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Khoa Ngô-khi hàng thủ U23 Singapore biết nhưng không thể chống đỡ

Tiểu Yến

TPO - Có một điều thú vị trong bóng đá: đôi khi đối thủ biết chính xác bạn định làm gì, nhưng vẫn không thể ngăn cản bạn thực hiện điều đó. Màn trình diễn trong màu áo U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Singapore cho thấy Khoa Ngô có tiềm năng trở thành mẫu cầu thủ như vậy.

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Khoa Ngô trong vòng vây các cầu thủ U23 Singapore (ảnh Hữu Phạm)

Bóng đến chân Khoa Ngô bên cánh trái. Trước mặt anh là hệ thống phòng ngự U23 Singapore đã tổ chức đội hình tương đối chặt chẽ. Các hậu vệ đối phương nhanh chóng áp sát, thu hẹp khoảng trống và tìm cách khóa hướng di chuyển quen thuộc của cầu thủ Việt Nam.

Nhưng với những nhịp chạm bóng mềm mại, cầu thủ trẻ của Công an TPHCM đặt hàng thủ đối phương vào thế bất ngờ.

Khoa Ngô thực hiện động tác ngoặt bóng mở ra góc dứt điểm thuận lợi trước khi tung cú sút. Đó không phải một pha bóng quá phức tạp về mặt ý tưởng. Cũng chẳng phải một miếng phối hợp cần nhiều cầu thủ tham gia. Nhưng sự khác biệt nằm ở tốc độ thực hiện, kỹ thuật xử lý và khả năng đánh lừa đối phương trong khoảnh khắc quyết định.

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Khoa Ngô sở hữu kỹ thuật khéo léo với tốc độ đi bóng nhanh, giàu đột biến (ảnh N.K)

Hậu vệ Singapore có thể đoán được hướng đi của Khoa Ngô. Họ biết anh muốn làm gì. Thế nhưng, giữa việc đọc được ý đồ và đủ khả năng ngăn chặn một cầu thủ đang có bóng là khoảng cách không nhỏ. Khoa Ngô đã tận dụng chính khoảng cách ấy để tạo nên sự khác biệt.

Nét chấm phá của V.League

Trong bóng đá hiện đại, những cầu thủ chạy cánh thường xuyên phải đối diện với các hệ thống phòng ngự được tổ chức khoa học. Đối thủ có thể bố trí hai lớp người để bọc lót, chủ động nhường biên và buộc cầu thủ tấn công phải đưa bóng vào khu vực đông người.

Bởi vậy, một cầu thủ chạy cánh giỏi không đơn thuần cần tốc độ. Họ còn phải sở hữu khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, thay đổi nhịp độ và đưa ra quyết định chính xác ở thời điểm đối phương mất cân bằng. Khoa Ngô cho thấy những phẩm chất đáng chú ý ấy. Pha đi bóng bên cánh trái rồi ngoặt vào dứt điểm là minh chứng cho sự tự tin, kỹ thuật cá nhân và tư duy tấn công trực diện.

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Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng chơi nổi bật trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Singapore (ảnh Hữu Phạm)

Điều đáng nói là anh không cần quá nhiều động tác thừa. Một vài nhịp xử lý, một pha thay đổi hướng di chuyển và một quyết định dứt điểm đã đủ khiến hệ thống phòng ngự U23 Singapore gặp khó khăn.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore là thành quả của cả tập thể U23 Việt Nam. Một trận đấu có thể được quyết định bởi sự chắc chắn của hàng phòng ngự, khả năng kiểm soát tuyến giữa hay những điều chỉnh chiến thuật của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, trong những trận đấu chặt chẽ, sự tỏa sáng của một cá nhân đôi khi chính là chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng. Khoa Ngô mang đến một phương án tấn công có tính đột biến. Khi những đường chuyền phối hợp chưa thể xuyên phá hàng thủ đối phương, khả năng tự tạo cơ hội bằng kỹ thuật cá nhân trở nên đặc biệt quan trọng.

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Tất nhiên, một pha bóng ấn tượng chưa đủ để khẳng định mọi thứ về năng lực của một cầu thủ. Khoa Ngô vẫn cần duy trì sự ổn định, cải thiện khả năng ra quyết định và chứng minh giá trị qua nhiều trận đấu hơn nữa. Nhưng những gì anh thể hiện trước U23 Singapore là tín hiệu tích cực.

Ở V.League, Khoa Ngô chính là điểm nhấn của Công an TPHCM với 4 bàn thắng trong 6 lần ra sân, gồm 3 bàn tại V.League và 1 ở cúp Quốc gia. Sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Australia khiến cho lối chơi của Công an TPHCM đáng xem hơn. Dù chỉ cao 1m65, khả năng kỹ thuật điêu luyện, lối chơi tự tin của anh giúp hàng công đội bóng này trở nên đa dạng.

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#U23 Việt Nam #Khoa Ngô #cầu thủ Việt kiều #Công an TPHCM #U23 Singapore

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