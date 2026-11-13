Bảng xếp hạng U23 Gia Lai VTV Cup: U23 Việt Nam rộng cửa vô địch

TPO - Toàn thắng sau hai lượt trận và chưa để thủng lưới bàn nào, U23 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng tại giải Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó chỉ cần hòa U23 Qatar ở lượt cuối để lên ngôi vô địch.

Sau hai lượt trận toàn thắng, U23 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (+4), qua đó tạo ra khoảng cách an toàn so với các đối thủ bám đuổi phía sau. U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa ở lượt trận cuối để vô địch.

Hành trình thuyết phục của U23 Việt Nam bắt đầu bằng chiến thắng 3-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan trong ngày ra quân. Các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu tự tin, kiểm soát hoàn toàn thế trận và trừng phạt mọi sai lầm của hàng thủ đối phương. Đến lượt trận thứ hai gặp U23 Singapore, đội bóng áo đỏ duy trì phong độ và giành thắng lợi tối thiểu 1-0.

Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay là sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Thủ môn và các trung vệ đã phối hợp ăn ý để giữ sạch lưới sau 180 phút thi đấu chính thức. Ở tuyến trên, lối chơi tấn công của U23 Việt Nam đột biến từ sự cơ động của Ngô Đăng Khoa, Lê Văn Thuận và những vị trí đang có phong độ cao như Nguyễn Minh Tâm, Williams Minh Hoàng.

Cục diện BXH giải giao hữu U23.

Thử thách cuối cùng của U23 Việt Nam trên con đường chinh phục ngôi vương là cuộc chạm trán với U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11. Đại diện đến từ Tây Á đứng thứ hai trên BXH với 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa. U23 Việt Nam chỉ cần giành một điểm để vô địch, nhưng phải vào trận trong tâm thế chiến thắng. Trận cuối cùng của giải giao hữu sẽ là bài kiểm tra gắt gao nhất cho thực lực của đội hình dưới trướng HLV Đinh Hồng Vinh.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả phố Núi, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội để giành danh hiệu đầu tiên trong năm. Sự hưng phấn về mặt tâm lý sẽ là điểm tựa vững chắc giúp các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tự tin bước vào trận quyết đấu.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

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