Đánh gót đẳng cấp, Bảo Long đưa U23 Việt Nam vượt qua Singapore

TPO - Ép sân suốt 70 phút, dội xà, dội cột, U23 Việt Nam chỉ phá được thế phòng ngự kiên cường của Singapore bằng cú đánh gót tinh tế của Bảo Long. Chiến thắng 1-0 trên sân Pleiku tối 12/11 cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, trước trận gặp U23 Qatar ngày 14/11.
TPO - Chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số với đội tuyển U23 Việt Nam mà còn đem đến nhiều tín hiệu đáng khích lệ về mặt chuyên môn.
TPO - Chỉ sau 16 trận dẫn dắt Crystal Palace, HLV Pierre Sage đã bị sa thải vì thành tích bết bát của đội bóng thành London. Nhà cầm quân người Pháp trở thành HLV thứ hai mất việc tại Premier League 2026/27, sau Michael Carrick.
TPO - Chiều 12/11, UBND thành phố Bắc Ninh và báo Tiền Phong tổ chức buổi làm việc, trao đổi về công tác chuẩn bị Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68 - năm 2027.
TPO - Thất bại 1-2 trước U23 Qatar vào chiều 12/11 đã chính thức khép lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch của U23 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Các CĐV xứ chùa vàng đã phản ứng rất quyết liệt về thất bại này.
TPO - Pha lập công duy nhất của Bảo Long ở phút 70 giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước U23 Singapore ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai-VTV Cup 2026.
TPO - Toàn thắng cả 4 trận ở bán kết và chung kết, góp phần đưa bóng bàn Việt Nam trở lại ngôi vô địch đồng đội nam Đông Nam Á sau 10 năm là một Đinh Anh Hoàng ngày càng trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh.
TPO - U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để thua U23 Qatar 1-2 ở lượt trận thứ hai Gia Lai VTV Cup 2026. Hai thất bại liên tiếp khiến đội bóng xứ Chùa vàng chính thức hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch.
TPO - Đội tuyển U17 Mỹ đã chính thức rút lui khỏi Giải vô địch bóng đá U17 thế giới tổ chức tại Qatar do lo ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông.
TPO - Trong mùa giải đánh dấu chặng đường 10 năm của Tiền Phong Golf Championship, Legend Valley Country Club mang đến diện mạo mới với 36 hố golf trên hai sân Rose Course và Canyon Course. Những thử thách khác biệt về địa hình, cảnh quan hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn tại Ninh Bình ngày 14/11.
TPO - Tiền vệ Dierckx, được định giá 5 triệu euro, là cầu thủ đẳng cấp nhất U17 Việt Nam phải đối đầu ở vòng bảng U17 World Cup 2026.
TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Croatia, 02h45 ngày 13/11, bảng 3 League A - UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ cần giành thêm 1 điểm, đội tuyển Anh sẽ sớm đoạt vé vào tứ kết. Vì thế, được đón tiếp một Croatia đang sa sút là cơ hội không thể tốt hơn để Tam sư hiện thực hóa mục tiêu ấy.
TPO - Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) vừa thông báo tạm đình chỉ thi đấu tại các giải thuộc phạm vi quản lý, đối với những vận động viên liên quan vụ án “Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao”.
TPO - TP.HCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, quy tụ 36 đoàn tranh tài ở 973 nội dung. Đây là sân chơi mang tính chất bệ phóng để đưa thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế.
TPO - Bóng đá Pháp vừa đón nhận tin dữ khi hậu vệ 22 tuổi Wanis Honsor đột ngột qua đời vì trụy tim ngay trên sân tập tại đảo La Reunion. Bi kịch ập đến khi nam cầu thủ trẻ mới lập gia đình.
TPO - Nhận định bóng đá CH Czech vs Tây Ban Nha, bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp để xây chắc ngôi đầu bảng, trong khi chủ nhà CH Czech chật vật tìm kiếm điểm số đầu tiên.
TPO - Đinh Anh Hoàng và các đồng đội ở đội tuyển bóng bàn Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia trong trận chung kết nội dung đồng đội nam Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Kuala Lumpur, qua đó giành Huy chương vàng.