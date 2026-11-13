Pochettino nhận lời dẫn dắt MU: Lời giải cho cuộc khủng hoảng ở Old Trafford?

TPO - Mauricio Pochettino đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Manchester United với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, thay thế Michael Carrick vừa bị sa thải. HLV người Argentina được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho đội bóng đang chìm trong khủng hoảng, nhưng trước mắt ông là hàng loạt vấn đề chiến thuật và nhân sự cần giải quyết.

Pochettino, một lựa chọn mang nhiều hy vọng

Sau 10 vòng đầu tiên tại Premier League 2026/27, MU chỉ giành được một chiến thắng, rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và trải qua khởi đầu tệ nhất trong vòng 30 năm. Michael Carrick không thể tiếp tục tại vị, bất chấp từng giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba mùa trước và giành vé trở lại Champions League. Ban lãnh đạo MU quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện, đồng thời nhanh chóng hướng sự chú ý đến Mauricio Pochettino.

Theo Sky Sports, hai bên đã đạt thỏa thuận về bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi, đến mùa hè 2029. HLV người Argentina sẽ tiếp quản đội bóng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Mỹ trong đợt tập trung quốc tế tháng 11 này. Trận ra mắt của ông dự kiến là chuyến làm khách Liverpool ngày 22/11, một thử thách không hề dễ dàng trong bối cảnh MU đang cần điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Pochettino sẽ chia tay đội tuyển Mỹ sau loạt trận FIFA Days tháng 11 này để chuyển tới MU.

Đây không phải lần đầu Pochettino được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Cựu HLV Tottenham từng nằm trong tầm ngắm của MU ở một số thời điểm trước đây, nhưng các cuộc tiếp xúc chưa dẫn đến thỏa thuận. Lần này, thương vụ được thúc đẩy bởi những người đứng đầu bộ máy điều hành bóng đá của CLB, trong đó có Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Từng làm việc tại Southampton và Tottenham, Pochettino hiểu rõ môi trường bóng đá Anh, đồng thời có kinh nghiệm xây dựng một tập thể giàu sức cạnh tranh từ những cầu thủ trẻ. Đặc biệt, quãng thời gian ở Tottenham là cơ sở quan trọng để MU đặt niềm tin vào ông. Pochettino đưa Spurs cán đích thứ hai Premier League mùa 2016/17 với 86 điểm, thành tích tốt nhất lịch sử CLB ở giải đấu này, trước khi đưa đội bóng vào chung kết Champions League năm 2019.

Khả năng phát triển cầu thủ trẻ cũng là điểm cộng. Harry Kane, Dele Alli và Eric Dier đều trưởng thành vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV người Argentina. Tại Old Trafford, ông có thể tiếp tục phát huy thế mạnh này với những gương mặt như Kobbie Mainoo hay Shea Lacey, trong bối cảnh MU vẫn muốn duy trì truyền thống trao cơ hội cho các tài năng từ học viện.

Một yếu tố khác khiến Pochettino trở thành lựa chọn phù hợp là triết lý bóng đá. MU vốn gắn liền với phong cách tấn công chủ động, tốc độ và giàu năng lượng. So với một ứng viên khác là Antonio Conte - người đề cao tính kỷ luật chiến thuật và sự chắc chắn trong phòng ngự, Pochettino có xu hướng xây dựng đội bóng dựa trên khả năng kiểm soát thế trận, pressing tầm cao và tạo sức ép liên tục lên đối phương.

Bài toán chiến thuật và nhân sự ở Old Trafford

Với Pochettino, sơ đồ 4-2-3-1 có thể là điểm khởi đầu hợp lý. Khi triển khai bóng, hệ thống này có thể chuyển thành 3-2-5, với một hậu vệ biên bó vào trung lộ, người còn lại dâng cao tạo chiều rộng. Bruno Fernandes được bố trí ở vị trí số 10, trong khi Matheus Cunha và Bryan Mbeumo có thể đảm nhiệm hai hành lang tấn công, khai thác khoảng trống bằng khả năng di chuyển không bóng và những pha xâm nhập vòng cấm.

Đây là cách bố trí có thể phát huy năng lực của những cầu thủ tấn công tốt nhất mà MU đang sở hữu. Bruno Fernandes có không gian để tổ chức lối chơi và tung ra những đường chuyền quyết định. Cunha phù hợp với vai trò di chuyển tự do, kết nối các tuyến, còn Mbeumo có thể khai thác khoảng trống ở cánh phải hoặc bó vào trong khi cần thiết.

Tuy nhiên, sự tương thích về vị trí chưa đồng nghĩa Pochettino đã có trong tay một hàng công hoàn chỉnh. Benjamin Sesko đang phải điều trị chấn thương, trong khi Joshua Zirkzee chưa tạo được dấu ấn đủ lớn để trở thành lựa chọn đáng tin cậy. Nếu không có một trung phong thực sự hiệu quả, MU sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển hóa những cơ hội được tạo ra thành bàn thắng. Việc kéo Mbeumo hoặc Cunha vào trung tâm có thể là giải pháp tình thế, nhưng đồng thời khiến những vị trí khác mất đi một phương án tấn công chất lượng.

Nhân sự và lối chơi của MU đang đặt ra quá nhiều bài toán cho HLV Pochettino.

Dẫu vậy, hàng công chưa phải khu vực khiến tân HLV trưởng MU phải lo lắng nhất. Vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở cách đội bóng này tổ chức phòng ngự, đặc biệt là sự thiếu liên kết giữa các tuyến.

