Điều gì khiến hàng vạn người có thể chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi an cư trọn đời?

Bên cạnh lợi thế sinh thái rừng - biển có 1-0-2, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với hệ thống nhà ở đa dạng phân khúc, 104 trường học, bệnh viện quốc tế, các tổ hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí đồ sộ và hàng vạn cơ hội việc làm tại chỗ. Cùng tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối tới trung tâm TP.HCM trong khoảng 13 phút, những cấu phần này giúp siêu đô thị ESG++ thu hút cư dân về sinh sống lâu dài, tạo nên một thành phố sôi động bên biển Cần Giờ.

Nhiều lựa chọn nhà ở, đủ đầy tiện ích sống tạo sức hút an cư

Cảnh quan đẹp có thể khiến một gia đình lựa chọn điểm nghỉ dưỡng. Nhưng quyết định chuyển đến sinh sống cần nhiều điều kiện hơn. Các gia đình còn phải cân nhắc việc học của con, chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ, công việc hằng ngày và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Đó là những yếu tố quyết định sức hút an cư của một đô thị mới. Với người đã có nơi ở ổn định, một chốn an cư mới bên biển, như Vinhomes Green Paradise, được chọn bởi mang lại chất lượng sống tốt hơn, đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu sống của gia đình.

Vinhomes Green Paradise được phát triển trên quy mô 2.870 ha tại Cần Giờ, hướng biển và tựa lưng vào 75.000 ha rừng ngập mặn. Từ địa thế độc nhất vô nhị ấy, dự án được quy hoạch bài bản với đầy đủ chức năng của đô thị ở, từ nhà ở, trường học, bệnh viện đến thương mại, dịch vụ và giải trí. Đây là cơ sở để hình thành cuộc sống thường xuyên, vượt khỏi nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng vào cuối tuần.

Trên nền tảng đó, Vinhomes Green Paradise phát triển nhiều loại hình nhà ở, từ biệt thự biển, nhà phố đến căn hộ cao tầng, đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính của các nhóm cư dân.

Doanh nhân có thể lựa chọn biệt thự rộng rãi để sinh sống, tiếp đón bạn bè. Chuyên gia, người trẻ ưu tiên căn hộ thuận tiện quản lý, trong khi các gia đình nhiều thế hệ có thể tìm những không gian phù hợp với số lượng thành viên.

Sự đa dạng này còn tạo điều kiện để ông bà, cha mẹ và con cháu sống gần nhau trong cùng khu đô thị nhưng vẫn có không gian riêng.

Đa dạng dòng sản phẩm biệt thự, nhà phố và căn hộ cao tầng mở rộng lựa chọn an cư tại Vinhomes Green Paradise

Quan trọng hơn, dự án được quy hoạch với hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu thường nhật. Nổi bật là 104 trường học, gồm Vinschool, Brighton College Vietnam cùng các loại hình công lập, dân lập và tư thục - cấu phần quan trọng đối với quyết định an cư của các gia đình có con nhỏ.

Trong lĩnh vực y tế, bệnh viện Vinmec được định hướng phát triển với sự hợp tác của Cleveland Clinic (Mỹ), mang đến khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng quốc tế ngay trong đô thị.

Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, trường học và bệnh viện gần nhà là lợi thế thiết thực, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chuyển đến sinh sống. Khi nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí được đáp ứng tại chỗ, căn nhà bên biển sẽ trở thành chốn an cư thường xuyên thay vì chỉ sử dụng vào cuối tuần.

Mọi nhu cầu sống của cư dân, từ giáo dục, y tế đến mua sắm, giải trí, thể thao… đều được đáp ứng tại chỗ, xóa bỏ sự phụ thuộc vào trung tâm hiện hữu

Hàng vạn cơ hội việc làm và kết nối 13 phút tới trung tâm tạo sức sống quanh năm

Một thành phố muốn thu hút cư dân lâu dài còn cần khả năng tạo việc làm và duy trì các hoạt động kinh tế.

Tại Vinhomes Green Paradise, hệ sinh thái thương mại, khách sạn, vui chơi giải trí, thể thao, giáo dục và y tế quy mô lớn được kỳ vọng tạo ra hàng vạn cơ hội việc làm ngay trong nội khu.

VinWonders 122 ha, bộ đôi sân golf 36 hố, tổ hợp Trung tâm hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh cùng các cơ sở lưu trú, mua sắm đều cần đội ngũ vận hành. Bên cạnh nhân sự trực tiếp còn có nhu cầu cung ứng, bảo trì, tổ chức sự kiện và dịch vụ hỗ trợ.

Khi người lao động có thể sinh sống gần chỗ làm, nhu cầu nhà ở, tiêu dùng và sử dụng dịch vụ cũng tăng theo. Đây là tiền đề để hình thành cộng đồng cư dân thực, tạo sức sống cho đô thị trong cả ngày thường lẫn mùa du lịch.

Hệ sinh thái thương mại, du lịch, giáo dục, y tế tạo ra hàng vạn cơ hội việc làm tại chỗ cho cư dân

Song song với việc làm nội khu, kết nối siêu tốc với trung tâm TP.HCM mở rộng lựa chọn nghề nghiệp cho cư dân. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với thời gian hành trình dự kiến chỉ 13 phút, tần suất 5 phút/chuyến (giờ cao điểm) giúp người chọn sống tại Cần Giờ duy trì trọn vẹn và phát triển công việc cũng như các mối quan hệ ở nội đô. Khi một gia đình ở trung tâm chuyển nhà tới Vinhomes Green Paradise, thứ duy nhất thay đổi là chất lượng sống được nâng cao, thời gian cho bản thân và người thân được trả lại.

Cảnh quan sinh thái, môi trường trong lành, mát mẻ và tiện ích nghỉ dưỡng giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân Vinhomes Green Paradise so với ở nội đô hiện hữu.

Với hệ sinh thái du lịch, thương mại, giải trí và dịch vụ đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Green Paradise kỳ vọng thu hút tới 40 triệu lượt du khách mỗi năm. Lượng khách du lịch cùng cộng đồng cư dân thường trú sẽ tạo nguồn cầu đáng kể cho thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh doanh tại đây.

Triển vọng ấy góp phần lý giải sức hút an cư của Vinhomes Green Paradise. Khi nhà ở, giáo dục, y tế, việc làm và giao thông cùng hình thành, siêu đô thị có cơ sở phát triển thành một cộng đồng cư dân đông đúc, gắn bó lâu dài, đồng thời đóng góp vào quá trình hình thành cực tăng trưởng mới tại Cần Giờ.