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Toàn cảnh vụ đấu giá đất nông thôn, trả gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Một phiên đấu giá 70 lô đất ở nông thôn tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình gây xôn xao khi xuất hiện mức trả giá từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m². Trong khi chính quyền đề nghị công an xác minh dấu hiệu bất thường, thì nhóm người tham gia đấu giá gửi đơn kiến nghị, cho rằng bị nhầm lẫn giữa tổng giá trị của cả lô đất và đơn giá tính trên mỗi mét vuông.

150 tỷ đồng 1 lô đất ở nông thôn

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Toàn cảnh khu đất được đưa ra đấu giá tại xã Lý Nhân, Ninh Bình.

Ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Ninh Bình tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực xã Hợp Lý cũ, nay thuộc xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, phiên đấu giá có 70 lô đất ở nông thôn, với diện tích từ 110 m² đến gần 200 m²/lô, tổng diện tích 8.798,5 m². Có 73 cá nhân, tổ chức tham gia. Trong đó, 68 lô đủ điều kiện đưa ra đấu giá, 2 lô phải tạm dừng do chưa hoàn thiện các điều kiện pháp lý.

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Sơ đồ khu đất. Ảnh chụp màn hình.

Phiên đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. Bước giá vòng đầu là 3 triệu đồng/m², từ vòng thứ hai là 1 triệu đồng/m². Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất theo quy chế. Tuy nhiên, ngay tại phiên đấu giá đã xuất hiện những mức trả giá bất thường, từ khoảng 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², trong khi giá khởi điểm cao nhất chỉ khoảng 9,625 triệu đồng/m².

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Phiếu trả giá lần 1 và lần 2 ghi do nhầm lẫn của người đấu giá.

Đáng chú ý, lô đất LK-015 có diện tích 120 m², giá khởi điểm khoảng 1,1 tỷ đồng, được một người tham gia trả tới 1,468 tỷ đồng/m². Người trả mức giá này là bà H.T.N.L. (42 tuổi, trú phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình). Bà L. cũng trúng đấu giá một lô khác mang mã LK02-9 với mức trả 1 tỷ đồng/m².

Theo thông tin được công bố, có gần 20 trường hợp trả giá ở mức bất thường. Trong số này, 11 lô được công nhận trúng đấu giá với mức từ 850 triệu đồng đến gần 1,5 tỷ đồng/m².

Người đấu giá nói gì?

Sau phiên đấu giá, bà H.T.N.L. xác nhận với báo chí mình là người trả mức giá 1,468 tỷ đồng/m² đối với lô LK-015. Bà giải thích đã nhầm lẫn giữa tổng giá trị của cả lô đất và đơn giá tính trên mỗi mét vuông. Theo bà L., do từng tham gia các phiên đấu giá trả giá theo nguyên lô nên khi tham gia phiên đấu giá lần này, bà đã tính tổng số tiền dự kiến trả cho cả thửa đất nhưng lại ghi vào ô đơn giá/m². Bà cho biết thời điểm diễn ra phiên đấu giá trời mưa lớn, hội trường ồn ào nên không nghe rõ hướng dẫn về cách thức trả giá.

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Người dân túc trực tại khu đất trước ngày đấu giá.

Sau khi phát hiện sai sót, bà đã đề nghị Ban Tổ chức cho rút phiếu để sửa nhưng không được chấp thuận. Bà khẳng định không có ý định cố tình trả giá cao bất thường, đồng thời mong muốn được xem xét hoàn trả khoản tiền đặt trước của hai lô đất đã trúng đấu giá, tổng cộng hơn 600 triệu đồng. Không chỉ bà L., một nhóm người tham gia phiên đấu giá cũng cho rằng họ rơi vào tình huống tương tự.

Theo nội dung đơn kiến nghị gửi Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Lý Nhân và Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Ninh Bình, những người này cho biết đã nhầm tổng giá trị dự kiến trả cho cả lô đất thành đơn giá tính trên mỗi mét vuông khi ghi phiếu vòng 1.

Đáng chú ý, nhóm người làm đơn khẳng định ngay sau khi phát hiện sai sót, họ đã đứng lên thông báo trực tiếp với Hội đồng đấu giá, Ban Tổ chức và đấu giá viên, đề nghị được xem xét khắc phục trước khi việc kiểm tra phiếu vòng 1 hoàn tất. Tuy nhiên, theo phản ánh, đề nghị này không được chấp thuận và những người liên quan được yêu cầu trở về vị trí.

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Cảnh vắng hoe trái ngược hoàn toàn với trước khi đấu giá.

Sang vòng 2, một số người ghi chú trên phiếu việc dừng trả giá do nhầm lẫn ở vòng trước, đồng thời gạch bỏ nội dung cũ và ghi mức giá dự kiến cho cả lô đất.

