FIFA chỉ tên cầu thủ đáng xem nhất của U17 Việt Nam ở World Cup

TPO - Chu Ngọc Nguyễn Lực được trang chủ FIFA điểm tên là một trong 4 ngôi sao đáng xem ở bảng G U17 World Cup 2026.

Ảnh: ﻿FIFA.

Trang chủ FIFA giới thiệu U17 Việt Nam dự U17 World Cup với tư cách là đội góp mặt tại tứ kết U17 châu Á 2026. "Các chiến binh sao vàng" lần đầu góp mặt ở sân chơi này, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland.

FIFA viết về Nguyễn Lực, ngôi sao được kỳ vọng nhất của U17 Việt Nam: "Cầu thủ trẻ thuộc biên chế CLB Hà Nội sở hữu kỹ thuật xuất sắc và khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn của Nguyễn Lực đã truyền cảm hứng cho U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. Trước đó, Nguyễn Lực cũng tỏa sáng giúp U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á, nơi anh là cầu thủ xuất sắc nhất".

Tại bảng G, FIFA chọn ra 3 cái tên khác, đại diện cho 3 đội U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Với U17 Bỉ, FIFA gọi tên Preben Blondeel. "Blondeel có tư chất lãnh đạo và khả năng phán đoán ấn tượng. Bên cạnh đó, Blondeel chơi bình tĩnh, quyết liệt và thông minh ở hàng phòng ngự. Trung vệ của Jong KAA Gent từng được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải U17 EURO 2026".

Ở đội hình U17 New Zealand, Ethan Dyer được gọi tên. "Thủ quân của U17 New Zealand là trung vệ điềm tĩnh, phán đoán bóng rất tốt và sẽ dự U17 World Cup 2026 lần 2. Dyer là nhân tố quan trọng giúp đội trẻ của New Zealand vô địch giải U16 OFC. Dyer cũng được vinh danh ở giải thưởng Quả bóng Vàng của U16 OFC.

Cuối cùng, ngôi sao sáng nhất của U17 Mali là Djigui Koita. "Cầu thủ chạy cánh phải của U17 Mali gây ấn tượng mạnh tại giải U17 châu Phi. U17 Mali thua U17 Senegal ở tứ kết nhưng cá nhân Koita chơi cực hay với một bàn thắng. Tại U17 World Cup 2026, chân chạy cánh của Mali được kỳ vọng tạo nên dấu ấn với tốc độ bùng nổ, nhãn quan sắc bén và kỹ thuật tinh tế.

U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn khi lần đầu "vươn ra biển lớn" ở sân chơi tầm cỡ thế giới. U17 Bỉ là đối trọng lớn nhất của thầy trò HLV Roland. Tiếp đó, sức mạnh của U17 Mali và U17 New Zealand cũng được đánh giá trội hơn U17 Việt Nam. "Các chiến binh sao vàng" sẽ bước vào giải đấu trong tâm thế cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng gây bất ngờ.