Đánh gót đẳng cấp, Bảo Long đưa U23 Việt Nam vượt qua Singapore

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Croatia, 02h45 ngày 13/11, bảng 3 League A - UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ cần giành thêm 1 điểm, đội tuyển Anh sẽ sớm đoạt vé vào tứ kết. Vì thế, được đón tiếp một Croatia đang sa sút là cơ hội không thể tốt hơn để Tam sư hiện thực hóa mục tiêu ấy.