Trong tài liệu do nhóm người tham gia cung cấp, bà H.T.N.L. có phiếu ghi các mã lô LK2-9 và LK1-5, kèm mức giá lần lượt 1,92 tỷ đồng/lô và 1,468 tỷ đồng/lô. Một số phiếu khác cũng có nội dung đề nghị xem xét lại kết quả do người tham gia cho rằng đã nhầm đơn vị tính khi trả giá. Những người này đề nghị đơn vị tổ chức và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại toàn bộ diễn biến phiên đấu giá, đối chiếu phiếu trả giá các vòng và xem xét quyền lợi của người tham gia.

Đề nghị xác minh làm rõ

Theo báo cáo của UBND xã Lý Nhân, trong tổng số 68 lô đủ điều kiện đấu giá, có 38 lô đấu giá thành công, 30 lô không thành. Tổng số tiền trúng đấu giá theo báo cáo là 1.498,738 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 1.457,748 tỷ đồng.

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Đáng chú ý, trong 38 lô đấu giá thành công có 11 lô được trả giá ở mức từ 850 triệu đồng đến gần 1,5 tỷ đồng/m², với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 1.447 tỷ đồng. Trong khi đó, 27 lô còn lại có tổng giá trị khoảng 50,896 tỷ đồng.

Ngày 9/11, UBND xã Lý Nhân phối hợp Công an xã và đơn vị tổ chức đấu giá làm việc với 6 người trúng đấu giá 11 lô đất có mức giá bất thường để nắm bắt thông tin, làm rõ nguyên nhân và ghi nhận kiến nghị.

Đến ngày 10/11, địa phương đã có báo cáo sơ bộ gửi UBND tỉnh Ninh Bình, đề nghị các sở, ngành hướng dẫn phương án giải quyết những kiến nghị liên quan đến việc nhầm lẫn đơn vị tính khi trả giá và tiền đặt trước.

Ngày 11/11, UBND xã Lý Nhân tiếp tục báo cáo tỉnh, đồng thời kiến nghị xem xét giao Công an tỉnh phối hợp xác minh bản chất sự việc, làm rõ có hay không dấu hiệu cố tình thổi giá, thông đồng hoặc gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Trách nhiệm của đơn vị tổ chức đấu giá ra sao?

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Phan Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đấu giá hợp danh VNA, cho biết, vụ việc đặt ra nhiều vấn đề cần được cơ quan chức năng làm rõ, trong đó đáng chú ý là thời điểm người tham gia phát hiện và thông báo sai sót, cách thức Ban Tổ chức tiếp nhận phản ánh cũng như căn cứ xử lý các phiếu trả giá có mức giá bất thường.

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Đơn kiến nghị của người tham gia đấu giá với mong muốn nhận lại được tiền đặt cọc.

Nếu người tham gia thực sự đã thông báo nhầm lẫn ngay từ vòng 1, trước khi hoàn tất việc kiểm tra phiếu, cần làm rõ ai là người tiếp nhận thông tin, nội dung phản ánh được ghi nhận như thế nào và vì sao đề nghị khắc phục không được chấp thuận.

Ngược lại, việc người tham gia tự trình bày đã nhầm lẫn cũng cần được kiểm chứng bằng phiếu trả giá gốc, biên bản phiên đấu giá, dữ liệu ghi âm, ghi hình (nếu có) và lời khai của những người chứng kiến. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá tính khách quan của phản ánh và tính hợp lệ của kết quả đấu giá.

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Một góc khu đất.

Ông Bùi Phan Anh cũng cho biết, Điều 126 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn. Theo đó, khi một bên có lỗi vô ý khiến bên kia nhầm lẫn về nội dung giao dịch, bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định.

Tuy nhiên, việc viện dẫn quy định về giao dịch dân sự vô hiệu không đồng nghĩa kết quả đấu giá đương nhiên bị hủy hoặc người tham gia mặc nhiên được hoàn trả tiền đặt trước. Việc giải quyết phải căn cứ hồ sơ, diễn biến thực tế, quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và thẩm quyền của cơ quan có liên quan.

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Khu đất gây nhiều tranh cãi do nhầm lẫn với giá được trả lên tới gần 1,5 tỷ đồng/m2.

Đến nay, những phản ánh về việc báo nhầm lẫn ngay từ vòng 1, cũng như nguyên nhân dẫn đến các mức trả giá bất thường, vẫn cần được xác minh, làm rõ. Kết quả kiểm tra hồ sơ và quá trình tổ chức phiên đấu giá sẽ là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của các bên, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia và tính minh bạch của hoạt động đấu giá tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình làm rõ.

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#Đấu giá đất #Ninh Bình #Thị trường bất động sản #Đấu giá tài sản #Sai sót đấu giá

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