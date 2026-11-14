Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines

Bình Giang

TPO - Sáng nay (14/11), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, từ ngày 14 - 17/11.

le-minh-hung.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội, lên đường tới Manila. Ảnh: VGP

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Đây là chuỗi hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Kinh tế thế giới khó khăn, bất định dưới tác động của bảo hộ, thuế quan và xung đột. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhất là về khoa học-công nghệ. Khu vực Đông Nam Á nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là từ các điểm nóng và sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia...

Dù đối diện nhiều thách thức đa chiều, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các ưu tiên năm 2026 và đạt nhiều thành tựu tích cực, nhất là trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực; thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối, khoa học công nghệ, tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong ASEAN; góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi phục vụ phát triển, nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của đất nước.

Xem thêm

#Asean #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Philippines

Cùng chuyên mục

Tiền Phong Golf Championship: Mười mùa giải, vạn ước mơ được tiếp sức

Tiền Phong Golf Championship: Mười mùa giải, vạn ước mơ được tiếp sức

TPO - Mùa giải 2026 kỷ niệm mùa thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship, sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017. Giải theo đuổi hai mục tiêu song hành: tạo sân chơi cho cộng đồng, thúc đẩy golf phong trào và phát triển lực lượng trẻ; đồng thời kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Xác minh môi giới hét giá phòng ở Lô Lô Chải hơn 3 triệu đồng/đêm

Xác minh môi giới hét giá phòng ở Lô Lô Chải hơn 3 triệu đồng/đêm

TPO - Hình ảnh một phòng nghỉ ở Lô Lô Chải, hướng nhìn ra Cột cờ Lũng Cú được quảng cáo giá hơn 3 triệu đồng cho đêm 14/11 đang gây xôn xao mạng xã hội. Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đã chỉ đạo làm rõ chủ thể chào bán và giá giao dịch thực tế.

[Clip] Tài xế ô tô đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy

TPO - Sau va chạm giao thông, nam tài xế ô tô xuống xe, vừa dùng chân đá liên tiếp vào đầu người đàn ông đi xe máy đang nằm dưới đất, vừa chửi: 'tông xe có tiền đền không'. Công an đã mời những người liên quan đến làm việc.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Hôm nay (14/11), không khí lạnh suy yếu rất nhanh khiến nền miền Bắc nhiệt tăng mạnh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Từ 15-17/11, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao trước khi đón đợt không khí lạnh mới.

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

TPO - Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ của đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Đại biểu Quốc hội đề nghị chặn dòng tiền lừa đảo công nghệ cao

Đại biểu Quốc hội đề nghị chặn dòng tiền lừa đảo công nghệ cao

TPO - Để bảo vệ người dân trước lừa đảo công nghệ cao và hỗ trợ người bị hại, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan công an, ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp viễn thông cảnh báo sớm, xác minh, ngăn chặn dòng tiền có dấu hiệu lừa đảo.

Vĩnh Long xác định phòng, chống dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu xử lý ổ dịch nhanh, kiểm soát vận chuyển và xây dựng 3 trạm kiểm dịch.

Dịch tả lợn châu Phi phát tán rộng tại Vĩnh Long

TPO - Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại nhiều xã, phường và có chiều hướng gia tăng, phát tán trên diện rộng. Dịch gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm, giá cả những tháng cuối năm.

Thực hư lời đồn lây nhiễm HIV ở Đắk Lắk

Thực hư lời đồn lây nhiễm HIV ở Đắk Lắk

TPO - Trước những lời đồn liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV lan truyền trên địa bàn, UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) đã tổ chức rà soát và khuyến cáo người dân không hoang mang, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe