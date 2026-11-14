Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

TPO - Thủ tướng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Lê Hà Luân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định 2221/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Lê Hà Luân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 3/11, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Lê Hà Luân giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Lê Hà Luân (thứ 4 từ trái sang).

Theo quyết định phân công nhiệm vụ của Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp, tân Phó Chủ tịch Lê Hà Luân sẽ thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực xây dựng, giao thông và du lịch.

Trong nhóm nhiệm vụ hạ tầng và quy hoạch, ông Luân chịu trách nhiệm chỉ đạo phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, vận tải và logistics; lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, nông thôn; phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị cũng như tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục xây dựng. Đối với các dự án xây dựng, giao thông sử dụng vốn đầu tư công, ông Luân trực tiếp đôn đốc tiến độ và quản lý chất lượng công trình.

Ở mảng du lịch, ông Luân chỉ đạo việc phát triển hạ tầng, sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và xúc tiến thu hút đầu tư; Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

Về công tác quản lý ngành, ông Luân trực tiếp chỉ đạo toàn diện hoạt động của Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với lĩnh vực du lịch).

Ông Luân được phân công phụ trách trực tiếp 5 xã gồm: Mỹ Đức Tây, Mỹ Tịnh An, Đốc Binh Kiều, Hòa Long, Bình Phú; chỉ đạo thực hiện Dự án Ngọt hóa Gò Công.