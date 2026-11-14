Lào Cai: Đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường, cô giáo đi xe máy bị hất văng

TPO - Sáng 14/11, trên Quốc lộ 4D, hướng từ phường Lào Cai đi xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống mặt đường, khiến một nữ giáo viên lưu thông qua bị hất văng khỏi xe.

Hình ảnh đất đá đổ ụp từ trên núi xuống, người đi đường may mắn thoát nạn.

Thông tin ban đầu, tại Km182+300, quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, phần mái taluy dương bất ngờ sạt trượt. Một khối lượng lớn đất đá từ trên cao đổ ập xuống lòng đường.

Lúc đó, cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến (giáo viên Trường Tiểu học Tả Gia Khâu) đang di chuyển qua khu vực này và không may bị đất đá va trúng. Rất may, vụ tai nạn không đe dọa đến tính mạng.

Theo ông Nguyễn Trọng Tiến - Giám đốc Ban Bảo trì Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 7h sáng. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này không có mưa nhưng đất đá từ taluy dương trượt xuống mặt đường.

Hiện trường vụ sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng CSGT đường bộ số 1 đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đơn vị quản lý đường bộ đã nhanh chóng huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến may mắn thoát nạn.

Hiện nay, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực, đất đá sạt xuống đã cơ bản được giải phóng khỏi mặt đường.

Ngành chức năng khuyến cáo, khu vực điểm sạt lở vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt đất đá, người dân cùng các phương tiện cần nâng cao cảnh giác, hết sức thận trọng khi lưu thông qua đoạn tuyến này; đồng thời tuyệt đối không dừng, đỗ tại những vị trí có dấu hiệu mất an toàn.