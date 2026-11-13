Tiền Phong Golf Championship 2026: Nguyễn Quang Za Vinh trở lại nơi ghi dấu bước trưởng thành đầu tiên

TPO - Ở tuổi 16, Nguyễn Quang Za Vinh đã đi qua những giải trẻ trong nước, thử sức ở đấu trường quốc tế và ghi dấu tại giải chuyên nghiệp thuộc hệ thống Asian Development Tour. Trở lại Tiền Phong Golf Championship ngày 14/11, golfer trẻ sẽ cùng em gái Nguyễn Khánh Linh hướng tới ngôi vị cao nhất ở mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Đến với golf bởi sự...tò mò

Nguyễn Quang Za Vinh đến với golf bởi một điều rất bình di, bắt đầu từ chiếc gậy của bố. Khi khoảng 10 tuổi, cậu bé thường cầm gậy, tò mò hỏi về môn thể thao này. Nhận thấy sự hứng thú của con, bố mua bộ gậy và đưa Vinh đi tập.

Từ những buổi đầu ấy, golf dần trở thành niềm đam mê được cả gia đình vun đắp. Em gái Khánh Linh sau đó cũng làm quen với môn thể thao này, rồi cùng anh trai bước vào các giải đấu trẻ.

Những mùa giải đầu tiên đưa Za Vinh đến với đội tuyển golf trẻ Hà Nội và các cuộc tranh tài trong, ngoài nước. Năm 2023, khi mới 13 tuổi, Vinh giành vị trí á quân bảng Tài năng trẻ Tiền Phong Golf Championship với 69 gậy. Dấu mốc ấy khiến lần trở lại giải năm nay có thêm ý nghĩa: cậu bé từng bước lên bục nhận giải đã trưởng thành qua nhiều mùa thi đấu.

Từng bước thử sức ở sân chơi lớn

Năm 2024, Za Vinh vô địch bảng U15 nam vòng đấu gậy tại chặng 4 VGA Junior Tour. Cũng trong năm đó, golfer trẻ được chọn vào đội tuyển Việt Nam dự Junior World Championship tại Indonesia. Những cơ hội như vậy giúp Za Vinh tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao hơn.

Bước tiến đáng chú ý đến tại Lexus Challenge 2025. Za Vinh vượt qua nhát cắt ở giải đấu thuộc hệ thống Asian Development Tour, là golfer nghiệp dư duy nhất và cũng là người trẻ nhất trong nhóm đi tiếp. Kết thúc giải, Vinh nhận danh hiệu Best Amateur. Thành tích ấy cho thấy golfer sinh năm 2010 có thể cạnh tranh ở sân chơi quy tụ nhiều tay golf chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm.

Za Vinh cũng tiếp tục góp mặt ở các giải trẻ trong nước. Tại chặng 4 VGA Junior Tour 2025, Za Vinh về nhì bảng U15 nam. Những kết quả ấy nối dài hành trình tích lũy của một golfer còn trẻ, trong đó mỗi giải đấu đều đem lại thêm trải nghiệm và bài học.

Trở lại Legend Valley với những trải nghiệm mới

Ở Tiền Phong Golf Championship 2025, Za Vinh từng gọi sân Legend Valley Country Club là “thực sự thách thức”, nhưng cho rằng chính điều đó làm ngày thi đấu thêm thú vị. Năm nay, giải tổ chức trên hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course. Sự thay đổi ấy mở ra một thử thách mới cho các golfer, trong đó có Vinh.

Điều đáng chú ý ở Za Vinh không chỉ nằm ở những danh hiệu, mà là hành trình golfer này đi qua. Mỗi khi mắc lỗi, Za Vinh đều ghi lại để rút kinh nghiệm và tập luyện thêm. Đó là cách một golfer trẻ học cách đối diện với những vòng đấu không như ý: nhìn lại, điều chỉnh và tiếp tục tiến lên.

Ngày 14/11, Za Vinh trở lại tranh tài ở Tiền Phong Golf Championship 2026, giải đấu từng ghi dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình. Bên cạnh anh là Khánh Linh, cô em gái cùng lớn lên với golf. Từ chiếc gậy của bố đến sân chơi chuyên nghiệp, con đường của Vinh vẫn đang được viết tiếp bằng những vòng đấu mới và sự bền bỉ qua từng cú đánh.