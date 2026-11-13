Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Italia ngược dòng hạ Pháp, Zidane nhận thất bại đầu tiên

Kiều Khanh

TPO - Italia đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Pháp với tỷ số 3-1 tại Nations League 2026/27. Cú đúp của Pio Esposito cùng pha lập công từ Davide Frattesi giúp Azzurri lật ngược tình thế, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại của Zinedine Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp.

Cuộc đối đầu tại San Siro chứng kiến màn nhập cuộc đầy chủ động của đội tuyển Pháp. Dù thiếu vắng Kylian Mbappe, đội khách vẫn nhanh chóng tạo ra sức ép lên khung thành Gianluigi Donnarumma. Phút thứ 10, Michael Olise tận dụng sai lầm trong khâu xử lý bóng của thủ môn Italia để đưa Pháp vượt lên dẫn trước.

Olise mở tỷ số cho Pháp.
Olise mở tỷ số cho Pháp.

Bàn thua sớm khiến Italia gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, đội chủ nhà không đánh mất sự kiên nhẫn và từng bước tìm lại thế trận. Phút 26, Nicolo Cambiaghi có pha xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi chuyền bóng thuận lợi để Francesco Pio Esposito dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sau bàn gỡ hòa, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Pháp có cơ hội tái lập lợi thế nhưng những pha dứt điểm của Bradley Barcola và các đồng đội chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1.

Pio Esposito ghi bàn thắng gỡ hòa.
Pio Esposito ghi bàn thắng gỡ hòa.

Bước sang hiệp hai, Pháp vẫn duy trì sức ép đáng kể. Rayan Cherki có cơ hội đưa đội khách vượt lên nhưng cú sút của tiền vệ này lại tìm đến cột dọc. Đội chủ nhà sau đó tận dụng tốt hơn những khoảng trống nơi hàng thủ Pháp. Phút 60, Italia được hưởng phạt đền sau tình huống Cambiaghi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Sebastiano Esposito lại bỏ lỡ cơ hội khi đưa bóng đi chệch khung thành.

Dẫu vậy, các cổ động viên Italia không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. Phút 63, Federico Dimarco vừa vào sân đã tạo ra khác biệt với đường chuyền thuận lợi từ cánh trái. Davide Frattesi xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm cận thành giúp Azzurri hoàn tất màn ngược dòng.

Bị dẫn bàn, tuyển Pháp buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi chưa thể tạo ra đột biến, đội bóng của Zidane tiếp tục phải nhận đòn hồi mã thương. Phút 75, Antonio Vergara bị phạm lỗi trong khu vực 16m50, mang về quả phạt đền thứ hai cho Italia. Lần này, Pio Esposito thực hiện thành công, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1. Khoảng thời gian còn lại không đủ để Pháp tạo nên cuộc lội ngược dòng. Italia bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân nhà.

Chiến thắng trước Pháp mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Italia trong cuộc đua tại bảng A1 Nations League 2026/27. Với 3 điểm có được, Azzurri vươn lên dẫn đầu bảng với 10 điểm, bằng điểm tuyển Pháp nhưng xếp trên nhờ các chỉ số phụ. Ở chiều ngược lại, thất bại này đánh dấu lần đầu tiên Zinedine Zidane phải nếm trái đắng kể từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tuyển Pháp. Đây cũng là lời cảnh báo dành cho Les Bleus trước lượt trận cuối của vòng bảng.

Xem thêm

#Italia #Pháp #Nations League #Italia vs Pháp #Mancini #Zidane #Chuỗi bất bại

Cùng chuyên mục

Khoa Ngô-khi hàng thủ U23 Singapore biết nhưng không thể chống đỡ

Khoa Ngô-khi hàng thủ U23 Singapore biết nhưng không thể chống đỡ

TPO - Có một điều thú vị trong bóng đá: đôi khi đối thủ biết chính xác bạn định làm gì, nhưng vẫn không thể ngăn cản bạn thực hiện điều đó. Màn trình diễn trong màu áo U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Singapore cho thấy Khoa Ngô có tiềm năng trở thành mẫu cầu thủ như vậy.

Harry Kane viết lịch sử, tuyển Anh nhọc nhằn hạ Croatia để vào tứ kết Nations League

Harry Kane viết lịch sử, tuyển Anh nhọc nhằn hạ Croatia để vào tứ kết Nations League

TPO - Harry Kane đã trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất lịch sử, đồng thời ghi bàn quyết định giúp Tam sư đánh bại Croatia 2-1 tại Wembley. Chiến thắng đưa thầy trò Thomas Tuchel vào tứ kết UEFA Nations League 2026/27, nhưng màn trình diễn của đội chủ nhà chưa thực sự thuyết phục.

Golf Việt Nam thêm sức bật từ đội tuyển địa phương

Golf Việt Nam thêm sức bật từ đội tuyển địa phương

TPO - Theo ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, việc thi đấu trong màu áo đội tuyển tỉnh, thành, ngành tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast có thể giúp golfer nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ địa phương, từ tập luyện đến tham dự các giải đấu. Đây cũng là cơ sở để các tỉnh, thành từng bước xây dựng lực lượng golf thành tích cao.

Bi kịch của Michael Carrick

Bi kịch của Michael Carrick

TPO - Michael Carrick đã bị ban lãnh đạo MU sa thải vì thành tích yếu kém, song cổ động viên cảm thông cho anh hơn là trách móc.

Nhận định Singapore vs Paraguay, 19h00 ngày 13/11: Sư tử chịu trận

Nhận định Singapore vs Paraguay, 19h00 ngày 13/11: Sư tử chịu trận

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Paraguay, giao hữu FIFA Days - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại Đông Nam Á, Singapore là đội tuyển chọn được "quân xanh" chất lượng nhất trong tháng 11 khi họ gặp Brazil và Paraguay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trước những đội tuyển này, khả năng gây bất ngờ của Singapore là gần như không tồn tại...

Nhiều hoạt động đặc sắc chào đón runners trong giải Tiền Phong Marathon 2027 tại Bắc Ninh

Nhiều hoạt động đặc sắc chào đón runners trong giải Tiền Phong Marathon 2027 tại Bắc Ninh

TPO - Chiều 12/11, UBND thành phố Bắc Ninh và báo Tiền Phong họp bàn công tác chuẩn bị Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027. Thông qua giải chạy, Báo Tiền Phong góp phần quảng bá giá trị văn hóa Kinh Bắc, ẩm thực, làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh đến hàng chục nghìn vận động viên, du khách trong nước và quốc tế.

Đánh gót đẳng cấp, Bảo Long đưa U23 Việt Nam vượt qua Singapore

TPO - Ép sân suốt 70 phút, dội xà, dội cột, U23 Việt Nam chỉ phá được thế phòng ngự kiên cường của Singapore bằng cú đánh gót tinh tế của Bảo Long. Chiến thắng 1-0 trên sân Pleiku tối 12/11 cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, trước trận gặp U23 Qatar ngày 14/11.

Đội tuyển Việt Nam: Khi những gương mặt mới bắt đầu bước ra ánh sáng

Đội tuyển Việt Nam: Khi những gương mặt mới bắt đầu bước ra ánh sáng

TPO - Không ồn ào bằng những tuyên bố thay máu lực lượng, cũng chưa phải cuộc cải tổ toàn diện, nhưng lực lượng chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan ở Casper Cup 2026, cùng những gì diễn ra trong chiến thắng 2-0 trên sân Thiên Trường đã cho thấy HLV Kim Sang-sik đang từng bước mở rộng cánh cửa đội tuyển Việt Nam cho một thế hệ cầu thủ mới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe