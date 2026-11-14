Hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống sân Legend Valley Country Club

TPO - Theo quyết định từ LĐBĐ châu Á, giải U23 châu Á 2028 sẽ diễn ra vào tháng một năm 2028. Cộng với việc vòng chung kết Asian Cup 2027 lùi lại một năm, hai sự kiện lớn nhất của bóng đá châu lục gần như sẽ khởi tranh cùng thời điểm. Thay đổi này đặt huấn luyện viên Kim Sang-sik trước một lựa chọn vô cùng khó khăn.