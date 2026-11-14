Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (14/11), không khí lạnh suy yếu rất nhanh khiến nền miền Bắc nhiệt tăng mạnh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Từ 15-17/11, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao trước khi đón đợt không khí lạnh mới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay đã suy yếu mạnh. Hôm nay (14/11), trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, sau đó trời nắng, nền nhiệt tăng mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm nay trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

nang-dep.jpg
Miền Bắc hửng nắng đẹp sau đợt rét đầu tiên.

Chất lượng không khí miền Bắc hôm nay ở ngưỡng tốt và trung bình. Điều kiện thời tiết ấm áp kết hợp với chất lượng không khí ở mức trung bình được nhận định rất phù hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí cuối tuần ngoài trời.

Dự báo từ ngày 15-17/11, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ. Sau đó khoảng 18/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà hôm nay trời nắng sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo khoảng ngày 18-19/11, khu vực miền Trung có khả năng đón mưa lớn trở lại, do ảnh hưởng của hình thái gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió và nhiễu động gió Đông trên cao.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ, riêng đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 15-18/11 trời nắng đẹp, ít mưa. Khoảng 19-20/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

Xem thêm

#không khí lạnh #gió mùa đông bắc #thời tiết mùa thu Hà Nội #thời tiết #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #áp thấp nhiệt đới #mưa miền Trung #mưa miền bắc #mưa lớn miền Trung #mưa lớn miền Bắc #mưa Nam Bộ #mưa TPHCM #ô nhiễm không khí #thời tiết miền Bắc #mùa đông Hà Nội

Cùng chuyên mục

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

TPO - Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ của đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Đại biểu Quốc hội đề nghị chặn dòng tiền lừa đảo công nghệ cao

Đại biểu Quốc hội đề nghị chặn dòng tiền lừa đảo công nghệ cao

TPO - Để bảo vệ người dân trước lừa đảo công nghệ cao và hỗ trợ người bị hại, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan công an, ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp viễn thông cảnh báo sớm, xác minh, ngăn chặn dòng tiền có dấu hiệu lừa đảo.

Vĩnh Long xác định phòng, chống dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu xử lý ổ dịch nhanh, kiểm soát vận chuyển và xây dựng 3 trạm kiểm dịch.

Dịch tả lợn châu Phi phát tán rộng tại Vĩnh Long

TPO - Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại nhiều xã, phường và có chiều hướng gia tăng, phát tán trên diện rộng. Dịch gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm, giá cả những tháng cuối năm.

Thực hư lời đồn lây nhiễm HIV ở Đắk Lắk

Thực hư lời đồn lây nhiễm HIV ở Đắk Lắk

TPO - Trước những lời đồn liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV lan truyền trên địa bàn, UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) đã tổ chức rà soát và khuyến cáo người dân không hoang mang, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn

Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn

TPO - Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla - Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt; nhấn mạnh Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Hai người tử vong trong vụ nổ cửa hàng gas ở TPHCM

Hai người tử vong trong vụ nổ cửa hàng gas ở TPHCM

TPO - Vụ nổ làm sập và hư hại nhiều căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, TPHCM khiến 2 người tử vong, 12 người bị thương. Trong số nạn nhân bị thương có một nạn nhân bị bỏng 90% cơ thể, đang trong tình trạng rất nặng.

Ba ưu tiên của Việt Nam khi Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Ba ưu tiên của Việt Nam khi Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN

TPO - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tại hội nghị, Việt Nam sẽ tập trung vào ba vấn đề ưu tiên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe