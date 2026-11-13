Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bảng xếp hạng U23 Gia Lai VTV Cup: U23 Việt Nam rộng cửa vô địch

Hương Ly

TPO - Toàn thắng sau hai lượt trận và chưa để thủng lưới bàn nào, U23 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng tại giải Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó chỉ cần hòa U23 Qatar ở lượt cuối để lên ngôi vô địch.

904473206-1395328839097227-3722088992722778721-n-6119.jpg

Sau hai lượt trận toàn thắng, U23 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (+4), qua đó tạo ra khoảng cách an toàn so với các đối thủ bám đuổi phía sau. U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa ở lượt trận cuối để vô địch.

Hành trình thuyết phục của U23 Việt Nam bắt đầu bằng chiến thắng 3-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan trong ngày ra quân. Các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu tự tin, kiểm soát hoàn toàn thế trận và trừng phạt mọi sai lầm của hàng thủ đối phương. Đến lượt trận thứ hai gặp U23 Singapore, đội bóng áo đỏ duy trì phong độ và giành thắng lợi tối thiểu 1-0.

Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay là sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Thủ môn và các trung vệ đã phối hợp ăn ý để giữ sạch lưới sau 180 phút thi đấu chính thức. Ở tuyến trên, lối chơi tấn công của U23 Việt Nam đột biến từ sự cơ động của Ngô Đăng Khoa, Lê Văn Thuận và những vị trí đang có phong độ cao như Nguyễn Minh Tâm, Williams Minh Hoàng.

gemini-generated-image-47sjhu47sjhu47sj-8307.jpg
Cục diện BXH giải giao hữu U23.

Thử thách cuối cùng của U23 Việt Nam trên con đường chinh phục ngôi vương là cuộc chạm trán với U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11. Đại diện đến từ Tây Á đứng thứ hai trên BXH với 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa. U23 Việt Nam chỉ cần giành một điểm để vô địch, nhưng phải vào trận trong tâm thế chiến thắng. Trận cuối cùng của giải giao hữu sẽ là bài kiểm tra gắt gao nhất cho thực lực của đội hình dưới trướng HLV Đinh Hồng Vinh.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả phố Núi, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội để giành danh hiệu đầu tiên trong năm. Sự hưng phấn về mặt tâm lý sẽ là điểm tựa vững chắc giúp các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tự tin bước vào trận quyết đấu.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 -960 960 960" aria-hidden="true" data-sae="">

Xem thêm

#U23 Việt Nam #Gia Lai VTV Cup #U23 Qatar #Đinh Hồng Vinh #bảng xếp hạng U23 #U23 Thái Lan #U23 Singapore #U23 Việt Nam vs Qatar #lịch U23 Việt Nam vs Qatar

Cùng chuyên mục

Tiền Phong Golf Championship 2026: Nguyễn Quang Za Vinh trở lại nơi ghi dấu bước trưởng thành đầu tiên

Tiền Phong Golf Championship 2026: Nguyễn Quang Za Vinh trở lại nơi ghi dấu bước trưởng thành đầu tiên

TPO - Ở tuổi 16, Nguyễn Quang Za Vinh đã đi qua những giải trẻ trong nước, thử sức ở đấu trường quốc tế và ghi dấu tại giải chuyên nghiệp thuộc hệ thống Asian Development Tour. Trở lại Tiền Phong Golf Championship ngày 14/11, golfer trẻ sẽ cùng em gái Nguyễn Khánh Linh hướng tới ngôi vị cao nhất ở mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Pochettino nhận lời dẫn dắt MU: Lời giải cho cuộc khủng hoảng ở Old Trafford?

Pochettino nhận lời dẫn dắt MU: Lời giải cho cuộc khủng hoảng ở Old Trafford?

TPO - Mauricio Pochettino đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Manchester United với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, thay thế Michael Carrick vừa bị sa thải. HLV người Argentina được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho đội bóng đang chìm trong khủng hoảng, nhưng trước mắt ông là hàng loạt vấn đề chiến thuật và nhân sự cần giải quyết.

Olise và Barella.

Italia ngược dòng hạ Pháp, Zidane nhận thất bại đầu tiên

TPO - Italia đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Pháp với tỷ số 3-1 tại Nations League 2026/27. Cú đúp của Pio Esposito cùng pha lập công từ Davide Frattesi giúp Azzurri lật ngược tình thế, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại của Zinedine Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp.

Khoa Ngô-khi hàng thủ U23 Singapore biết nhưng không thể chống đỡ

Khoa Ngô-khi hàng thủ U23 Singapore biết nhưng không thể chống đỡ

TPO - Có một điều thú vị trong bóng đá: đôi khi đối thủ biết chính xác bạn định làm gì, nhưng vẫn không thể ngăn cản bạn thực hiện điều đó. Màn trình diễn trong màu áo U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Singapore cho thấy Khoa Ngô có tiềm năng trở thành mẫu cầu thủ như vậy.

Nhiều hoạt động đặc sắc chào đón runners trong giải Tiền Phong Marathon 2027 tại Bắc Ninh

Nhiều hoạt động đặc sắc chào đón runners trong giải Tiền Phong Marathon 2027 tại Bắc Ninh

TPO - Chiều 12/11, UBND thành phố Bắc Ninh và báo Tiền Phong họp bàn công tác chuẩn bị Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027. Thông qua giải chạy, Báo Tiền Phong góp phần quảng bá giá trị văn hóa Kinh Bắc, ẩm thực, làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh đến hàng chục nghìn vận động viên, du khách trong nước và quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam: Khi những gương mặt mới bắt đầu bước ra ánh sáng

Đội tuyển Việt Nam: Khi những gương mặt mới bắt đầu bước ra ánh sáng

TPO - Không ồn ào bằng những tuyên bố thay máu lực lượng, cũng chưa phải cuộc cải tổ toàn diện, nhưng lực lượng chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan ở Casper Cup 2026, cùng những gì diễn ra trong chiến thắng 2-0 trên sân Thiên Trường đã cho thấy HLV Kim Sang-sik đang từng bước mở rộng cánh cửa đội tuyển Việt Nam cho một thế hệ cầu thủ mới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe