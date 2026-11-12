Carrick vừa mất việc, Premier League có thêm một HLV nữa bị sa thải

TPO - Chỉ sau 16 trận dẫn dắt Crystal Palace, HLV Pierre Sage đã bị sa thải vì thành tích bết bát của đội bóng thành London. Nhà cầm quân người Pháp trở thành HLV thứ hai mất việc tại Premier League 2026/27, sau Michael Carrick.

Crystal Palace xác nhận quyết định chia tay HLV Pierre Sage hôm 12/11, khép lại cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của chiến lược gia 47 tuổi tại sân Selhurst Park. Ba thành viên trong ban huấn luyện gồm Jamal Alioui, Damien Della Santa và Sandy Guichard cũng phải rời đội bóng.

Trong thông báo chính thức, Crystal Palace gửi lời cảm ơn Sage cùng các cộng sự vì những đóng góp trong thời gian làm việc tại CLB, đồng thời cho biết sẽ sớm cập nhật tiến trình bổ nhiệm HLV trưởng mới.

HLV Pierre Sage đã phải rời Crystal Palace chỉ sau 16 trận cầm quân.

Sage được Crystal Palace bổ nhiệm vào mùa hè vừa qua để thay thế Oliver Glasner, người chuyển sang dẫn dắt Nottingham. Trước đó, chiến lược gia người Pháp gây tiếng vang khi giúp Lens bất ngờ giành ngôi á quân Ligue 1 mùa 2025/26. Tuy nhiên, ông không thể tái hiện thành công ấy tại Premier League.

Sau 10 vòng đấu, Crystal Palace đứng cuối bảng xếp hạng và trở thành một trong những đội bóng gây thất vọng lớn nhất giải. Tình hình ở đấu trường châu Âu cũng không khả quan hơn khi đội bóng thành London chỉ thắng 1 trong 4 trận tại Europa League. Điểm sáng hiếm hoi là việc họ giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.

Tính trên mọi đấu trường, Sage chỉ giúp Crystal Palace giành 5 chiến thắng và 3 trận hòa sau 16 lần cầm quân. Sự yếu kém của hàng phòng ngự, nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng liên tục đánh rơi điểm số.

Crystal Palace đã thủng lưới tới 30 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Trong số các đội thuộc năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ Lens, đội bóng cũ của Sage, nhận nhiều bàn thua hơn với 31 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Các thống kê chuyên sâu càng cho thấy mức độ khủng hoảng của Crystal Palace. Đội bóng này có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) lên tới 29,6 trên mọi đấu trường, cao nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Riêng tại Premier League, Crystal Palace đứng cuối ở hàng loạt chỉ số phòng ngự, gồm 24 bàn thua, 21,9 bàn thua kỳ vọng (xGA) và 189 cú dứt điểm phải đối mặt. 7 bàn thua từ những quả tạt, 7 bàn từ các pha đánh đầu và trải qua tới 54,4% thời gian thi đấu trong thế bị dẫn trước.

Crystal Palace hiện khẩn trương tìm người thay thế trước trận gặp Coventry City ngày 21/11, sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Thomas Frank nổi lên như một ứng viên tiềm năng. Nhà cầm quân người Đan Mạch từng giúp Brentford thăng hạng Premier League năm 2021, nhưng thất bại trong 8 tháng dẫn dắt Tottenham trước khi bị sa thải hồi tháng 2.