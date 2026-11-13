Italia ngược dòng hạ Pháp, Zidane nhận thất bại đầu tiên

TPO - Italia đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Pháp với tỷ số 3-1 tại Nations League 2026/27. Cú đúp của Pio Esposito cùng pha lập công từ Davide Frattesi giúp Azzurri lật ngược tình thế, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại của Zinedine Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp.

Cuộc đối đầu tại San Siro chứng kiến màn nhập cuộc đầy chủ động của đội tuyển Pháp. Dù thiếu vắng Kylian Mbappe, đội khách vẫn nhanh chóng tạo ra sức ép lên khung thành Gianluigi Donnarumma. Phút thứ 10, Michael Olise tận dụng sai lầm trong khâu xử lý bóng của thủ môn Italia để đưa Pháp vượt lên dẫn trước.

Olise mở tỷ số cho Pháp.

Bàn thua sớm khiến Italia gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, đội chủ nhà không đánh mất sự kiên nhẫn và từng bước tìm lại thế trận. Phút 26, Nicolo Cambiaghi có pha xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi chuyền bóng thuận lợi để Francesco Pio Esposito dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sau bàn gỡ hòa, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Pháp có cơ hội tái lập lợi thế nhưng những pha dứt điểm của Bradley Barcola và các đồng đội chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1.

Pio Esposito ghi bàn thắng gỡ hòa.

Bước sang hiệp hai, Pháp vẫn duy trì sức ép đáng kể. Rayan Cherki có cơ hội đưa đội khách vượt lên nhưng cú sút của tiền vệ này lại tìm đến cột dọc. Đội chủ nhà sau đó tận dụng tốt hơn những khoảng trống nơi hàng thủ Pháp. Phút 60, Italia được hưởng phạt đền sau tình huống Cambiaghi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Sebastiano Esposito lại bỏ lỡ cơ hội khi đưa bóng đi chệch khung thành.

Dẫu vậy, các cổ động viên Italia không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. Phút 63, Federico Dimarco vừa vào sân đã tạo ra khác biệt với đường chuyền thuận lợi từ cánh trái. Davide Frattesi xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm cận thành giúp Azzurri hoàn tất màn ngược dòng.

Bị dẫn bàn, tuyển Pháp buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi chưa thể tạo ra đột biến, đội bóng của Zidane tiếp tục phải nhận đòn hồi mã thương. Phút 75, Antonio Vergara bị phạm lỗi trong khu vực 16m50, mang về quả phạt đền thứ hai cho Italia. Lần này, Pio Esposito thực hiện thành công, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1. Khoảng thời gian còn lại không đủ để Pháp tạo nên cuộc lội ngược dòng. Italia bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân nhà.

Chiến thắng trước Pháp mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Italia trong cuộc đua tại bảng A1 Nations League 2026/27. Với 3 điểm có được, Azzurri vươn lên dẫn đầu bảng với 10 điểm, bằng điểm tuyển Pháp nhưng xếp trên nhờ các chỉ số phụ. Ở chiều ngược lại, thất bại này đánh dấu lần đầu tiên Zinedine Zidane phải nếm trái đắng kể từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tuyển Pháp. Đây cũng là lời cảnh báo dành cho Les Bleus trước lượt trận cuối của vòng bảng.