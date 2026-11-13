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Giải Pickleball Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM tranh cúp báo Tiền Phong lần I có gì đáng chú ý?

Duy Quang

TPO - Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30, ngày Chủ nhật 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Chào mừng 73 năm Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp tổ chức giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I.

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Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I là sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối.

Giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30, ngày Chủ nhật 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I quy tụ các tay vợt là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026, đối tác, khách mời và thành viên cộng đồng Pickleball…

Các vận động viên sẽ thi đấu ở nhiều nội dung khác nhau như đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam - nữ trên 40 tuổi, đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam - nữ dưới 40 tuổi. Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I có sự góp mặt của dàn đại sứ gồm các Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 là Lisa Gouband, Lưu Phương Anh, Phạm Vân Hà, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Nguyễn Thị Kim Châu cùng các Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 là Trần Huyền Cơ, Võ Thị Thanh Bình, MC Ngọc Thành.

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Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I sẽ diễn ra vào lúc 7h30, ngày 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I là sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng Pickleball. Đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, với thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác”.

Ở mỗi bảng thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất gồm cúp, huy chương, 10 triệu đồng; giải Nhì 5 triệu đồng, cúp, huy chương; đồng giải Ba 3 triệu đồng/giải, cúp, huy chương và kèm theo các phần quà của nhà tài trợ như vợt pickleball, túi thể thao, túi đựng giày, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, giày thể thao…

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