiềm năng còn gắn với các điểm đến của toàn khu đô thị. Đại lộ Ánh sáng Di sản dài gần 3 km và Công viên Ánh sáng tương tác gần 9,6 ha được quy hoạch thành không gian trải nghiệm văn hóa Đông Sơn bằng công nghệ ánh sáng. Khi vận hành, những công trình này được kỳ vọng trở thành “điểm hẹn”, bổ sung nhu cầu ăn uống, mua sắm và giải trí bên cạnh sinh hoạt thường xuyên của cư dân.

Ở phương diện an cư, riêng phân khu Mặt Trời được bố trí 68 tiện ích trong tổng thể gần 200 tiện ích của dự án. Công viên, vườn nội khu và không gian vận động tạo thêm nơi vui chơi cho trẻ nhỏ, chỗ đi bộ, nghỉ ngơi cho người lớn tuổi. Những tiện ích gần nhà giúp gia đình duy trì các thói quen lành mạnh mà không phải dành nhiều thời gian di chuyển.

Liền kề/shophouse phân khu Mặt Trời là nơi an cư lý tưởng, kinh doanh sinh lời
Liền kề/shophouse phân khu Mặt Trời là nơi an cư lý tưởng, kinh doanh sinh lời

Tiến độ thực tế đang giúp người mua kiểm chứng rõ hơn các lựa chọn. Theo cập nhật tháng 10/2026 của Eurowindow Holding, Đại lộ Ánh sáng đã cơ bản hoàn thiện toàn tuyến; giao thông nội khu trải nhựa 9/11 tuyến đường. Tại phân khu Mặt Trời, nhiều căn liền kề/shophouse 4 tầng đã hoàn thành kết cấu mái; bốn dãy nhà 3 tầng 1 tum cũng hoàn thiện mái.

Những dãy nhà đang thành hình là minh chứng để khách hàng đánh giá không gian, vị trí và tiến độ trước khi quyết định. Với kế hoạch sở hữu nhà cuối năm 2026, đầu năm 2027, đây là sản phẩm lý tưởng để khách hàng cân đối tài chính và chuẩn bị phương án an cư, kinh doanh lâu dài.

#liền kề Thanh Hóa #shophouse Thanh Hóa

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