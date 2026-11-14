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Thể thao

Hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống sân Legend Valley Country Club

Trọng Đạt - Hồng Vĩnh- Trọng Tài

TPO - Chiều trước ngày khai cuộc, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng lên những thảm cỏ và triền núi đá vôi tại Legend Valley Country Club. Giữa không gian yên bình của Ninh Bình, sân golf như chậm lại trước khi đón 240 golfer bước vào tranh tài ở mùa giải kỷ niệm 10 năm.

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Tiền Phong Golf Championship 2026 chính thức khai cuộc hôm nay, ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club. Sau mùa giải đầu tiên tổ chức tại đây năm 2025, sân golf Ninh Bình tiếp tục đăng cai giải, nhưng với quy mô thi đấu mở rộng từ một sân lên cả hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course.
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Hai sân mang đến những thử thách khác nhau. Rose Course có nhiều bẫy nước, đường bóng uốn quanh các núi đá vôi và đòi hỏi golfer cân nhắc lựa chọn chiến thuật.
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Trong khi đó, Canyon Course khai thác địa hình vách đá, thung lũng sâu và hồ nước tự nhiên; hố số 10 với địa hình hẻm núi là một trong những điểm nhấn của sân.
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Canyon Course vừa được đưa đủ 18 hố vào hoạt động ngày 10/10, hoàn thiện tổ hợp 36 hố tại Legend Valley. Việc sân mới xuất hiện trong một giải đấu quy mô lớn cũng mở thêm thử thách cho các golfer, đồng thời đặt ra yêu cầu thích ứng với đặc điểm địa hình khác biệt trên từng sân.
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Khi ánh chiều buông xuống, những dải fairway uốn lượn giữa thung lũng dần chuyển màu. Các khối núi đá vôi in bóng trên nền trời, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa tĩnh lặng.
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Vẻ đẹp ấy khiến Legend Valley Country Club hiện lên như một bức tranh thiên nhiên, nơi sân golf hòa vào cảnh sắc đặc trưng của vùng đất Ninh Bình.
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Trong khoảnh khắc cuối ngày, nhịp chuẩn bị cho giải đấu dường như lắng lại. Sắc nắng cuối cùng trải trên mặt cỏ, những đường nét của sân Rose Course và Canyon Course nổi bật giữa nền núi non.
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Hoàng hôn trở thành lời chào đặc biệt của Legend Valley trước ngày sân golf này đón những cú phát bóng đầu tiên.
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Sắc đỏ đặc trưng của giải nổi bật trên nền cỏ xanh, tạo nên không gian thu hút mọi ánh nhìn.
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Khi ánh sáng cuối ngày khuất sau những dãy núi, Legend Valley trở lại với vẻ trầm lắng vốn có. Nhưng chỉ ít giờ nữa, không gian ấy sẽ rộn ràng hơn bởi những bước chân trên sân, những cuộc so tài và khát vọng chinh phục của các golfer. Hoàng hôn khép lại ngày chuẩn bị, mở ra lời hẹn cho mùa giải đặc biệt trên vùng đất di sản.

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#Tiền Phong Golf #Legend Valley #golf Ninh Bình #hoàng hôn sân golf #Rose Course #Canyon Course #Tiền Phong Golf Championship 2026

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