Nhận định Singapore vs Paraguay, 19h00 ngày 13/11: Sư tử chịu trận

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Paraguay, giao hữu FIFA Days - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại Đông Nam Á, Singapore là đội tuyển chọn được "quân xanh" chất lượng nhất trong tháng 11 khi họ gặp Brazil và Paraguay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trước những đội tuyển này, khả năng gây bất ngờ của Singapore là gần như không tồn tại...

Sự chênh lệch giữa Singapore và Paraguay là điều không cần phải bàn cãi khi nhìn vào vị thế của hai nền bóng đá trên bản đồ thế giới. Paraguay xếp hạng 33 thế giới (Singapore 146). Paraguay luôn được xem là một thế lực đáng gờm, giàu truyền thống tại khu vực Nam Mỹ. Nền bóng đá này nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, sự lỳ lợm, nền tảng thể lực sung mãn cùng nghệ thuật phòng ngự phản công sắc bén.

Dưới triều đại HLV Gustavo Alfaro, Paraguay đang dần lấy lại bản ngã. Việc sở hữu một dàn sao đang chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu không chỉ giúp Paraguay vượt trội về mặt kỹ chiến thuật mà còn mang đến tư duy chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Họ đang cho thấy mình đủ sức đấu lại những thế lực mạnh nhất mà việc vượt qua Đức ở World Cup 2026 là minh chứng.

Một đội tuyển như thế rõ ràng quá mạnh so với Singapore, đội tuyển đang có dấu hiệu sa sút so với chính các đối thủ ở Đông Nam Á - nơi vốn đã là vùng trũng của bóng đá thế giới. Thời gian gần đây, Singapore đang nỗ lực chuyển mình. Họ cố gắng rũ bỏ lối đá có phần rập khuôn để hướng tới phong cách chủ động hơn, cống hiến hơn. Nhưng với nhân lực có hạn, Singapore dường như đang sa lầy mà minh chứng mới nhất là thảm bại 0-6 trước Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Khi đánh giá về đối thủ Nam Mỹ sắp đối mặt, HLV Gavin Lee cũng thừa nhận sự yếu kém toàn diện của đội nhà. Ông khẳng định: “Paraguay ở một đẳng cấp hoàn toàn khác và chắc chắn sẽ đặt Singapore vào tình trạng "quá tải" ở nhiều khu vực trên sân. Tuy nhiên, thay vì e sợ, chúng tôi xem đây là một trải nghiệm quý báu”.

Do vậy với đội tuyển Singapore, đây không phải là một trận đấu mang nặng ý nghĩa thắng thua. 90 phút "chịu đòn" trước những ngôi sao đẳng cấp thế giới sẽ là một bài kiểm tra để các cầu thủ của họ thể hiện tốt nhất bản lĩnh của mình.

Không chỉ thua kém về đẳng cấp, Singapore cũng không bằng về phong độ dù “quân xanh” của họ chỉ ở tầm khu vực chứ không thuộc hàng “máu mặt” như Paraguay. Nếu như Paraguay toàn 2 trận thắng liên tiếp trước Bolivia và Colombia, đồng thời bất bại 5 trận gần đây thì Singapore thua tới 3 trong cùng quãng thời gian.

Paraguay cực kỳ kín kẽ ở hàng thủ. Họ giữ sạch lưới tới 4/5 trận và chỉ phải nhận vỏn vẹn 2 bàn thua ở giai đoạn này. Trái ngược hoàn toàn, Singapore phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 12 lần (tương đương 2,4 bàn/trận). Sự lỏng lẻo, thiếu tập trung của hàng phòng ngự Singapore là điểm yếu chí mạng mà chắc chắn đội bóng Nam Mỹ sẽ khoét sâu vào trong 90 phút sắp tới.

Với tương quan quá chênh lệch, có thể khẳng định một chiến thắng cách biệt, áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và thế trận là điều đã được dự báo từ trước dành cho Paraguay. Vấn đề là Singapore sẽ hạn chế số bàn thua đến đâu hoặc Paraguay có đá hết sức hay không vì trước mắt họ vẫn còn trận gặp Nhật Bản.

Paraguay đã thắng Đức ở World Cup 2026

Đứng trước áp lực khổng lồ, HLV Gavin Lee nhiều khả năng sẽ ưu tiên thiết lập một hệ thống phòng ngự số đông và lùi sâu. Kinh nghiệm của lão tướng Safuwan Baharudin cùng sức trẻ của hậu vệ Ryhan Stewart sẽ là điểm tựa cho hàng thủ. Tuyến giữa gồm Harhys Stewart, Ui-young Song và Kyoga Nakamura sẽ phải làm việc hết công suất. Nhiệm vụ của họ là cố gắng phá vỡ nhịp độ triển khai bóng của đối phương và hạn chế tối đa không gian trước khu vực 16m50.

Trên hàng công, trong một thế trận buộc phải chơi chịu trận, Singapore sẽ trông chờ vào anh em nhà Fandi là Ikhsan Fandi và Ilhan Fandi thông qua các đường phản công bóng dài hoặc tận dụng các tình huống cố định hiếm hoi.

Trong khi đó, Paraguay có thể chưa tung ra lực lượng tối ưu. Nhưng dù tung ra sân đội hình nào, sức mạnh thể chất, tốc độ và kỹ năng xử lý bóng của Paraguay vẫn hoàn toàn vượt trội và đủ để đem về cho họ chiến thắng nhẹ nhàng.