Khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
Mùa thứ 10 Tiền Phong Golf Championship diễn ra tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 240 golfer.
Tiền Phong Golf Championship tổ chức trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course. Canyon Course vừa đưa vào vận hành ngày 10/10 vừa qua, hoàn thiện quần thể sân 36 hố Legend Valley và cũng là sân 18 hố thứ 10 của Tập đoàn BRG.
Par: điểm gậy tiêu chuẩn (even)
Ostrich: - 5 gậy so với điểm chuẩn Par
Condor: - 4 gậy so với điểm Par
Albatross: - 3 gậy so với điểm Par
Eagle: - 2 gậy so với điểm Par
Birdie: - 1 gậy so với điểm Par
Bogey: + 1 gậy so với điểm Par
Double bogey: + 2 gậy so với điểm Par
Triple bogey: + 3 gậy so với điểm Par
Quadruple bogey: + 4 gậy so với điểm Par
Over 5: + 5 gậy so với điểm Par
Over 6: + 6 gậy so với điểm Par
Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, cho biết mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ giải đấu đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, kết nối niềm đam mê golf với trách nhiệm cộng đồng.
“Có một sự trùng hợp thú vị, mùa giải thứ 10 của chúng ta diễn ra tại Legend Valley Country Club cũng chính là sân golf thứ 10 của Tập đoàn BRG. Hai con số 10 gặp nhau trong một dấu mốc đáng nhớ.
Đặc biệt, Canyon Course vừa đi vào vận hành ngày 10/10/2026. Với sự đồng hành của Tập đoàn BRG, lần đầu tiên Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship triển khai thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói, đồng thời nhấn mạnh, đây là bước phát triển đáng kể về quy mô, mang đến những trải nghiệm mới cho các golfer, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức.
Hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley đều xuất sắc và có những nét đặc trưng riêng. Canyon Course nổi bật với các hố golf mang tính biểu tượng. Tiêu biểu là hố số 10, nơi người chơi thi đấu giữa địa hình hẻm núi. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi Canyon Course. Sân Rose Course cũng có những đặc điểm tương tự, nhưng địa hình có phần thoáng hơn Canyon Course và chiều dài sân tính từ tee đến green cũng nhỉnh hơn. Rose Course sở hữu những hố golf giàu kịch tính. Thông thường, tháng 10 cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm để chơi golf tại khu vực miền Bắc. Vì vậy, cả hai sân sẽ bước vào giai đoạn có điều kiện thi đấu lý tưởng nhất, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chơi golf thực sự thú vị cho các golfer.
Trong số những gương mặt ấy, Nguyễn Anh Minh là một ví dụ tiêu biểu cho hành trình từ giải trẻ trong nước đến đấu trường quốc tế. Sau hai lần vô địch Tiền Phong Golf Championship vào các năm 2021 và 2022, Anh Minh khẳng định mình ở sân chơi quốc tế với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022; giành 2 HCĐ và 2 HCB ở hai kỳ SEA Games liên tiếp năm 2023 và 2025; vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023; Á quân US Junior Amateur 2025; cùng đội châu Á - Thái Bình Dương đăng quang Bonallack Trophy các năm 2023 và 2025; cùng đội Quốc tế vô địch Arnold Palmer Cup 2026…Hiện tại, Anh Minh đang khoác áo đội tuyển golf Đại học Bang Arizona (Arizona State University - ASU) và thi đấu ở hệ thống golf sinh viên Mỹ (NCAA).
Những nhà vô địch khác cũng tạo dấu ấn ở các cấp độ thi đấu khác nhau. Nguyễn Nhất Long, người đăng quang năm 2020, sau đó vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 và bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch năm 2023, tiếp nối bằng chức vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2024 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, rồi sau đó cũng gia nhập đường đua chuyên nghiệp.
Danh hiệu năm 2024 của Nguyễn Bảo Châu (sinh năm 2012) hay Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 2010) năm 2025 tiếp tục cho thấy sân chơi này đang là “nơi ươm mầm” cho những tài năng golf trẻ cho tương lai.
Từ những kết quả trong nước đến các cột mốc khu vực và quốc tế, bước tiến của các nhà vô địch cho thấy giá trị của giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục được nối dài sau một thập kỷ hình thành và phát triển. Tiền Phong Golf Championship không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là môi trường để golfer trẻ cọ xát, hoàn thiện kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.
2018: Nguyễn Bảo Long (2005) - 75 gậy (+3)
2019: Nguyễn Vũ Quốc Anh (2003) - 75 gậy (+3)
2020: Nguyễn Nhất Long (2003) - 72 gậy (even par)
2021: Nguyễn Anh Minh (2007) - 74 gậy (+2)
2022: Nguyễn Anh Minh (2007) - 64 gậy (-8)
2023: Nguyễn Đức Sơn (2007) - 69 gậy (-3)
2024: Nguyễn Bảo Châu (2012) - 71 gậy (-1)
2025: Nguyễn Trọng Hoàng (2010) - 71 gậy (-1)
Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
Nguồn kinh phí trên góp phần giúp Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam có đủ nguồn lực trao tặng hàng chục tỷ đồng tiền học bổng, tiền thưởng khuyến khích, tiền hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh- quốc phòng, văn hoá, thể thao, hoạt động xã hội thiện nguyện trong các năm qua.
Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng điều hành, báo Tiền Phong là cơ quan thường trực điều hành.
Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam ra đời với mục đích đồng hành cùng các tài năng trẻ tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ những thanh - thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực của đời sống.
Một trong những hoạt động nổi bật thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là giúp Trung ương Đoàn trong các khâu tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên được trao thưởng vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hằng năm.