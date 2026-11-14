Hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống sân Legend Valley Country Club

TPO - Chiều trước ngày khai cuộc, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng lên những thảm cỏ và triền núi đá vôi tại Legend Valley Country Club. Giữa không gian yên bình của Ninh Bình, sân golf như chậm lại trước khi đón 240 golfer bước vào tranh tài ở mùa giải kỷ niệm 10 năm.
TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11, lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai thất bại liên tiếp, U23 Thái Lan quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên để tránh kết thúc giải đấu ở vị trí cuối bảng.
TPO - Ở buổi họp báo mới nhất, Mauricio Pochettino đã chính thức thông báo quyết định chia tay đội tuyển Mỹ để trở lại với Ngoại hạng Anh dẫn dắt Manchester United. Trong thời khắc nói lời từ biệt, vị huấn luyện viên này đã không giấu nổi những giọt nước mắt.
TPO - Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc, Panda Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U19 Việt Nam sẽ làm gì để vượt qua thử thách mang tên U19 Hàn Quốc? Trước đối thủ vượt trội về lực lượng và trình độ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần một màn trình diễn xuất thần nếu muốn giành kết quả tích cực.
TPO - Nhận định bóng đá Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan, giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kyrgyzstan hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Đài Bắc Trung Hoa nhằm tạo bàn đạp tâm lý thuận lợi trước cuộc quyết đấu với tuyển Việt Nam.
TPO - Tối nay (13/11) theo giờ Hà Nội, trang chủ Manchester United chính thức phát đi thông báo bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào ghế huấn luyện viên trưởng đội 1. Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng xác nhận cuộc chia tay của nhà cầm quân người Argentina.
TPO - Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, sân Legend Valley Country Club (Ninh Bình) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, từ chỉnh trang cảnh quan đến công tác tổ chức, sẵn sàng đón 240 golfer tham dự mùa giải thứ 10.
TPO - Vào ngày 13/11, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã đưa ra thông báo chính thức về việc hủy bỏ trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Trận đấu này vốn được ấn định lịch vào ngày 30/12/2026 nay sẽ không thể diễn ra.
TPO - 13 năm qua kể từ thời Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United đã lãng phí hơn 100 triệu bảng để sa thải các HLV. Con số của họ có lẽ là nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác trong cùng quãng thời gian. Hãy xem ai tiêu tốn của Quỷ đỏ nhất tiền đền bù.
TPO - Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30, ngày Chủ nhật 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.
TPO - Chu Ngọc Nguyễn Lực được trang chủ FIFA điểm tên là một trong 4 ngôi sao đáng xem ở bảng G U17 World Cup 2026.
TPO - Theo quyết định từ LĐBĐ châu Á, giải U23 châu Á 2028 sẽ diễn ra vào tháng một năm 2028. Cộng với việc vòng chung kết Asian Cup 2027 lùi lại một năm, hai sự kiện lớn nhất của bóng đá châu lục gần như sẽ khởi tranh cùng thời điểm. Thay đổi này đặt huấn luyện viên Kim Sang-sik trước một lựa chọn vô cùng khó khăn.
Chương trình tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng thể thao và hồi phục do Herbalife phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại Hà Nội nhận được phản hồi tích cực từ học viên. Nhiều người tham dự cho biết dự định áp dụng kiến thức vào công tác chăm sóc và hỗ trợ cầu thủ, đồng thời mong muốn tiếp tục được tiếp cận các chương trình đào tạo chuyên sâu.
TPO - Ngày 12/11/2026, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức gửi công văn tới các đội bóng tại LPBank V.League 1 và SACOMBANK V.League 2 để lấy ý kiến về phương án điều chỉnh lịch thi đấu mùa giải 2026/27.
TPO - Ngày mai (14/11), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu định đoạt ngai vàng Gia Lai VTV Cup 2026 cùng U23 Qatar. Ở đó, đội chỉ cần hòa là đăng quang nhưng với những gì đang có, chắc chắn U23 Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng trước U23 Qatar. Vấn đề là đội tuyển phải giải quyết vấn đề dứt điểm...
TPO - Toàn thắng sau hai lượt trận và chưa để thủng lưới bàn nào, U23 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng tại giải Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó chỉ cần hòa U23 Qatar ở lượt cuối để lên ngôi vô địch.
TPO - Mauricio Pochettino đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Manchester United với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, thay thế Michael Carrick vừa bị sa thải. HLV người Argentina được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho đội bóng đang chìm trong khủng hoảng, nhưng trước mắt ông là hàng loạt vấn đề chiến thuật và nhân sự cần giải quyết.