Phân tích của Opta Analyst hồi tháng 10 chỉ ra rằng MU sử dụng khối phòng ngự tầm cao với tỷ lệ 42%, cao nhất Premier League. Con số này tăng đáng kể so với mức 26% dưới thời Carrick mùa trước. Tuy nhiên, việc dâng cao gây sức ép không đi kèm khả năng duy trì cự ly đội hình hợp lý. Hàng hậu vệ thiếu tốc độ để đẩy lên đồng bộ, trong khi tuyến giữa thường không đủ khả năng kiểm soát khoảng trống phía trước vòng cấm.

Đáng lo hơn, MU chỉ có 26 tình huống đoạt bóng ở 1/3 cuối sân, đứng thứ 15 trong số 20 đội. Các cầu thủ tấn công cũng thiếu tích cực trong việc lùi về hỗ trợ phòng ngự. Hệ quả là họ đứng cuối giải về số lần cầu thủ chạy theo đối phương khi không có bóng, với 188 lần. Điều đó khiến đối thủ có thể vượt qua lớp pressing đầu tiên và nhanh chóng tiếp cận hàng phòng ngự MU.

Pochettino sẽ phải giải quyết vấn đề này trước khi nghĩ đến việc áp đặt hoàn toàn triết lý của mình. Pressing tầm cao đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, không đơn thuần là việc tiền đạo lao lên gây sức ép. Nếu các tiền vệ không áp sát kịp thời, còn trung vệ không đủ tốc độ để bảo vệ khoảng trống phía sau, hệ thống càng dâng cao càng dễ bị khai thác.

Đây cũng là lý do ông cần tính toán lại cấu trúc tuyến giữa. Kobbie Mainoo có khả năng xử lý bóng và thoát pressing, nhưng chưa phải mẫu tiền vệ có thể một mình bao quát không gian rộng. Youri Tielemans cũng sở hữu kỹ thuật và khả năng điều tiết, song không nổi bật ở cường độ di chuyển không bóng. Theo Opta, cả hai đều nằm ở nửa dưới trong nhóm tiền vệ trung tâm và tiền vệ phòng ngự tại Premier League về số lần bứt tốc khi phòng ngự.

Bởi vậy, Pochettino cần tìm được sự cân bằng giữa một tiền vệ có khả năng tổ chức và một cầu thủ đủ sức tranh chấp, thu hồi bóng, bảo vệ hàng thủ. Nếu không có sự bổ sung phù hợp, MU khó duy trì cường độ pressing mà ông mong muốn trong suốt mùa giải.

Thử thách không chỉ nằm ở chuyên môn

Pochettino từng xây dựng được một Tottenham giàu sức cạnh tranh, nhưng sự nghiệp của ông cũng có những giới hạn không thể bỏ qua. Spurs không giành được danh hiệu lớn nào dưới thời nhà cầm quân người Argentina, dù từng tiến rất gần chức vô địch Champions League. Tại PSG, ông vô địch Ligue 1 nhưng không thể đưa đội bóng tiến sâu ở Champions League. Quãng thời gian tại Chelsea cũng kết thúc chỉ sau một mùa giải, bất chấp đội bóng cán đích thứ 6 tại Premier League.

Đặc biệt, cách sử dụng đội hình của Pochettino từng gây tranh cãi tại Tottenham khi ông thường ưu tiên các trận đấu ở Premier League hơn những giải đấu cúp. Điều này có thể trở thành vấn đề trong bối cảnh MU phải thi đấu với mật độ dày đặc. Sau khi tiếp quản đội bóng, Pochettino có thể phải trải qua 15 trận trong vòng 60 ngày, từ chuyến làm khách Liverpool ngày 22/11 đến cuộc tiếp đón Bayern Munich tại Champions League ngày 20/1/2027.

Áp lực trước mắt rất lớn, nhưng thách thức quan trọng hơn là khả năng kiểm soát môi trường tại Old Trafford. Pochettino cần khôi phục kỷ luật, tinh thần thi đấu và sự đoàn kết trong phòng thay đồ, những yếu tố đang bị đặt dấu hỏi sau chuỗi kết quả thất vọng dưới thời Carrick. Ông cũng phải làm việc trong một bộ máy mà quyền quyết định về nhân sự và chuyển nhượng không hoàn toàn nằm trong tay HLV trưởng.

Gary Neville từng cảnh báo MU không thể tiếp tục hy vọng giải quyết mọi vấn đề bằng cách thay HLV. Theo cựu đội trưởng này, những thất bại nối tiếp nhau trong hơn một thập kỷ qua cho thấy CLB cần cải thiện cả bộ phận tuyển dụng, hệ thống vận hành bóng đá và năng lực lãnh đạo. Những nhà cầm quân từng thành công ở nhiều môi trường khác nhau đều không thể tạo ra sự thay đổi bền vững tại Old Trafford.

Tại MU, Pochettino sẽ phải làm việc với một bộ máy mà quyền quyết định về nhân sự và chuyển nhượng không hoàn toàn nằm trong tay HLV trưởng.

Đó cũng là bài toán mà Pochettino phải đối diện. Ông có thể cải thiện cách pressing, tổ chức lại hàng phòng ngự và khai thác tốt hơn những cầu thủ tấn công hiện có, nhưng không thể một mình khắc phục những bất cập trong công tác tuyển dụng hay sự thiếu nhất quán ở cấp điều hành.

MU hiện tại không đơn thuần cần một cuộc cải tổ lối chơi. Đội bóng cần được tái thiết từ cấu trúc phòng ngự, tuyến giữa cho tới cách vận hành nội bộ. Pochettino có thể là lựa chọn phù hợp, song thành công của ông tại Old Trafford sẽ phụ thuộc không chỉ vào năng lực chuyên môn, mà còn vào việc MU có thực sự thay đổi cách làm bóng đá hay không.