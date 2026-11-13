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Trụ sở dôi dư ở Cần Thơ giảm giá 4 lần vẫn không ai thuê

Nhật Huy

TPO - Nhiều cơ sở nhà, đất công dôi dư tại TP. Cần Thơ được đưa ra cho thuê, thậm chí giảm giá thuê đến 4 lần vẫn không có người thuê. Trong khi đó, thành phố còn 366 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Sáng 13/11, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ làm việc với sở ngành, địa phương về tình hình xử lý tài sản nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn. Số liệu của Sở Tài chính cho thấy thành phố có 691 cơ sở nhà, đất công dôi dư.

Cần Thơ đã hoàn thành xử lý 325 cơ sở (47%). Trong đó, 39 cơ sở được đưa vào khai thác tạo nguồn thu ngân sách, 286 cơ sở được bố trí phục vụ mục đích công, không tạo nguồn thu.

Trụ sở công dôi dư trên địa bàn phường Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Trụ sở công dôi dư trên địa bàn phường Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Còn 366 nhà, đất công chưa xử lý xong

Dù vậy, Cần Thơ còn 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Trong đó có 210 cơ sở được xác định phương án cho thuê có 115 cơ sở đã đăng thông báo cho thuê, 2 cơ sở mới xong bước xác định giá cho thuê, 93 cơ sở chưa xong bước xác định đơn giá cho thuê.

Theo Sở Tài chính, tiến độ xử lý trụ sở dôi dư của một số đơn vị, địa phương còn chậm. Một số xã, phường chưa hoàn thành việc xác minh nguồn gốc, hồ sơ đất đai, hoặc phát sinh vướng mắc phải điều chỉnh.

Điển hình, tại xã Cờ Đỏ, trong 11 cơ sở nhà, đất được giao xử lý, nhưng có 3 cơ sở phát sinh tranh chấp do chồng lấn với phần đất người dân. Dù đã xác định phương án xử lý, nhưng phát sinh tranh chấp nên phải chờ rà soát lại, khiến tiến độ xử lý kéo dài.

Tại buổi làm việc, đại diện một số xã, phường cũng phản ánh những khó khăn khi xử lý nhà, đất công dôi dư, như quy hoạch chưa được điều chỉnh, phương án cho thuê chưa hoàn thiện, tài sản chưa xác định được giá hoặc không còn hồ sơ gốc...

Vướng giá và thời hạn thuê

Ông Châu Văn Vũ - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ - cho biết trung tâm đã rà soát, gắn biển toàn bộ 157 cơ sở được giao quản lý, xử lý. Trong số này, có 23 cơ sở đã được áp giá, thông báo cho thuê, nhưng mới có 8 cơ sở có người thuê. Quá trình cho thuê trụ sở dôi dư gặp nhiều khó khăn, trong đó có 35 cơ sở chưa đủ cơ sở để xác định giá thuê.

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Ông Châu Văn Vũ - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ - thông tin tại buổi làm việc.

Theo ông Vũ, nhiều cơ sở nhà đất công cho thuê đã phải thông báo giảm giá liên tục đến lần thứ 4, nhưng vẫn không có người thuê. Tuy nhiên, nếu tiếp tục giảm giá thuê sâu theo quy định, mức giá có thể thấp hơn giá trị khai thác thực tế, nhưng nếu không giảm tài sản khó tìm được người thuê.

Đối với những tài sản có quy mô lớn, ông Vũ cho biết dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng khi bước vào khâu xác định giá và thỏa thuận, họ lại không tiếp tục tham gia. Điều này do vướng thời hạn thuê, chẳng hạn 10 năm, chưa đủ để nhà đầu tư thu hồi vốn.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho rằng đến nay tỷ lệ xử lý triệt để các cơ sở nhà, đất dôi dư của thành phố mới đạt khoảng 47%, thấp hơn mức bình quân cả nước (khoảng 63%).

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Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - phát biểu. Ảnh: Nhật Huy.

Ông Nam yêu cầu từ nay đến ngày 30/11, các địa phương phải cơ bản hoàn thành những thủ tục thuộc trách nhiệm của mình, đặc biệt phải xong rà soát hồ sơ, xác định giá và niêm yết giá cho thuê các cơ sở nhà, đất.

Theo ông Nam, việc cho thuê trụ sở dôi dư còn theo nhu cầu thị trường, nhưng thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý phải được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, không thể lấy lý do khó khăn để chậm triển khai.

Đối với việc điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư, ông Nam giao các xã, phường rà soát, hoàn thành trước ngày 18/11 để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét. Với những trường hợp liên quan pháp lý đất đai, cần phối hợp các sở, ngành kiểm tra, xác minh để có hướng xử lý phù hợp.

Với khoảng 115 cơ sở nhà, đất đã đăng thông báo cho thuê nhưng chưa có người thuê, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đề nghị, các địa phương không niêm yết giá, còn phải chủ động quảng bá, thông tin rộng rãi để người dân, doanh nghiệp biết và tiếp cận.

"Các đơn vị cần xem việc khai thác tài sản công là nhiệm vụ vừa quản lý, vừa chủ động tìm kiếm nguồn thu, tránh tình trạng tài sản bị bỏ không, gây lãng phí. Những trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm", ông Nam nói.

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#Cần Thơ #nhà đất dôi dư #tài sản công #cho thuê nhà đất #xử lý tài sản công #lãng phí đất công #giảm giá

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