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Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11: 'Voi chiến' tìm chiến thắng đầu tiên

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11, lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai thất bại liên tiếp, U23 Thái Lan quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên để tránh kết thúc giải đấu ở vị trí cuối bảng.

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Nhận định trước trận U23 Thái Lan vs U23 Singapore

U23 Thái Lan đang trải qua một giải đấu không như mong đợi tại Gia Lai VTV Cup 2026. Đội bóng xứ Chùa vàng lần lượt để thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3 và U23 Qatar 1-2, qua đó chưa có điểm nào sau hai lượt trận.

Trong khi đó, U23 Singapore có 1 điểm nhờ trận hòa 0-0 trước Qatar, trước khi để thua Việt Nam với tỷ số tối thiểu 0-1. Cả hai đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch, nhưng vẫn còn mục tiêu cải thiện thứ hạng ở lượt trận cuối.

Với U23 Thái Lan, chiến thắng trước U23 Singapore không chỉ giúp họ tránh vị trí cuối bảng mà còn là cách để lấy lại hình ảnh sau hai màn trình diễn đáng thất vọng. Đặc biệt, trận thua Qatar đã phơi bày những hạn chế trong cách nhập cuộc và tổ chức phòng ngự của thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Họ để đối thủ ghi hai bàn chỉ trong 18 phút đầu tiên, trước khi phải nỗ lực tấn công trong phần còn lại của trận đấu. Bàn thắng duy nhất tại giải của Thái Lan đến từ quả phạt đền ở phút 90+3 do công của Phongsakorn Sangkasopha.

Ở phía đối diện, U23 Singapore có quyền hài lòng với những gì đã thể hiện, dù chưa ghi được bàn thắng nào. Đội bóng đảo quốc sư tử cầm hòa Qatar trong ngày ra quân và chỉ chịu thất bại trước Việt Nam ở phút 70. Khả năng duy trì cự ly đội hình, bọc lót và chống chịu sức ép giúp Singapore trở thành đối thủ không dễ bị khuất phục. Với 1 điểm trong tay, họ chỉ cần không thua Thái Lan là có thể giữ vị trí thứ ba chung cuộc.

Những điểm khác biệt giữa hai đội nằm ở mục tiêu và cách tiếp cận trận đấu. U23 Thái Lan - với vị thế được đánh giá cao hơn và lòng tự tôn đang tổn thương sau 2 thất bại liên tiếp - nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công để tìm kiếm chiến thắng.

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U23 Thái Lan (áo xanh) nhiều khả năng sẽ chơi tấn công trước U23 Singapore.

Trong khi đó, Singapore có thể tiếp tục lựa chọn lối chơi thận trọng, chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công. Với thế trận như vậy, nếu không sớm cải thiện khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương, U23 Thái Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một đội bóng đã cho thấy sự lì lợm trong hai lượt trận vừa qua.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Thái Lan vs U23 Singapore

Phong độ của U23 Thái Lan tại giải đấu năm nay khá đáng thất vọng. Sau hai trận, đội bóng xứ Chùa vàng mới ghi được 1 bàn nhưng đã để thủng lưới tới 5 lần. Đáng lo ngại hơn, cả hai bàn thua trước Qatar đều cho thấy sự thiếu tập trung và khả năng tổ chức phòng ngự chưa tốt của Thái Lan.

Khả năng nhập cuộc chậm và thiếu sự tập trung đang là vấn đề mà HLV Thawatchai cần giải quyết. Trong bối cảnh dư luận Thái Lan đang rất bức xúc về màn trình diễn của đội nhà, vị “thuyền trưởng” này càng cần phải tạo ra những thay đổi đặc biệt rõ ràng ở trận đấu với U23 Singapore. Dù sao, ông Thawatchai cũng có thể nhìn thấy chút tín hiệu tích cực, khi các cầu thủ Thái Lan bùng lên chơi khá hay ở cuối trận thua Qatar và nhờ đó, tìm được 1 bàn gỡ danh dự.

Trái ngược với Thái Lan, U23 Singapore đang có những tín hiệu tích cực về mặt phòng ngự. Họ hòa Qatar 0-0 rồi chỉ thua Việt Nam 0-1, qua đó mới nhận một bàn thua sau hai lượt trận. Dù chưa thể ghi bàn, Singapore vẫn cho thấy khả năng giữ đội hình và hạn chế khoảng trống trước những đối thủ có chất lượng tấn công tốt hơn. Trận đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội để đội bóng này tiếp tục kiểm chứng sự tiến bộ, đồng thời hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải.

Về lịch sử đối đầu, U23 Thái Lan chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 4 trong 5 lần gặp Singapore gần nhất. Những chiến thắng đáng chú ý gồm tỷ số 3-0 tại SEA Games 2019, 3-1 tại giải U23 Đông Nam Á 2022, 5-0 tại SEA Games 2021 và 3-1 tại SEA Games 2023. Singapore chỉ thắng một lần với tỷ số 1-0 tại Merlion Cup 2019. Dù vậy, những kết quả này thuộc các thời điểm và thế hệ cầu thủ khác nhau, nên chỉ mang tính tham khảo. Tương quan hiện tại vẫn cần được đánh giá qua màn trình diễn của hai đội tại Gia Lai.

Thông tin lực lượng U23 Thái Lan vs U23 Singapore

U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ có một số điều chỉnh nhân sự ở trận đấu cuối cùng, nhằm tạo cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều. Phongsakorn Sangkasopha là gương mặt đáng được chờ đợi sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà tại giải.

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Phongsakorn Sangkasopha sẽ là cái tên mà U23 Singapore cần đặc biệt lưu ý.

Trong khi đó, những cầu thủ như Paripan Wongsa, Worawut Noisri và Jehhanafee Mamah vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trên hàng công. Chưa có thông tin xác nhận về trường hợp vắng mặt vì chấn thương hay án treo giò của đội bóng xứ Chùa vàng.

Về phía U23 Singapore, thủ môn Yazid cùng những cầu thủ đã chơi tốt trong hai lượt trận đầu tiên nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội. Bộ đôi Fazli Koh và Mustaqim sẽ đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự, trong khi Sim Jun Yen, Sarrvin Raj và Khairin Nadim Bin Rahim có thể hỗ trợ triển khai bóng và tổ chức phản công. Singapore cũng chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng kể trước trận đấu này.

Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Singapore

U23 Thái Lan: Attituch Chankarak; Parinya Nusong, Jiradet Taichankong, Sphon Noowong, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Rathathammanun Deeying, Runphiset Phuthummee; Paripan Wongsa, Worawut Noisri, Jehhanafee Mamah.

U23 Singapore: Yazid; Fazli Koh, Mustaqim, Muralithran, Rahim, Cheng Tin Hang; Sarrvin Raj, Yasir, Kieran Teo, Sim Jun Yen; Iryan Fandi.

Dự đoán: U23 Thái Lan 1-0 U23 Singapore

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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