Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an TP Huế tiếp tục xử lý 4 chủ tài khoản tung tin sai sự thật trên mạng

Ngọc Văn

TPO - Sau khi xử phạt 5 trường hợp vi phạm, Công an TP. Huế tiếp tục phát hiện, mời làm việc thêm 4 người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ một số hiệu trưởng xin từ chức.

Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị vừa phát hiện thêm 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức.

xu-phat-5468.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế làm việc với những người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học tại Huế xin từ chức.

Các trường hợp gồm H.T.N.H (SN 1992, trú phường Thủy Xuân); H.T.N (SN 1993, trú phường Thuận Hóa); B.M.Q (SN 2005, trú phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN 1990, trú phường An Cựu), cùng ở TP. Huế.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, cả 4 trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trước đó, chiều 13/11, lực lượng chức năng đã làm việc và xử phạt 5 trường hợp có hành vi lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế xin từ chức để đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan.

Như vậy, trong hai ngày 13 và 14/11, lực lượng chức năng thuộc Công an TP. Huế đã phát hiện, xử lý 9 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ việc trên.

Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế hiện tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

#Công an TP. Huế #an ninh mạng Huế #tin sai sự thật #hiệu trưởng xin từ chức #xử phạt hành chính #mạng xã hội

Cùng chuyên mục

Công an Vĩnh Long thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án tại nhà trọ, khởi tố Trần Bá Triết và khuyến cáo người dân không lan truyền tin chưa kiểm chứng.

Thông tin mới vụ phóng hoả, đâm chết người tình tại nhà trọ ở Vĩnh Long

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất thủ tục đề nghị Viện KSND tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Trần Bá Triết (SN 2002, trú xã Phong Điền, Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và nạn nhân.

Tạm giữ hình sự chủ fanpage 'cấm xóa bài'

Tạm giữ hình sự chủ fanpage 'cấm xóa bài'

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng (SN 1991, ở phường Gia Viên) để điều tra, làm rõ về hành vi lập, quản lý hàng chục tài khoản, fanpage, hội nhóm trên facebook rồi đăng tải thông tin, hình ảnh tiêu cực nhằm “Cưỡng đoạt tài sản” các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất hơn 1000 túi hương trầm giả

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất hơn 1000 túi hương trầm giả

TPO - Một chủ cơ sở sản xuất hương tại xã Yên Lập (Phú Thọ) bị khởi tố với cáo buộc dùng bao bì giả nhãn hiệu Thu Hiền để đóng gói sản phẩm do cơ sở tự sản xuất. Số hàng giả được định giá tương đương hàng thật hơn 137 triệu đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe