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Thể thao

Đánh gót đẳng cấp, Bảo Long đưa U23 Việt Nam vượt qua Singapore

Doãn Cường

TPO - Ép sân suốt 70 phút, dội xà, dội cột, U23 Việt Nam chỉ phá được thế phòng ngự kiên cường của Singapore bằng cú đánh gót tinh tế của Bảo Long. Chiến thắng 1-0 trên sân Pleiku tối 12/11 cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, trước trận gặp U23 Qatar ngày 14/11.

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#dự đoán U23 Việt Nam vs Singapore #đội hình U23 #trực tiếp U23

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